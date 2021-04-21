全新法拉利限量版V12车型

这台动力澎湃的发动机搭配全新车辆动态性能控制系统，在确保新车带来极致性能的同时，亦提供酣畅的驾控乐趣。在这些解决方案中，最具鲜明特色的当属四轮独立转向。它既提升了新车在转弯时敏捷精准的操控感，又可提供无与伦比的响应速度。另一项显著的工程成就是新车实现了整体减重，这主要得益于大量使用的碳纤维材质。最后值得一提的是，新车还率先采用了知名的车辆侧滑角控制（Side Slip Control）动态系统7.0版本。