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1947
第一场胜利
125 S在罗马大奖赛中获胜
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1948
1947
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Gran Turismo
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Sport Prototype
1947
159S
125 S
1948
166 Inter Sport
166 MM
166 S
166 Inter
1950
375 F1
195 S
275 F1
275 S
340 F1
340 america
1951
212 Export
212 F1
500 F2
625 F1
1952
375 INDIANAPOLIS
340 Mexico
225 S
250 S
1953
500 Mondial
625 TF
375 America
340 MM
375 MM
250 MM
250 Europa
553 F2
735 S
1954
250 GT Coupé
553 F1
250 Monza
375 Plus
750 Monza
1955
857 S
D50
555 F1
376 S
735 LM
1956
290 MM
625 LM
250 GT Berlinetta
860 Monza
410 Superamerica
410 S
500 TR
1957
250 California
335 S
250 GT Cabriolet
315 S
290 S
250 Testa Rossa
801 F1
Dino 156 F2
500 TRC
1958
326 MI
246 F1
412 MI
312 S
412 S
Dino 196 S
Dino 296 S
1959
256 F1
250 GT Berlinetta passo corto
1960
246 P F1
156 F2
Dino 246 S
400 Superamerica
250 GT 2+2
1961
246 SP
156 F1
1962
248 SP
268 SP
286 SP
330 LM
196 SP
250 GT Berlinetta Lusso
250 GTO
1963
250 LM
250 P
156 F1-63
330 P
1964
330 GT 2+2
275 GTB
158 F1
500 Superfast
275 P
275 GTS
512 F1
1965
365 P
Dino 206 SP
275 GTB Competizione
275 P2
330 P2
Dino 166P
1966
330 P3
330 GTS
275 GTB4
312 F1-66
365 California
Dino 206 S
246 F1-66
330 GTC
1967
350 Can am
365 GT 2+2
Dino 206 GT
312 F1-67
Dino 166 F2
412 P
330 P4
1968
312 F1-68
365 GTC
Dino 246 Tasmania
365 GTB4
612 Can am
1969
312 F1-69
312 P
212 E
Dino 246 GT
365 GTS4
365 GTS
1970
512 S
512 M
312 B
1971
312 B2
712 Can am
365 GTC4
365 GTB4 Competizione
365 GT4 BB
1972
Dino 246 GTS
365 GT4 2+2
1973
Dino 308 GT4
312 B3-73
1974
312 B3-74
1975
Dino 208 GT4
308 GTB
312 T
1976
400 GT
512 BB
400 Automatic
312 T2
1977
308 GTS
1978
312 T3
512 BB LM
1979
312 T4
400 Automatic i
400 GTi
1980
308 GTBi
126 CK
Mondial 8
308 GTSi
312 T5
208 GTB
208 GTS
1981
126 CX
512 BBi
1982
308 GTS Quattrovalvole
308 GTB Quattrovalvole
126 C2
Mondial Quattrovalvole
208 GTB Turbo
1983
208 GTS Turbo
Mondial Cabriolet
126 C3
1984
GTO
Testarossa
126 C4
1985
3.2 Mondial
3.2 Mondial Cabriolet
156-85
328 GTS
412
328 GTB
1986
F1-86
GTS Turbo
GTB Turbo
1987
F40
408 4RM
1988
F1-87/88C
1989
F40 Competizione
F1-89
348 TB
348 TS
Mondial T
Mondial T Cabriolet
1990
F1-90
1991
F1-91
512 TR
1992
456 GT
F92 A
1993
348 GTS
F93 A
348 Spider
348 GT Competizione
348 GTB
348 Challenge
1994
F355 Berlinetta
412 T1
F333 SP
F355 GTS
F512 M
1995
412 T2
F355 Challenge
F355 Spider
F50
1996
F50 GT
456 GTA
F310
550 Maranello
1997
355 F1 Spider
355 F1 GTS
355 F1 Berlinetta
