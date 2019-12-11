这是一个特殊的仿品系列，序列号将严格地限制在80个。目前已全部售出。法拉利选择制造80辆SA APERTA，是为了纪念宾尼法利纳诞辰80周年。用SA命名同时也是向塞尔吉奥和安德鲁•宾尼法利纳表达敬意，他的公司和事业，已经同最成功的马拉内罗造路跑汽车紧密相连。
SA APERTA是一辆真正的公路版跑车，这辆特色鲜明的V12前置引擎的敞篷跑车，可以使驾驶者体验到至高无上的感受。实际上，它也有一个轻软顶设计，但只是为了应对特别糟糕的天气。低位挡风玻璃，以及比其它款式的车型更加贴近地面的设计，使SA APERTA非常符合空气动力学流线造型。其特点是从前立柱到两个空气动力学尾翼形成拱背造型，两个尾翼完美地集成在两个防滚架上，整个结构巧妙地与座位的造型相吻合。
经过重新设计的底盘，使其具有与硬顶的Berlinetta相媲美的强度标准。由于对底盘结构的精心设计，重量差异也几乎可以忽略不计。
得益于670CV位于其引擎盖下的设计，使 SA APERTA完美地体现了599的动感特质，结合法拉利最先进的技术，使其基本性能得到绝对保证，并提供高超的驾驶乐趣。它的内部设计也颇具时尚与动感，尤其是通身 的材料、装饰和色彩十分考究。无与伦比的设计组合，保证了每辆SA APERTA都是独一无二的。
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