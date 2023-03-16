获专利认证的挡风板

法拉利 Roma Spider 配备一个获专利认证的自动挡风板，驾驶者无需停车便可将其展开或闭合。如果驾驶者想要展开挡风板，只需按下中控区域的按钮，后排座椅的靠背（在没有后排乘客落座的情况下）便会翻转至前排乘客头部后方的位置。通过这一巧妙设计，乘客周围形成一个相对静止的气流区，同时进一步降低围绕在较高乘客头部周围的紊流，相较此前的2+敞篷跑车可降低约30%。

用于展开挡风板的气弹簧经过精心设计与开发，旨在确保其在软顶敞篷的各个运动阶段及任何条件下可控且稳定地工作。挡风板可在时速不超过170公里的情况下展开。敞篷开启的时机自动受到车速的限制，以确保其安全地展开或闭合。敞篷一旦开启，驾驶者可在任何车速下展开挡风板。

挡风板保留了一个真正靠背的独有特点：后排乘客的靠背表面经过填充，可提供舒适的支撑感，即使向后移动前排座椅，挡风板仍能够展开。中央通道可以平衡两侧气压，提高了挡风板的移动效率。

