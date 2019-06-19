马尔佐托在摩纳哥称王

1952 马尔佐托在摩纳哥称王

最后的卡雷拉泛美公路赛

1954 最后的卡雷拉泛美公路赛

优雅的冠军

1958 优雅的冠军

无懈可击的美国之战

1959 无懈可击的美国之战

接踵而来的胜利

1960 接踵而来的胜利

纵横两界的英雄

1964 纵横两界的英雄

来自塔格·佛罗热的胜利

1965 来自塔格·佛罗热的胜利

向胜利致敬

1968 向胜利致敬

312 P横扫各大赛事

1972 312 P横扫各大赛事

家门口的赛道

1972 家门口的赛道

自动之美

1976 自动之美

家门口的胜利

1978 家门口的胜利

战无不胜的308 GTB

1982 战无不胜的308 GTB

328，最后的杰作

1985 328，最后的杰作

恩佐的梦想

1987 恩佐的梦想

曼塞尔的新车

1989 曼塞尔的新车

第100个F1冠军

1990 第100个F1冠军

一款经典的GT车型

1992 一款经典的GT车型

献给客户的礼物

1993 献给客户的礼物

拥有F1技术的公路跑车

1995 拥有F1技术的公路跑车

速度与外形

1998 速度与外形

向恩佐·法拉利致敬

2002 向恩佐·法拉利致敬

独一无二的XX项目

2006 独一无二的XX项目

性能与设计

2012 性能与设计

一路走好，塞尔吉奥

2018 一路走好，塞尔吉奥