法拉利Monza SP2车型与SP1作为全新车系“Icona”（Icon）的先驱之作，自跃马史上最具魅力的车型中汲取灵感，是专为法拉利客户及收藏家们打造的限量版特别车型。这两款车型均采用了目前领先的跑车科技，通过不断创新达到性能巅峰，利用现代美学重新诠释了永恒经典。
备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
车型设计精美，浑然天成。其简洁纯粹的造型风格及设计元素，彰显了未来设计美学，同时亦是向经典设计基因的致敬。
车辆内饰设计的革新之处主要体现在驾驶舱的设计。同时为了满足驾驶者的需求，对车内仪器、仪表板和座椅结构的功能设计重新进行了考虑，与整车外观风格语言以及基本设计理念保持一致。
Monza SP1车型的发动机基于812 Superfast车型打造，优化了进气管的流线动力设计以提供更高的性能。
“虚拟挡风板”导流通道内是两个分支的栅栏。这两个栅栏给导流通道的中央通道和外部通道造成气压变化，从而减小了围绕在驾驶者的低速气流外围的流场波动。相对应的，这能减少气动噪声，消除围绕在驾驶者头部的横向气动力中的危险振荡带来的风险，从而提升整体舒适度。
这些设计都让车辆达到了完美的平衡，更带来超乎想象、至臻纯粹且毫不妥协的运动车型操控体验。由于没有挡风玻璃立柱，驾驶者拥有一览无遗的视野，并享受只有F1赛车才能带来的自由驰骋急速弯道的体验。驾驶者更能畅享跑车在连续弯道上的灵敏反馈，感受流畅的操控性能，令人心满意足。
1948年诞生的166 MM敞篷版车型作为barchetta车型的开山之作，由乔瓦尼·阿涅利（Giovanni Agnelli）命名，当年他在都灵车展上第一次看到这台跑车时，说它不像是一辆车，而更像是barchetta（意大利语意为“小型快艇”）。
据备受尊敬的意大利汽车记者 Giovanni Canestrini 报道，当时还是 Fiat 最高负责人的 Gianni Agnelli 一看到这辆新款跑车就说：“这不是一辆车，这是一艘 Barchetta (意大利语中意为‘船’)”，由此这个名字一直沿用至今。Gianni Agnelli 一定是被这款跑车所吸引，因为他自己就买了一台，在车身折线下方，深金属蓝装饰在海绿色之上，更增强了船一般的视觉效果。
为传达历史传承，法拉利与同样追求卓越的奢侈品牌Loro Piana及Berluti合作，为Monza SP1客户打造了优雅专属的精品服装配饰。