FERRARI ROMA: LA NUOVA DOLCE VITA

Ferrari Roma 底盘采用了法拉利为其新一代车型研发的模块化技术。车身和底盘均经过重新设计，融合了最新的减重技术和各种先进的生产技术。事实上，该车 70% 的部件都是全新的。配备中前置引擎的 2+ 型 Ferrari Roma 的重量功率比 (2.37 kg/cv) 堪称同类细分车型最佳，因而提升了动力性能和操控响应速度。

Ferrari F169 配备了法拉利各种前沿的车辆动力系统，其中最知名的当属 6.0 版的侧滑控制系统 (Side Slip Control 6.0)，这对于法拉利 GT (豪华旅行车) 车型而言尚属首次；其具备 5 位置 manettino 旋钮及法拉利动力强化系统 (Ferrari Dynamic Enhancer)，通过液压原理调节刹车卡钳上的制动压力，进而控制侧滑角。