首款四座V8运动型跑车。
全新GTC4Lusso T采用升级后的3.9升V8涡轮增压发动机，在转速达到7500时，最大输出功率可达610马力。在3000到5250转速下，其峰值扭矩最高可达760Nm，从而确保持续不断的加速性能。在兼顾极致澎湃动力的同时，全新GTC4Lusso T还兼顾出色的燃油经济性表现并提高了行驶里程总公里数，无论是城市日常道路还是长途行驶，均能驰骋自如。
得益于血统优良的动力系统与后轮驱动的完美结合，全新GTC4Lusso T实现整车车身大幅减重。与此同时，四轮转向系统（4WS）还与最先进的SCM-E空气悬架、ESP 9.0以及第三代侧滑动控制（SSC3）的电子控制系统完美整合，使车辆操控更为灵活、反应更为迅速。
备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
车舱设计一丝不苟，细节制造考究，打造出完美无瑕的豪华跑车。GTC4Lusso T 同样第一次采用了全新的双驾驶舱设计，旨在提高驾驶员和乘客的共享驾驶体验。车上分设驾驶员驾驶舱和乘客驾驶舱，由一块中央隔板分离，隔板上设有两个驾驶舱可共用的舒适度调节控件。
得益于跃马研发团队在发动机燃烧效率最大化方面进行的深入、细致研究，全新GTC4Lusso T实现了于任意转速范围内均能提供优异性能表现的超高稳定性能。
如同每台来自马拉内罗的发动机一样，GTC4Lusso T 的V8涡轮增压发动机完美诠释了法拉利经典动力系统所具有的所有至臻品质：敏锐的响应、超凡的性能、在任何速度下表现出的强劲加速能力、完美的轰鸣声以及紧凑的空间。由于该款发动机位于底盘较低位置，使得GTC4Lusso T有效提升了跑车的整体动态驾驶体验。