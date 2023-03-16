奏响新“跃”章
法拉利 Roma Spider
法拉利 Roma Spider 兼具隽永优雅与超卓性能，以当代风范诠释20世纪50和60年代优雅无羁的意式生活理念。该敞篷跑车承袭法拉利Roma大获成功的设计理念，以及其车身比例、线条轮廓以及规格参数，但此次更为引人注目的则是软顶敞篷设计的华丽回归。这是法拉利在1969年的法拉利365 GTS4车型发布后，时隔54年再次将这种敞篷设计方案应用于前置发动机布局的跃马车型
新车前脸采用外悬式鲨鱼鼻设计，醒目而简约，宛如整块金属雕琢而成。为确保发动机冷却性能，新车仅在格栅表面必要的位置上打造开孔设计，开创了全新的格栅设计理念。前格栅的边缘与两个线性全LED前灯流畅相接，为新车前脸增添与众不同的色彩。贯穿前灯的一条水平日间行车灯带暗示了车身型面之下的精妙构造，并为整车周身营造出一种张力感。
法拉利 Roma Spider的软顶敞篷结构采用了一种特制材质。独特的织物编织式样搭配多种配色方案，突显新车既优雅又动感的“双魂一体”特质。自动织物软顶敞篷设计确保了新车的非凡驾乘舒适性，可与配备可折叠式硬顶敞篷的法拉利敞篷跑车相媲美。五层织物结构可有效降低风噪与路面噪音，即便在高速行驶时，也能提供出色的静谧性。在新车的研发阶段，法拉利还致力于降低软顶敞篷典型“膨胀效应”。
而在法拉利 Roma Spider车型上，长后悬比例经过重新调整，呈现紧贴后轴紧凑的尾部流线造型。软顶敞篷结构旨在实现轻盈且富有弹性的设计：在时速不超过60公里的情况下，软顶敞篷仅需13.5秒即可按照Z形运动路径折叠，将极限技术性能提升至全新高度。敞篷开启时，其收纳高度仅为220毫米，为同类车型最低，从而确保了宽绰的后备箱空间（敞篷闭合时达到同级领先的255升）。
法拉利Roma Spider由Flavio Manzoni领导的法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）倾力打造，这款2+敞篷跑车配备精致的织物软顶，沿袭法拉利Roma车型的优雅流畅轮廓，同时进一步优化其谐美比例。
针对法拉利 Roma Spider的座舱轮廓和造型，法拉利设计中心的设计师们采用了与法拉利Roma车型相同的设计理念。新车座舱基于自20世纪70年代以来跃马车型所采用的“双座舱”设计进行优化升级，为驾驶者和乘客打造互不干扰的驾享空间及区域。该理念由仪表盘延续至整个座舱，赋予双座舱设计创意风格。因此，两个模块化空间的设计为驾乘者提供包裹感十足的体验，并向后延伸与两个后排座椅相融合。
新车方向盘的人机交互界面（HMI）在法拉利Roma的基础上实现了进一步优化升级，在方向盘辐条上布局了触摸控制功能。左侧辐条设计了与触摸控制功能相对应的凹点，为驾驶者提供直观的操作体验。右侧辐条上的触控板设计同样得到进一步完善，新增凹点以便于滑动操作。这些设计方案有助于驾驶者了解控制按键所在位置，契合法拉利长期以来采用的“眼观路面，手握方向盘”理念。
法拉利 Roma Spider 搭载一台V8涡轮增压发动机，该系列发动机连续四年摘得“国际年度引擎大奖”殊荣，并且还从过去诸多斩获“国际年度引擎大奖”桂冠的竞争对手中脱颖而出，于2018年一举荣获“巅峰引擎大奖”。这台总排量为3855 cc的发动机可在转速达7500转/分时爆发高达620 cv的功率输出，功率系数为161 cv/l。此外，发动机仅在1900转/分的转速工作时，便可释放80%的扭矩，因此确保低速区工作时灵活的加速性能。
