GT 汽车是 Ferrari 与生俱来的 DNA 中不可或缺的组成部分。在闭轮式比赛中，488 GTE 和 488 GT3 将 Ferrari 的竞争实力表现得淋漓尽致。这两辆赛车采用涡轮增加发动机，专为在勒芒 24 小时耐力赛等最著名的耐力比赛以及领先的国家和国际级比赛中竞争夺冠而设计。
488 Challenge 是单品牌系列赛史上最为强劲的赛车，也是 Challenge 系列中第一辆采用涡轮增压发动机的 Ferrari 车型。全新 Evo 套件提升了车辆的整体性能、驾驶性以及性能稳定性，为车手的驾驶体验注入更多愉悦和享受。
FXX-K是一项以马拉内罗第一辆混合动力为基础的实验室车款为中心，前沿的法拉利研发计划。新车车名中的K代表KERS动能回收系统，用途为最大化赛道上的性能。2018赛季推出了最新EVO套件 。
自 2003 年以来，F1 Clienti 为一群特定的 Ferrari 发烧友提供可以购买并亲自体验近几个赛季以来 Scuderia Ferrari 车队所用部分 F1 单座赛车的机会，还有一些曾在 20、30 甚至 40 年前参加过锦标赛角逐的古董级赛车。
Club Competizioni GT 是跃马公司推出的最新计划，旨在使过去 30 年里最令人惊艳的部分 Ferrari 赛车重返赛道。本次活动向俱乐部会员敞开了几扇久负盛名的赛道的大门，一流的接待和舒适的专属服务令客户们的整体赛道体验锦上添花。
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