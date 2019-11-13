FERRARI ROMA: LA NUOVA DOLCE VITA

跃马推出全新发动机前中置型 2+ 双门跑车 Ferrari Roma，车身比例考究，采用经典永恒的设计，性能和操控性无与伦比。该车型以独特的风格和气质，代表着 1950 和 1960 年代罗马时期无忧无虑、畅快淋漓的生活方式。
在设计 Ferrari Roma 的外观时，造型设计中心侧重于简洁的设计，力求各种元素与协调的比例、纯粹优雅的形态和谐共生。为了突出这种形式极简主义，所有多余的细节都被一一去除。
Ferrari Roma 搭载的涡轮增压 V8 来自连续四年摘得国际年度发动机大奖的发动机系列，是同类车型中性能巅峰的代表。这一版本的发动机在 7500 rpm 转速下输出动力可达 620 cv，连接于在 SF90 Stradale 车型上推出的全新 8 速 DCT 变速箱。
Ferrari Roma 底盘采用了法拉利为其新一代车型研发的模块化技术。车身和底盘均经过重新设计，融合了最新的减重技术和各种先进的生产技术。事实上，该车 70% 的部件都是全新的。配备中前置引擎的 2+ 型 Ferrari Roma 的重量功率比 (2.37 kg/cv) 堪称同类细分车型最佳，因而提升了动力性能和操控响应速度。
Ferrari F169 配备了法拉利各种前沿的车辆动力系统，其中最知名的当属 6.0 版的侧滑控制系统 (Side Slip Control 6.0)，这对于法拉利 GT (豪华旅行车) 车型而言尚属首次；其具备 5 位置 manettino 旋钮及法拉利动力强化系统 (Ferrari Dynamic Enhancer)，通过液压原理调节刹车卡钳上的制动压力，进而控制侧滑角。