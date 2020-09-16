法拉利 Portofino M:

这是一个关于不断升级革新的故事

法拉利Portofino M是法拉利Portofino的革新版本，其名称中的“M”源自意大利文“modificata”（优化升级）。这款全新的跃马Spider GT 2+车型引入诸多前沿科技和设计，包括全新的双离合8速变速箱，更提供五种模式的manettino旋钮等，这也是跃马品牌首次将其应用于旗下的GT敞篷车型。每次驾驶法拉利Portofino M，都是开启一段全新的探索之旅。