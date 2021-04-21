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全新法拉利限量版V12车型
法拉利全新限量版V12车型极致体现了采用前置发动机布局的Berlinetta车型概念，将备受赞誉的812 Superfast的特性提升至前所未有的高度。该车型汲取了跃马品牌70多年来在全球赛事中所取得的经验，融入纯正的赛道基因，铸就性能、造型与功能性的完美结合。为满足法拉利收藏家和鉴赏家的热情需求，该车型搭载诸多卓越的工程解决方案，创造无与伦比的驾控乐趣。
1
动力系统
传奇再进化
V12
发动机
830
cv
最大功率
9500
转/分
发动机最大速度
该车型最震撼的特色无疑是全新升级的法拉利65° V12传奇发动机，其最高输出功率可达830 cv，转速高达9500转/分，刷新了法拉利公路跑车内燃机的动力表现。尖端材质的运用、诸多经重新设计的关键发动机部件、全新的气门正时机制以及排气系统等技术方案，都赋予了这台拥有高贵血统的法拉利V12发动机史无前例的性能表现。
全球首播
这款车型的所有细节（包括名称和技术规格）和全新图片将在发布会后公布，车迷们可于北京时间5月5日20:30在法拉利Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn的官方账号中观看直播。
2
空气动力学
目标：最高效率
深入且前沿的空气动力学研究为新车引入了极具视觉冲击力的解决方案，打造了这款公路跑车前所未有的凌厉风格。从全新进气口、独特的车尾、排气系统到获得专利的后车窗设计和前保险杠，每一项优化细节均呈现了法拉利跑车的核心理念——造型设计必须满足功能性需求。
3
车辆动态性能
四轮独立转向
这台动力澎湃的发动机搭配全新车辆动态性能控制系统，在确保新车带来极致性能的同时，亦提供酣畅的驾控乐趣。在这些解决方案中，最具鲜明特色的当属四轮独立转向。它既提升了新车在转弯时敏捷精准的操控感，又可提供无与伦比的响应速度。另一项显著的工程成就是新车实现了整体减重，这主要得益于大量使用的碳纤维材质。最后值得一提的是，新车还率先采用了知名的车辆侧滑角控制（Side Slip Control）动态系统7.0版本。
4
设计
充满赛车之魂和活力
5
座舱
简洁与运动
动力系统
空气动力学
车辆动态性能
设计
座舱