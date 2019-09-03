性能卓越，气质非凡，全路况完美演绎
新款V12跑车具有强劲动力、精致奢华，极富运动特性又独具尊贵质感。它将为每段旅程带来焕然一新的超凡体验，不论是自己纵情驰骋或载着全家一起旅行，这台法拉利家族的最新成员将开启全新感官世界的大门。
备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
全新的双座舱结构为驾驶者与副驾驶带来几近完美的驾驭体验。驾驶舱和乘客舱之间有一个中央凹槽，嵌有各种舒适贴心的操控设备，方便车主与乘客使用。
得益于绝佳的噪音隔离，车内的声学舒适性与 FF 相比显著提高。与此同时，毋庸置疑的是，这不会对在座舱内享受法拉利 V12 的迷人声浪产生丝毫影响。提升的噪音隔离提供了更佳的隔绝效果，并能够让人充分享受车内音响系统所带来的极致体验，令长途旅行也更加舒适轻松。为了实现这一目标，车身底盘连接点的刚度提升了 20%，温控系统在升级后噪音降低 25%。此外，通过使用具有特定声学特质的先进材料，噪音频率的过滤和减震均得到显著加强。
出色的车内舒适度同样来自温控系统效率的有效提升。全新通风理念的运用提升了整个座舱内的空气均衡与流通。
法拉利 FF系列首次采用了集电子差速器（E-Diff）、牵引力控制系统（F1-Trac）、磁流变减震器（SCM）和电子稳定控制系统（ESC）于一体的 4RM 系统，确保在任何天气条件下都能提供卓越的牵引力与非凡驾驶体验。此外，GTC4Lusso 还通过应用于后轮驱动，升级的 4RM 系统引进全新控制与集成逻辑。
法拉利 FF系列首次采用了集电子差速器（E-Diff）、牵引力控制系统（F1-Trac）、磁流变减震器（SCM）和电子稳定控制系统（ESC）于一体的 4RM 系统，确保在任何天气条件下都能提供卓越的牵引力与非凡驾驶体验。此外，GTC4Lusso 还通过应用于后轮驱动，升级的 4RM 系统引进全新控制与集成逻辑。
V12发动机提供源源不断的动力输出。全力加速的情况下，在转速8000 转时，最大输出功率可达 690 cv。2.6 kg/cv的重量功率比与13.5:1的压缩比，均创下了同类车型新纪录。
基于这些卓越特性，无论是在漫漫旅途还是城市中心地区，GTC4Lusso 都能为驾驶者带来宾至如归、卓越超凡的顶级驾驭体验。
在 5,750 转速下即可释放 697 Nm 的峰值扭矩，即便在低转速时，得益于优异的瞬间响应性能，1,750 转速下依然能达到 80 % 的峰值扭矩。
该款跑车对法拉利引以为傲的GT车型理念进行了一次兼顾传承与革新的完美诠释，以满足驾驶者对运动驾驶体验、多功能性及卓越日常驾驶品质的极致追求。