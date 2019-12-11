经过重新设计的底盘，使其具有与硬顶的Berlinetta相媲美的强度标准。由于对底盘结构的精心设计，重量差异也几乎可以忽略不计。

得益于670CV位于其引擎盖下的设计，使 SA APERTA完美地体现了599的动感特质，结合法拉利最先进的技术，使其基本性能得到绝对保证，并提供高超的驾驶乐趣。它的内部设计也颇具时尚与动感，尤其是通身 的材料、装饰和色彩十分考究。无与伦比的设计组合，保证了每辆SA APERTA都是独一无二的。