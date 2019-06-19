1947

第一场胜利

125 S在罗马大奖赛中获胜

第一场胜利
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159S
125 S
1948
第一场胜利
1947
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1947

159S159S125 S125 Sline

1948

166 Inter Sport166 Inter Sport166 MM166 MM166 S166 S166 Inter166 Interline

1950

375 F1375 F1195 S195 S275 F1275 F1275 S275 S340 F1340 F1340 america340 americaline

1951

212 Export212 Export212 F1212 F1500 F2 500 F2 625 F1625 F1line

1952

375 INDIANAPOLIS375 INDIANAPOLIS340 Mexico340 Mexico225 S 225 S 250 S250 Sline

1953

500 Mondial500 Mondial625 TF625 TF375 America375 America340 MM340 MM375 MM375 MM250 MM250 MM250 Europa250 Europa553 F2553 F2735 S735 Sline

1954

250 GT Coupé250 GT Coupé553 F1553 F1250 Monza250 Monza375 Plus375 Plus750 Monza750 Monzaline

1955

857 S857 SD50D50555 F1555 F1376 S376 S735 LM735 LMline

1956

290 MM290 MM625 LM625 LM250 GT Berlinetta250 GT Berlinetta860 Monza860 Monza410 Superamerica410 Superamerica410 S410 S500 TR500 TRline

1957

250 California250 California335 S335 S250 GT Cabriolet250 GT Cabriolet315 S315 S290 S290 S250 Testa Rossa250 Testa Rossa801 F1801 F1Dino 156 F2Dino 156 F2500 TRC500 TRCline

1958

326 MI326 MI246 F1246 F1412 MI412 MI312 S312 S412 S 412 S Dino 196 SDino 196 SDino 296 SDino 296 Sline

1959

256 F1256 F1250 GT Berlinetta passo corto250 GT Berlinetta passo cortoline

1960

246 P F1246 P F1156 F2156 F2Dino 246 SDino 246 S400 Superamerica400 Superamerica250 GT 2+2250 GT 2+2line

1961

246 SP246 SP156 F1156 F1line

1962

248 SP248 SP268 SP 268 SP 286 SP286 SP330 LM330 LM196 SP196 SP250 GT Berlinetta Lusso250 GT Berlinetta Lusso250 GTO250 GTOline

1963

250 LM250 LM250 P250 P156 F1-63156 F1-63330 P330 Pline

1964

330 GT 2+2330 GT 2+2275 GTB275 GTB158 F1158 F1500 Superfast500 Superfast275 P275 P275 GTS275 GTS512 F1512 F1line

1965

365 P365 PDino 206 SPDino 206 SP275 GTB Competizione 275 GTB Competizione 275 P2275 P2330 P2330 P2Dino 166PDino 166Pline

1966

330 P3330 P3330 GTS330 GTS275 GTB4275 GTB4312 F1-66312 F1-66365 California365 CaliforniaDino 206 SDino 206 S246 F1-66246 F1-66330 GTC330 GTCline

1967

350 Can am350 Can am365 GT 2+2365 GT 2+2Dino 206 GTDino 206 GT312 F1-67312 F1-67Dino 166 F2Dino 166 F2412 P412 P330 P4330 P4line

