对法拉利来说，中国是一个新兴市场，截止至2008年底，法拉利在中国共交付500辆车。虽然拥有13亿人口及超过960万平方公里的居住面积，但至2008年底，中国仅拥有5个赛道。在这个全球发展最快的第三大经济体，法拉利车迷的数量正迅速扩张。法拉利俱乐部中的多数成员都是赛车及法拉利品牌的狂热热爱者。我们致力于组织各种赛道活动，并在一天紧张的驾驶结束后举办轻松的生活方式体验活动。
亲爱的车主成员们,
欢迎访问中国法拉利车主俱乐部的信息页。作为这一家族中最年轻的俱乐部之一， 自在2008年6月成立以来，我们的重点始终是为会员们组织各种，赛道赛事活动，使他们能够尽情发挥出他们的法拉利车的全部功能。我们还举办生活方式活动聚会，因为我们大多数人有着许多共同的激情。
由于基础设施的限制，能够使用中国唯一的F1赛道对我们来说至关重要。2009年初，我们与上海国际赛车场签署了一项合同，在赛场内建立一个车库。
这将使我们优先使用赛道并在赛道上为汽车及配件存储提供了很多方便。还将为我们的成员提供休息室、储藏室、淋浴房和其它设施。
在我们运营的第一年，我们的大部分的活动集中在上海。我们将继续把我们的服务范围扩展至北京、广东和其它地区。使得我们目标区域的法拉利车主入会率达到25％。我们期待着您出席我们即将推出的各类活动。
顺致个人的问候
FOC名称: 中国法拉利车主俱乐部
基金会: 2008
成员数: 35
地址: 沙泾路10号2-06室，200080，上海
电话: +86-21-6515 4098
传真: +86-21-6515 4099
电子邮件: info@ferrariownersclub.cn
总裁:
Rick Yan
Board 董事会成员:
Raymond Chu, Vick Rana, Guohua Yin