1998
F300
456M GT
456M GTA
1999
360 Modena
F399
2000
550 Barchetta Pininfarina
360 Spider
360 GT
360 Challenge
F1-2000
2001
F2001
2002
575M Maranello
Enzo Ferrari
F2002
2003
F2003 - GA
575 GTC
Challenge Stradale
2004
360 GTC
F2004
F430
612 Scaglietti
2005
Superamerica
F2005
FXX
F430 Spider
2006
248 F1
F430 Challenge
599 GTB Fiorano
F430 GTC
2007
F2007
430 Scuderia
2008
Ferrari California
Scuderia Spider 16 M
F2008
2009
F60
458 Italia
2010
458 Challenge
F10
599XX
SA APERTA
599 GTO
2011
FERRARI 150° ITALIA
FF
458 Spider
2012
F2012
F12Berlinetta
Ferrari California 30
2013
458 Speciale
F138
LaFerrari
2014
F14 T
458 Speciale A
Ferrari California T
2015
F12tdf
法拉利 488 Spider
法拉利 488 GTB
488 GTE
488 GT3
SF15-T
2016
LaFerrari Aperta
法拉利 488 Challenge
SF16-H
GTC4Lusso
GTC4Lusso T
2017
FXX K Evo
SF70H
Ferrari Portofino
812 Superfast
2018
法拉利 488 Pista Spider
法拉利 Monza SP1
Ferrari Monza SP2
SF71H
Ferrari 488 Pista
2019
F8 Spider
F8 Tributo
SF90 Stradale
488 GT3 EVO 2020
SF90
812 GTS
法拉利 Roma
488 Challenge Evo
2020
SF1000
Portofino M
SF90 Spider
488 GT Modificata
2021
SF21
812 Competizione
812 Competizione A
296 GTB
Daytona SP3
19962
330 TR
时刻
车库
1947
1947
第一场胜利
1948
166 MM 诞生
1949
勒芒胜利
1950
1950
一千英里耐力赛冠军
1950
荣耀首秀F1赛事
1951
银石赛道
1952
马尔佐托在摩纳哥称王
1952
阿斯卡里荣获桂冠
1953
世界跑车锦标赛冠军
1954
最后的卡雷拉泛美公路赛
1954
巴黎女皇
1955
绝美轿跑车
1956
方吉奥夺冠
1957
最后一场一千英里耐力赛
1957
加州梦
1958
优雅的冠军
1959
无懈可击的美国之战
1960
1960
接踵而来的胜利
1961
法拉利称霸
1962
世界杰作
1963
勒芒，意大利
1964
纵横两界的英雄
1965
来自塔格·佛罗热的胜利
1966
世界珍品365P
1967
传奇穿越终点
1968
向胜利致敬
1968
阿根廷探戈
1969
DINO称霸塔斯马尼亚
1969
欧洲赛大师
1969
新伙伴
1970
1970
传奇超跑512 S
1971
365 GT4 BB问世
1972
312 P横扫各大赛事
1972
家门口的赛道
1973
DINO 308 GT4诞生
1974
第50次胜利
1975
冠军尼基·劳达
1975
第一次
1976
自动之美
1977
尼基·劳达二度夺冠
1978
家门口的胜利
1979
南非车手获得世界冠军
1980
1980
4座跑车MONDIAL 8
1981
摩纳哥涡轮增压胜利
1982
战无不胜的308 GTB
1983
敞篷乐趣
1984
经典杰作
1984
第一款限量
1985
328，最后的杰作
1986
美式惊喜
1987
恩佐的梦想
1988
恩佐辞世
1989
曼塞尔的新车
1990
1990
第100个F1冠军
1991
EVOLUTION OF AN ICON
1992
一款经典的GT车型
1993
献给客户的礼物
1994
极致非凡
1995
拥有F1技术的公路跑车
1996
舒马赫首度获胜
1997
革命性变速箱
1998
速度与外形
1999
重登王座
2000
2000
21年后
2001
二度双料冠军
2002
向恩佐·法拉利致敬
2003
追忆阿涅利
2004
势不可挡
2005
SUPERAMERICA亮相
2006
独一无二的XX项目
2007
莱科宁夺冠
2008
再一次夺冠
2009
行业标杆
2010
2010
法拉利主题公园
2011
全路况车型FF
2012
性能与设计
2013
极致创新
2014
终极杰作
2015
走向未来
2016
致敬法拉利70周年
2016
法拉利上市
2017
法拉利生日快乐！
2018
一路走好，塞尔吉奥
2019
不同的法拉利，献给不同的你
2020
2020
一个极具弹性的品牌
2021
变化巨大的一年
1947
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
19962
关闭
共享
1960
246 P F1
发动机
纵向后置65度夹角6缸发动机
总排量
2417.33 cc
最大功率
193 kW (263 hp) at 8300 rpm
变速箱
5档 + 倒挡
探索详情
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