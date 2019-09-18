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    永恒风格

    The new Ferrari Monza SP2, V12 double-seater with an exclusive design.

    限量版特别车系“Icona”首发车型

    法拉利Monza SP2车型与SP1作为全新车系“Icona”（Icon）的先驱之作，自跃马史上最具魅力的车型中汲取灵感，是专为法拉利客户及收藏家们打造的限量版特别车型。这两款车型均采用了目前领先的跑车科技，通过不断创新达到性能巅峰，利用现代美学重新诠释了永恒经典。

      • 二氧化碳排放量：
      • LOW: 578 g/km
      • MID: 354 g/km
      • HIGH: 313 g/km
      • EXTRA HIGH: 340 g/km
      • COMBINED: 366 g/km
      • 燃油消耗：
      • LOW: 25.5 l/100km
      • MID: 15.6 l/100km
      • HIGH: 13.8 l/100km
      • EXTRA HIGH: 15.0 l/100km
      • COMBINED: 16.1 l/100km

    备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

    油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆

    Ferrari Monza SP2: design

    车型设计精美，浑然天成。其简洁纯粹的造型风格及设计元素，彰显了未来设计美学，同时亦是向经典设计基因的致敬。

    车辆内饰设计的革新之处主要体现在驾驶舱的设计。同时为了满足驾驶者的需求，对车内仪器、仪表板和座椅结构的功能设计重新进行了考虑，与整车外观风格语言以及基本设计理念保持一致。

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    • V12
      发动机
    • 2,9
      0-100 KM/H
    • 125 cv/l
      功率系数
    • 810 cv
      最大输出功率*

    Monza SP1车型的发动机基于812  Superfast车型打造，优化了进气管的流线动力设计以提供更高的性能。

    Ferrari Monza SP2 - Aerodynamics

    “虚拟挡风板”导流通道内是两个分支的栅栏。这两个栅栏给导流通道的中央通道和外部通道造成气压变化，从而减小了围绕在驾驶者的低速气流外围的流场波动。相对应的，这能减少气动噪声，消除围绕在驾驶者头部的横向气动力中的危险振荡带来的风险，从而提升整体舒适度。

    Ferrari Monza SP2 - Dynamics

    这些设计都让车辆达到了完美的平衡，更带来超乎想象、至臻纯粹且毫不妥协的运动车型操控体验。由于没有挡风玻璃立柱，驾驶者拥有一览无遗的视野，并享受只有F1赛车才能带来的自由驰骋急速弯道的体验。驾驶者更能畅享跑车在连续弯道上的灵敏反馈，感受流畅的操控性能，令人心满意足。

    1948年诞生的166 MM敞篷版车型作为barchetta车型的开山之作，由乔瓦尼·阿涅利（Giovanni Agnelli）命名，当年他在都灵车展上第一次看到这台跑车时，说它不像是一辆车，而更像是barchetta（意大利语意为“小型快艇”）。

    Ferrari Monza SP1 - Heritage

    据备受尊敬的意大利汽车记者 Giovanni Canestrini 报道，当时还是 Fiat 最高负责人的 Gianni Agnelli 一看到这辆新款跑车就说：“这不是一辆车，这是一艘 Barchetta (意大利语中意为‘船’)”，由此这个名字一直沿用至今。Gianni Agnelli 一定是被这款跑车所吸引，因为他自己就买了一台，在车身折线下方，深金属蓝装饰在海绿色之上，更增强了船一般的视觉效果。

    为传达历史传承，法拉利与同样追求卓越的奢侈品牌Loro Piana及Berluti合作，为Monza SP1客户打造了优雅专属的精品服装配饰。

    • V12
      发动机
    • 2,9
      0-100 KM/H
    • 125 cv/l
      特定输出功率
    • 810 cv
      最大输出功率*
    发动机
    • 类型V12 – 65°
    • 总排量6496 cc
    • 缸径与冲程94 x 78 mm
    • 最大输出功率*596 kW (810 cv) at 8500 rpm
    • 峰值扭矩*719 Nm at 7000 rpm
    • 特定输出功率125 cv/l
    • 峰值发动机转速8900 rpm
    • 压缩比13.6:1
    车身尺寸及重量
    • 车身长度4657 mm
    • 车身宽度1996 mm
    • 车身高度1155 mm
    • 轴距2720 mm
    • 前轮距1688 mm
    • 后轮距1678 mm
    • 干重 **approx. 1520 kg
    • 油箱容量90 l
    轮胎
    • 前轮275/30 ZR 21 10 J
    • 后轮315/30 ZR 20 11.5J
    制动系统
    • 398 x 38 mm
    • 360 x 32 mm
    变速器/变速箱
    • F1七速双离合器变速箱
    电子控制装置
    • 电子动力转向系统（EPS），汽车电子稳定控制系统（ESC）， F1-Trac牵引力控制系统，第三代电子差速器（E-Diff3）， 双线圈磁流变悬吊控制系统（SCM-E）
    性能
    • 0-100 km/h2.9 秒
    • 0-200 km/h7.9 秒
    • 100-0 km/h32 米
    • 最高时速>300 公里/小时
    Co2排放
    • Low578 g/km
    • Mid354 g/km
    • High313 g/km
    • Extra High340 g/km
    • Combined366 g/km
    油耗
    • Low25.5 l/100km
    • Mid15.6 l/100km
    • High13.8 l/100km
    • Extra High15.0 l/100km
    • Combined16.1 l/100km
    备注
    • * 使用98号汽油
    • ** 搭配选装轻量化材质
      Partners
      • Apple
      • Brembo
      • Bosch
      • Cytec
      • Aptiv
      • Getrag
      • IHI
      • Mahle
      • Marelli
      • Michelin
      • OMR
      • Pirelli
      • Shell
      • ZF
      • RI-BA Composites
      • HP Composites
      • CBS
      • 2ELLE
      • KSS
      • 设计
      • 内饰
      • 发动机
      • 空气动力学
      • 车辆动力学
      • 传承
      • 驾驶者服饰
      • Technical details
      • 图库精选