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开启全新探索之旅

The Ferrari Portofino M, which features the legendary ‘M’ suffix, for Modificata, in its name, is the evolution of the Ferrari Portofino.

法拉利 Portofino M:  

这是一个关于不断升级革新的故事

法拉利Portofino M是法拉利Portofino的革新版本，其名称中的“M”源自意大利文“modificata”（优化升级）。这款全新的跃马Spider GT 2+车型引入诸多前沿科技和设计，包括全新的双离合8速变速箱，更提供五种模式的manettino旋钮等，这也是跃马品牌首次将其应用于旗下的GT敞篷车型。每次驾驶法拉利Portofino M，都是开启一段全新的探索之旅。
    • 二氧化碳排放量
    • 低: 409 g/km
    • 中: 250 g/km
    • 高: 224 g/km
    • 超高: 229 g/km
    • 混合: 256 g/km
    • 燃油消耗
    • 低: 18 l/100 km
    • 中: 11 l/100 km
    • 高: 9.9 l/100 km
    • 超高: 10.1 l/100 km
    • 混合: 11.3 l/100 km

对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆

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    • V8
      发动机
    • 3.45
      0-100 km/h
    • 3855 cc
      总排量
    • 620 cv
      最大功率
    法拉利Portofino M搭载的发动机是跃马V8涡轮增压发动机家族的一员，该系列发动机已连续四年（2016-2019）斩获“国际年度引擎大奖”。得益于全新凸轮轮廓设计，以及引进了用于测量涡轮转速的速度传感器的涡轮增压器总成，新车可提供620 cv的最大输出功率，相较法拉利Portofino高出20 cv。排气系统还安装了汽油颗粒过滤器（GPF），可确保跑车在满足最严苛的欧洲6D污染控制排放标准（Euro-6D）的同时，带来毫不妥协的驾驶乐趣。
        Partners
        • APPLE
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