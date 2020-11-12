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超跃想象

Ferrari Sf90 Spider - An Open-air supercar

SF90 Spider: 敞篷超跑 御风而行

作为法拉利旗下首款量产可外接充电式混合动力敞篷跑车，SF90 Spider在性能表现与技术创新方面，为跃马品牌乃至整个跑车细分市场树立了全新标杆。全新敞篷跑车沿袭了SF90 Stradale车型的极致超跑技术参数与巅峰性能表现，并采用全新法拉利标志性可折叠式硬顶敞篷设计，进一步提升了车辆的驾驶乐趣与多功能性。SF90 Spider堪称是既追求极致法拉利技术，亦希望畅享超凡敞篷驾驶激情与卓越多功能性的品牌拥趸的理想之选。
    • V8
      发动机
    • 2.5
      0-100 km/h
    • 162 kW
      eDrive模式
    • 1000 cv
      最大功率 @ 7500 rpm
    SF90 Spider搭载可外接充电式混合动力系统，车辆前部的内燃机集成了搭载RAC-e电子过弯调节器的两台电动机，而另外一台电动机则安装于车辆后部，即源自跃马品牌一级方程式赛车技术创新的MGUK（Motor Generator Unit, Kinetic）动能马达发电机单元。SF90 Spider由发动机和电动机共同驱动，可迸发高达1000cv的综合输出功率，带来傲视同侪的澎湃动力，为跃马跑车及同级量产车型树立了全新标杆。
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      法拉利首次为车型提供两款版本以供客户选择，其中包括了标准版及更具运动性能的配置。

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