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焕然一新的超凡体验

性能卓越，气质非凡，全路况完美演绎

无与伦比的性能表现与运动优雅气质、奢华舒适特性完美融合

新款V12跑车具有强劲动力、精致奢华，极富运动特性又独具尊贵质感。它将为每段旅程带来焕然一新的超凡体验，不论是自己纵情驰骋或载着全家一起旅行，这台法拉利家族的最新成员将开启全新感官世界的大门。

    • CO2 排放量:
    • Low: 648 g/km
    • Mid: 358 g/km
    • High: 308 g/km
    • Extra High: 315 g/km
    • Combined: 366 g/km
    • Fuel consumption:
    • Low: 28,5 l/100km
    • Mid: 15,8 l/100km
    • High: 13,6 l/100km
    • Extra High: 13,9 l/100km
    • Combined: 16,1 l/100km

备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆

全新的双座舱结构为驾驶者与副驾驶带来几近完美的驾驭体验。驾驶舱和乘客舱之间有一个中央凹槽，嵌有各种舒适贴心的操控设备，方便车主与乘客使用。

得益于绝佳的噪音隔离，车内的声学舒适性与 FF 相比显著提高。与此同时，毋庸置疑的是，这不会对在座舱内享受法拉利 V12 的迷人声浪产生丝毫影响。提升的噪音隔离提供了更佳的隔绝效果，并能够让人充分享受车内音响系统所带来的极致体验，令长途旅行也更加舒适轻松。为了实现这一目标，车身底盘连接点的刚度提升了 20%，温控系统在升级后噪音降低 25%。此外，通过使用具有特定声学特质的先进材料，噪音频率的过滤和减震均得到显著加强。

出色的车内舒适度同样来自温控系统效率的有效提升。全新通风理念的运用提升了整个座舱内的空气均衡与流通。

法拉利 FF系列首次采用了集电子差速器（E-Diff）、牵引力控制系统（F1-Trac）、磁流变减震器（SCM）和电子稳定控制系统（ESC）于一体的 4RM 系统，确保在任何天气条件下都能提供卓越的牵引力与非凡驾驶体验。此外，GTC4Lusso 还通过应用于后轮驱动，升级的 4RM 系统引进全新控制与集成逻辑。

法拉利 FF系列首次采用了集电子差速器（E-Diff）、牵引力控制系统（F1-Trac）、磁流变减震器（SCM）和电子稳定控制系统（ESC）于一体的 4RM 系统，确保在任何天气条件下都能提供卓越的牵引力与非凡驾驶体验。此外，GTC4Lusso 还通过应用于后轮驱动，升级的 4RM 系统引进全新控制与集成逻辑。 

V12发动机提供源源不断的动力输出。全力加速的情况下，在转速8000 转时，最大输出功率可达 690 cv。2.6 kg/cv的重量功率比与13.5:1的压缩比，均创下了同类车型新纪录。

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基于这些卓越特性，无论是在漫漫旅途还是城市中心地区，GTC4Lusso 都能为驾驶者带来宾至如归、卓越超凡的顶级驾驭体验。

在 5,750 转速下即可释放 697 Nm 的峰值扭矩，即便在低转速时，得益于优异的瞬间响应性能，1,750 转速下依然能达到 80 % 的峰值扭矩。

该款跑车对法拉利引以为傲的GT车型理念进行了一次兼顾传承与革新的完美诠释，以满足驾驶者对运动驾驶体验、多功能性及卓越日常驾驶品质的极致追求。

  • V12
    发动机
  • 3,4
    0-100 km/h
  • 125 cv/l
    功率系数
  • 690 cv
    最大功率
发动机
  • 类型V12 - 65°
  • 总排量6262cc
  • 缸径和冲程94 x 75,2mm
  • 最大功率507 kW (690 CV) at 8,000 rpm
  • 最大扭矩*697 Nm a 5.750 rpm
  • 最大转速8,250 rpm
  • 压缩比13,5:1
尺寸和重量
  • 总长4922mm
  • 总宽1980mm
  • 高度1383mm
  • 轴距2990mm
  • 前轮距1674mm
  • 后轮距1668mm
  • 总重**1920kg
  • 干重**1790kg
  • 重量分配前47% - 后 53%
  • 行李箱容量800/450l
  • 油箱容量91l
轮胎
  • 245/35 ZR20; 8.5” J x 20”
  • 295/35 ZR20”; 10.5” J x 20”
制动器
  • 398 x 38mm
  • 360 x 32mm
传动和变速箱
  • 4RM EVO 系统/ 4WS / F1 式变速 7速双离合器 / E - Diff
电子控制
  • SSC4/ CST （带有F1牵引力控制系统）, ESP
  • 搭载ESP9.0 Premium con ABS EVO/SCM - E
性能
  • 最大时速335km/h
  • 0 - 100 km/h3,4
  • 0 - 200 km/h10,5
  • 100 - 0 km/h34m
  • 200 - 0 km/h138m
  • 净重量/功率比2,6kg/cv
消耗和排放
  • Low28,5l/100km
  • Mid15,8l/100km
  • High13,6l/100km
  • Extra High13,9l/100km
  • Combined16,1l/100km
  • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
Co2排放
  • Low648g/km
  • Mid258g/km
  • High308g/km
  • Extra High315g/km
  • Combined366g/km
  • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
备注
  • *配98RON燃料
  • **配有可选设备
    Partners
    • Apple
    • Fontana
    • Magneti Marelli
    • Getrag
    • Valeo
    • Bridgestone
    • Pirelli
    • Webasto
    • Lear
    • Michelin
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    • Brembo
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    • Omr
    • Mahle
    • Robert Bosch Gmbh
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    • 内饰
    • 车辆动力系统
    • 发动机
    • 技术规格
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