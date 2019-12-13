RICK YAN

亲爱的车主成员们,

欢迎访问中国法拉利车主俱乐部的信息页。作为这一家族中最年轻的俱乐部之一， 自在2008年6月成立以来，我们的重点始终是为会员们组织各种，赛道赛事活动，使他们能够尽情发挥出他们的法拉利车的全部功能。我们还举办生活方式活动聚会，因为我们大多数人有着许多共同的激情。

由于基础设施的限制，能够使用中国唯一的F1赛道对我们来说至关重要。2009年初，我们与上海国际赛车场签署了一项合同，在赛场内建立一个车库。

这将使我们优先使用赛道并在赛道上为汽车及配件存储提供了很多方便。还将为我们的成员提供休息室、储藏室、淋浴房和其它设施。

在我们运营的第一年，我们的大部分的活动集中在上海。我们将继续把我们的服务范围扩展至北京、广东和其它地区。使得我们目标区域的法拉利车主入会率达到25％。我们期待着您出席我们即将推出的各类活动。

顺致个人的问候