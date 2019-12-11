FF:FF是FERRARI FOUR的缩写。四既指四轮驱动，还指能够容纳司机和乘客的4座舒适座椅。
这款四座车完全改变整个GT赛车的理念，预示着汽车领域的革命。
即使是匆匆一瞥，FF跑车出自宾尼法利纳手笔的完美外型就能让你感受到这一点。无论在任何地方，任何天气或路况下，FF都能让你体验到它的卓尔不群。
因为这款车饱含着优雅、美丽和艺术气质，但除了高雅的魅力之外，FF还有更多的过人之处。事实上，FF正旨在应对各种艰难复杂的高难度驾驶挑战——那些最执着、最挑剔的车手希望征服的挑战。
与发动机前置车辆上的传统四轮驱动系统不同，它能够保留传统的中-后置发动机架构以及通过单个传动轴与发动机相连的后驱动桥变速箱。
无论从哪种意义上说，由宾尼法利纳（Pininfarina）设计的FF都是一次名副其实的突破和创新。
法拉利FF的座舱也洋溢着独特的魅力。这是一款异常舒适且极具吸引力的车型，它从头到尾都散发着优雅的气质，每一处细节及装饰都散发着与众不同的精致和尊贵。
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