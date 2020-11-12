SF90 Spider: 敞篷超跑 御风而行

作为法拉利旗下首款量产可外接充电式混合动力敞篷跑车，SF90 Spider在性能表现与技术创新方面，为跃马品牌乃至整个跑车细分市场树立了全新标杆。全新敞篷跑车沿袭了SF90 Stradale车型的极致超跑技术参数与巅峰性能表现，并采用全新法拉利标志性可折叠式硬顶敞篷设计，进一步提升了车辆的驾驶乐趣与多功能性。SF90 Spider堪称是既追求极致法拉利技术，亦希望畅享超凡敞篷驾驶激情与卓越多功能性的品牌拥趸的理想之选。