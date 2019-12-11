FF:FF是FERRARI FOUR的缩写。四既指四轮驱动，还指能够容纳司机和乘客的4座舒适座椅。

这款四座车完全改变整个GT赛车的理念，预示着汽车领域的革命。

即使是匆匆一瞥，FF跑车出自宾尼法利纳手笔的完美外型就能让你感受到这一点。无论在任何地方，任何天气或路况下，FF都能让你体验到它的卓尔不群。

因为这款车饱含着优雅、美丽和艺术气质，但除了高雅的魅力之外，FF还有更多的过人之处。事实上，FF正旨在应对各种艰难复杂的高难度驾驶挑战——那些最执着、最挑剔的车手希望征服的挑战。