1968

312 F1-68312 F1-68365 GTC365 GTCDino 246 TasmaniaDino 246 Tasmania365 GTB4365 GTB4612 Can am612 Can amline

1969

312 F1-69312 F1-69312 P312 P212 E212 EDino 246 GTDino 246 GT365 GTS4365 GTS4365 GTS365 GTSline

1970

512 S512 S512 M512 M312 B312 Bline

1971

312 B2312 B2712 Can am712 Can am365 GTC4365 GTC4365 GTB4 Competizione365 GTB4 Competizione365 GT4 BB365 GT4 BBline

1972

Dino 246 GTSDino 246 GTS365 GT4 2+2365 GT4 2+2line

1973

Dino 308 GT4Dino 308 GT4312 B3-73312 B3-73line

1974

312 B3-74312 B3-74line

1975

Dino 208 GT4Dino 208 GT4308 GTB308 GTB312 T312 Tline

1976

400 GT400 GT512 BB512 BB400 Automatic400 Automatic312 T2312 T2line

1977

308 GTS308 GTSline

1978

312 T3312 T3512 BB LM512 BB LMline

1979

312 T4312 T4400 Automatic i400 Automatic i400 GTi400 GTiline

1980

308 GTBi308 GTBi126 CK126 CKMondial 8Mondial 8308 GTSi308 GTSi312 T5312 T5208 GTB208 GTB208 GTS208 GTSline

1981

126 CX126 CX512 BBi512 BBiline

1982

308 GTS Quattrovalvole308 GTS Quattrovalvole308 GTB Quattrovalvole308 GTB Quattrovalvole126 C2126 C2Mondial QuattrovalvoleMondial Quattrovalvole208 GTB Turbo208 GTB Turboline

1983

208 GTS Turbo208 GTS TurboMondial CabrioletMondial Cabriolet126 C3 126 C3 line

1984

GTOGTOTestarossaTestarossa126 C4126 C4line

1985

3.2 Mondial3.2 Mondial3.2 Mondial Cabriolet3.2 Mondial Cabriolet156-85156-85328 GTS328 GTS412412328 GTB328 GTBline

1986

F1-86 F1-86 GTS TurboGTS TurboGTB TurboGTB Turboline

1987

F40F40408 4RM408 4RMline

1988

F1-87/88CF1-87/88Cline

1989

F40 CompetizioneF40 CompetizioneF1-89F1-89348 TB348 TB348 TS348 TSMondial TMondial TMondial T Cabriolet Mondial T Cabriolet line

1990

F1-90F1-90line

1991

F1-91F1-91512 TR512 TRline

1992

456 GT456 GTF92 AF92 Aline

1993

348 GTS348 GTSF93 AF93 A348 Spider 348 Spider 348 GT Competizione348 GT Competizione348 GTB348 GTB348 Challenge 348 Challenge line

1994

F355 BerlinettaF355 Berlinetta412 T1412 T1F333 SPF333 SPF355 GTSF355 GTSF512 MF512 Mline

1995

412 T2412 T2F355 ChallengeF355 ChallengeF355 SpiderF355 SpiderF50F50line

1996

F50 GTF50 GT456 GTA456 GTAF310F310550 Maranello550 Maranelloline

1997

355 F1 Spider355 F1 Spider355 F1 GTS355 F1 GTS355 F1 Berlinetta355 F1 Berlinettaline

1998

F300F300456M GT456M GT456M GTA456M GTAline

1999

360 Modena360 ModenaF399F399line

2000

550 Barchetta Pininfarina550 Barchetta Pininfarina360 Spider360 Spider360 GT360 GT360 Challenge360 ChallengeF1-2000F1-2000line

2001

F2001F2001line

2002

575M Maranello575M MaranelloEnzo FerrariEnzo FerrariF2002 F2002 line

2003

F2003 - GA F2003 - GA 575 GTC575 GTCChallenge StradaleChallenge Stradaleline

2004

360 GTC360 GTCF2004F2004F430F430612 Scaglietti612 Scagliettiline

2005

SuperamericaSuperamericaF2005 F2005 FXXFXXF430 SpiderF430 Spiderline

2006

248 F1248 F1F430 ChallengeF430 Challenge599 GTB Fiorano599 GTB FioranoF430 GTCF430 GTCline

2007

F2007F2007430 Scuderia430 Scuderialine

2008

Ferrari CaliforniaFerrari CaliforniaScuderia Spider 16 MScuderia Spider 16 MF2008F2008line

2009

F60F60458 Italia458 Italialine

2010

458 Challenge458 ChallengeF10F10599XX599XXSA APERTASA APERTA599 GTO599 GTOline

2011

FERRARI 150° ITALIAFERRARI 150° ITALIAFFFF458 Spider458 Spiderline

2012

F2012F2012F12BerlinettaF12BerlinettaFerrari California 30Ferrari California 30line

2013

458 Speciale458 SpecialeF138F138LaFerrariLaFerrariline

2014

F14 TF14 T458 Speciale A458 Speciale AFerrari California TFerrari California Tline

2015

F12tdfF12tdf法拉利 488 Spider法拉利 488 Spider法拉利 488 GTB法拉利 488 GTB488 GTE488 GTE488 GT3488 GT3SF15-TSF15-Tline