法拉利 Roma Spider 配备一个获专利认证的自动挡风板，驾驶者无需停车便可将其展开或闭合。如果驾驶者想要展开挡风板，只需按下中控区域的按钮，后排座椅的靠背（在没有后排乘客落座的情况下）便会翻转至前排乘客头部后方的位置。通过这一巧妙设计，乘客周围形成一个相对静止的气流区，同时进一步降低围绕在较高乘客头部周围的紊流，相较此前的2+敞篷跑车可降低约30%。
用于展开挡风板的气弹簧经过精心设计与开发，旨在确保其在软顶敞篷的各个运动阶段及任何条件下可控且稳定地工作。挡风板可在时速不超过170公里的情况下展开。敞篷开启的时机自动受到车速的限制，以确保其安全地展开或闭合。敞篷一旦开启，驾驶者可在任何车速下展开挡风板。
挡风板保留了一个真正靠背的独有特点：后排乘客的靠背表面经过填充，可提供舒适的支撑感，即使向后移动前排座椅，挡风板仍能够展开。中央通道可以平衡两侧气压，提高了挡风板的移动效率。
法拉利专门针对新车优化了一对涡流发生器，从而增加车身前部下压力。这对涡流发生器通过在新车前部生成集中且连贯的涡流，形成地面效应，同时管理前轮尾流，确保有效产生下压力。
法拉利F169S针对车身进行了一系列优化升级，其中包括采用全新几何造型的主动式扰流板。事实上，主动式扰流板的设计经过精心打磨，以突显新车的整体造型及全新的车顶线条。该设计根据敞篷跑车独有的特点针对扰流板的展开与收起进行调教，令其可根据车速以及横向和纵向加速度调节，确保扰流板拥有适用于敞篷驾驶的三个展开位置，对应低风阻、中档下压力以及高档下压力三种模式。得益于此，法拉利F169S在操控状态和高速行驶时所产生的下压力可与法拉利Roma相媲美，确保新车始终保持均衡的空气动力学表现，同时带来与法拉利Roma如出一辙的驾驶乐趣。
当车速在100公里/小时以内时，扰流板都将保持低风阻模式。而当时速超过300公里时，扰流板则处于中档下压力模式。由于此时降低风阻的影响微乎其微，提升新车的前后压力平衡变得尤为重要。当新车处于下压力对性能产生明显影响的车速区间时，扰流板将进入中档下压力模式，并随着横向和纵向加速度的变化而移动到高档下压力模式。值得一提的是，其启动阈值可变，可根据Manettino旋钮位置的变化而改变。
中档下压力模式下，可移动扰流板与后车窗之间将会形成一个150度的夹角。在此模式下，扰流板可产生约30%的最大下压力，风阻增加低于1%。在高性能驾驶或制动情况下，可移动扰流板将自动调整至高档下压力模式，其与后车窗之间将会形成一个135度的夹角，当时速达到250公里时，可产生95公斤左右的下压力，但风阻仅增加4%左右。
新车采用织物软顶敞篷设计，间接优化了车身的几何造型，从而为空气动力学的研发工作奠定了基础。为了延续法拉利Roma的低风阻系数，并高效地产生下压力，法拉利设计团队在空气动力学部门的指导下，针对车顶线条及车身前脸的曲度进行了深入的计算流体动力学（CFD）分析。
法拉利 Roma Spider 的动态性能研发旨在提供媲美法拉利Roma的澎湃驾驶激情与操控精准性，这归功于车辆侧滑角控制系统（Side Slip Control）的应用。该系统利用法拉利自主研发的先进算法，为所有车载控制系统提供实时预估的侧滑角信息。随后，这些控制系统基于这一数据协同合作，针对新车的动态表现实施快速、及时、准确的干预。
新车配备6.0版车辆侧滑角控制系统（SSC），同时整合所有车辆动态控制系统，包括最为著名的法拉利动态强化系统（FDE，Ferrari Dynamic Enhancer），其仅能在Manettino旋钮的“Race”模式下启用。法拉利动态强化系统（FDE）是一种横向动态控制系统，可根据需要控制的动态情况，快速调节作用在每个车轮制动卡钳上的液压制动压力。在过弯与出弯时，该系统赋予新车更具可预见性的横向动态变化，确保驾驶者能够更轻松直观地操控方向盘与油门踏板。此外，该系统可辅助传统的电子稳定控制系统（Electronic Stability Control）。