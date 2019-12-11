Ferrari
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    Ferrari chose to build 80 SA Apertas in celebration of Pininfarina’s 80th anniversary.

    Ferrari SA APERTA

    这是一个特殊的仿品系列，序列号将严格地限制在80个。目前已全部售出。法拉利选择制造80辆SA APERTA，是为了纪念宾尼法利纳诞辰80周年。用SA命名同时也是向塞尔吉奥和安德鲁•宾尼法利纳表达敬意，他的公司和事业，已经同最成功的马拉内罗造路跑汽车紧密相连。

    Ferrari SA APERTA - Design

    SA APERTA是一辆真正的公路版跑车，这辆特色鲜明的V12前置引擎的敞篷跑车，可以使驾驶者体验到至高无上的感受。实际上，它也有一个轻软顶设计，但只是为了应对特别糟糕的天气。低位挡风玻璃，以及比其它款式的车型更加贴近地面的设计，使SA APERTA非常符合空气动力学流线造型。其特点是从前立柱到两个空气动力学尾翼形成拱背造型，两个尾翼完美地集成在两个防滚架上，整个结构巧妙地与座位的造型相吻合。

    经过重新设计的底盘，使其具有与硬顶的Berlinetta相媲美的强度标准。由于对底盘结构的精心设计，重量差异也几乎可以忽略不计。

    得益于670CV位于其引擎盖下的设计，使 SA APERTA完美地体现了599的动感特质，结合法拉利最先进的技术，使其基本性能得到绝对保证，并提供高超的驾驶乐趣。它的内部设计也颇具时尚与动感，尤其是通身 的材料、装饰和色彩十分考究。无与伦比的设计组合，保证了每辆SA APERTA都是独一无二的。

    • V12
      发动机
    • 5999 cc
      总排量
    • 670 CV
      最大功率 @ 8250 RPM
    • 325 km/h
      最高时速
    尺寸与重量
    • 总长度4700 mm (185.0 in)
    • 总宽度1962 mm (77.2 in)
    • 高度1300 mm (51.2 in)
    • 轴距2750 mm (108.3 in)
    • 前轮距1680 mm (66.1 in)
    • 后轮距1640 mm (64.6 in)
    • 干重*1595 kg (3516.4 lb)
    • 整备重量*1705 kg (3758.9 lb)
    • 重量分配前47% – 后53%
    • 燃油箱容积105 l (27.7 US gal – 23.1 UK gal)
    • 行李箱容量350 l (12.4 cu ft)
    轮胎
    • 前轮245/35 ZR20''
    • 后轮305/35 ZR20''
    碳陶瓷制动器
    • 前轮398 x 36 mm (15.7 x 1.4 in)
    • 后轮360 x 32 mm (14.2 x 1.3 in)
    电子系统
    • CST，带F1-Trac系统稳定性和牵引力控制
    • TPTMS轮胎压力和温度监测系统
    发动机
    • 类型65° V12
    • 缸径与冲程92.0 x 75.2 mm (3.62 x 2.96 in)
    • 单缸排量499.9 cm3 (30.51 cu in)
    • 总排量5999 cm3 (366.08 cu in)
    • 压缩比11.9:1
    • 最大功率**493 kW (670 CV)，8250 rpm时
    • 最大扭矩**620 Nm (63 kgm – 457 lbft)在 6500 rpm 时
    性能
    • 最高车速325 km/h (202 mph)
    • 0-100 km/h (0-62 mph)3.6秒
    变速箱
    • F1变速箱6速+倒档
    燃油消耗量
    • ECE混合工况*17.5 l/100km
    二氧化碳排放量
    • ECE混合工况*411g/km
      • 技术规格
      • 媒体库

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