2016

LaFerrari ApertaLaFerrari Aperta法拉利 488 Challenge法拉利 488 ChallengeSF16-HSF16-HGTC4LussoGTC4LussoGTC4Lusso TGTC4Lusso Tline

2017

FXX K EvoFXX K EvoSF70HSF70HFerrari PortofinoFerrari Portofino812 Superfast812 Superfastline

2018

法拉利 488 Pista Spider法拉利 488 Pista Spider法拉利 Monza SP1法拉利 Monza SP1Ferrari Monza SP2Ferrari Monza SP2SF71HSF71HFerrari 488 PistaFerrari 488 Pistaline

2019

F8 SpiderF8 SpiderF8 TributoF8 TributoSF90 StradaleSF90 Stradale488 GT3 EVO 2020488 GT3 EVO 2020SF90SF90812 GTS812 GTS法拉利 Roma法拉利 Roma488 Challenge Evo488 Challenge Evoline

2020

SF1000SF1000Portofino MPortofino MSF90 SpiderSF90 Spider488 GT Modificata488 GT Modificataline

2021

SF21SF21812 Competizione812 Competizione812 Competizione A812 Competizione A296 GTB296 GTBDaytona SP3Daytona SP3line

19962

330 TR 330 TR line
时刻车库
1947
1947第一场胜利
1948166 MM 诞生
1949勒芒胜利
1950
1950一千英里耐力赛冠军
1950荣耀首秀F1赛事
1951银石赛道
1952马尔佐托在摩纳哥称王
1952阿斯卡里荣获桂冠
1953世界跑车锦标赛冠军
1954最后的卡雷拉泛美公路赛
1954巴黎女皇
1955绝美轿跑车
1956方吉奥夺冠
1957最后一场一千英里耐力赛
1957加州梦
1958优雅的冠军
1959无懈可击的美国之战
1960
1960接踵而来的胜利
1961法拉利称霸
1962世界杰作
1963勒芒，意大利
1964纵横两界的英雄
1965来自塔格·佛罗热的胜利
1966世界珍品365P
1967传奇穿越终点
1968向胜利致敬
1968阿根廷探戈
1969DINO称霸塔斯马尼亚
1969欧洲赛大师
1969新伙伴
1970
1970传奇超跑512 S
1971365 GT4 BB问世
1972312 P横扫各大赛事
1972家门口的赛道
1973DINO 308 GT4诞生
1974第50次胜利
1975冠军尼基·劳达
1975第一次
1976自动之美
1977尼基·劳达二度夺冠
1978家门口的胜利
1979南非车手获得世界冠军
1980
19804座跑车MONDIAL 8
1981摩纳哥涡轮增压胜利
1982战无不胜的308 GTB
1983敞篷乐趣
1984经典杰作
1984第一款限量
1985328，最后的杰作
1986美式惊喜
1987恩佐的梦想
1988恩佐辞世
1989曼塞尔的新车
1990
1990第100个F1冠军
1991EVOLUTION OF AN ICON
1992一款经典的GT车型
1993献给客户的礼物
1994极致非凡
1995拥有F1技术的公路跑车
1996舒马赫首度获胜
1997革命性变速箱
1998速度与外形
1999重登王座
2000
200021年后
2001二度双料冠军
2002向恩佐·法拉利致敬
2003追忆阿涅利
2004势不可挡
2005SUPERAMERICA亮相
2006独一无二的XX项目
2007莱科宁夺冠
2008再一次夺冠
2009行业标杆
2010
2010法拉利主题公园
2011全路况车型FF
2012性能与设计
2013极致创新
2014终极杰作
2015走向未来
2016致敬法拉利70周年
2016法拉利上市
2017法拉利生日快乐！
2018一路走好，塞尔吉奥
2019不同的法拉利，献给不同的你
2020
2020一个极具弹性的品牌
2021变化巨大的一年
1947194819501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202119962
1960

246 P F1

  • 发动机纵向后置65度夹角6缸发动机
  • 总排量2417.33 cc
  • 最大功率193 kW (263 hp) at 8300 rpm
  • 变速箱5档 + 倒挡
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