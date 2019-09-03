得益于绝佳的噪音隔离，车内的声学舒适性与 FF 相比显著提高。与此同时，毋庸置疑的是，这不会对在座舱内享受法拉利 V12 的迷人声浪产生丝毫影响。提升的噪音隔离提供了更佳的隔绝效果，并能够让人充分享受车内音响系统所带来的极致体验，令长途旅行也更加舒适轻松。为了实现这一目标，车身底盘连接点的刚度提升了 20%，温控系统在升级后噪音降低 25%。此外，通过使用具有特定声学特质的先进材料，噪音频率的过滤和减震均得到显著加强。

出色的车内舒适度同样来自温控系统效率的有效提升。全新通风理念的运用提升了整个座舱内的空气均衡与流通。