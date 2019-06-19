1947 跃马品牌诞生

125 S在罗马大奖赛中获胜

生活中有着太多的第一次，第一天上学、第一份工作、美好的第一次总是让人们难以忘记。对法拉利而言，125 S在1947年的夺冠则是法拉利在赛车运动中的第一次，也是辉煌70年所奠定的第一块里程碑。此后，法拉利车队稳步发展，最终成为F1赛车历史上获得冠军次数最多的车队。

法拉利的第一次胜利要追溯到1945年年中。当时，恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）委任乔克诺·科伦布（Gioachino Colombo）为他设计一款全新的赛车，希望可以在赛场上击败阿尔法罗密欧。对于阿尔法罗密欧，恩佐可谓是非常的熟悉。他在米兰车队度过了一段漫长的岁月，一开始作为一名赛车手、之后成为了赛事主管，并帮助阿尔法罗密欧拿下了无数的冠军奖杯。 在恩佐·法拉利看来，发动机是汽车的心脏。因此，他对动力的极致追求在他首个项目中便展露无遗：选择12缸的发动机，以此保证赛车的强劲动力和卓越表现。新车的发动机编号125，预示了该车总排量为125乘以12，1500CC。

时光飞逝，转眼间几个月过去了，发动机的制造工作仍在如火如荼的进行中。乔克诺·科伦布将设计工作移交给了朱塞佩·布索（Giuseppe Busso），并由路易吉·巴兹（Luigi Bazzi）协助研发。 测试台上，发动机的输出功率不断增加，最终达到120bhp，每分钟6800转。 与此同时，米兰的Gilco，一家专攻制造航空工业高强度钢管的公司，正在忙于帮法拉利制造管状底盘。该底盘是由两个纵向部件以X型的中央十字件连接在一起，并采用椭圆形截面的钢管加工而成，不但坚硬，重量也很轻，完全为法拉利而打造。1947年3月12日，马拉内罗和福尔米吉内的乡间传来阵阵轰鸣：125正式开启了法拉利称霸汽车制造业和赛车运动的非凡旅程。

两个月后，1947年5月11日，125 S在皮亚琴察赛道上重磅亮相。125 S中的S代表“Sport”，诠释了其极具运动感的车身设计，由车手佛朗科·哥地斯（Franco Cortese）驾驶。当时， 共有两台125 报名参加了该场比赛，另一台则是125 C，C代表了“竞赛”版，由尼诺·法里纳（Nino Farina）驾驶。除了单座车身略窄以外，125 C的机械部件与125 S完全相同。但是，法里纳对其被分配到125 C颇为不满, 执意要求驾驶哥地斯的125 S，最终法拉利拒绝了这个请求，法里纳也因此未能在如期出现在赛道上。比赛中，哥地斯驾驶的125 S一度保持领先，但由于燃料泵出现了故障，遗憾地退出了比赛。 这是一次“成功近在咫尺的失败”，恩佐·法拉利这样定义125 S的首次亮相。仅仅九天之后，成功便如期而至。

1947年5月20日，罗马大奖赛于卡拉卡拉浴场周围街道开辟出的赛道上举办，佛朗科·哥地斯驾驶125 S荣登冠军宝座。他顺利完成了总计137.6公里的40圈总赛程，平均速度为88.5公里/小时。这也是法拉利在1947年六场胜利记录中的首个冠军。而其中最引人瞩目的冠军奖杯则是由车手塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolar）在帕尔马比赛中获得。