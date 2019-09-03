全新GTC4Lusso T采用升级后的3.9升V8涡轮增压发动机，在转速达到7500时，最大输出功率可达610马力。在3000到5250转速下，其峰值扭矩最高可达760Nm，从而确保持续不断的加速性能。在兼顾极致澎湃动力的同时，全新GTC4Lusso T还兼顾出色的燃油经济性表现并提高了行驶里程总公里数，无论是城市日常道路还是长途行驶，均能驰骋自如。





得益于血统优良的动力系统与后轮驱动的完美结合，全新GTC4Lusso T实现整车车身大幅减重。与此同时，四轮转向系统（4WS）还与最先进的SCM-E空气悬架、ESP 9.0以及第三代侧滑动控制（SSC3）的电子控制系统完美整合，使车辆操控更为灵活、反应更为迅速。