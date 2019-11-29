GT 汽车是 Ferrari 与生俱来的 DNA 中不可或缺的组成部分。在闭轮式比赛中，488 GTE 和 488 GT3 将 Ferrari 的竞争实力表现得淋漓尽致。这两辆赛车采用涡轮增加发动机，专为在勒芒 24 小时耐力赛等最著名的耐力比赛以及领先的国家和国际级比赛中竞争夺冠而设计。

