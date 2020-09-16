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开启全新探索之旅
法拉利
Portofino
M:
这是一个关于不断升级革新的故事
法拉利Portofino M是法拉利Portofino的革新版本，其名称中的“M”源自意大利文“modificata”（优化升级）。这款全新的跃马Spider GT 2+车型引入诸多前沿科技和设计，包括全新的双离合8速变速箱，更提供五种模式的manettino旋钮等，这也是跃马品牌首次将其应用于旗下的GT敞篷车型。每次驾驶法拉利Portofino M，都是开启一段全新的探索之旅。
二氧化碳排放量
低: 409 g/km
中: 250 g/km
高: 224 g/km
超高: 229 g/km
混合: 256 g/km
燃油消耗
低: 18 l/100 km
中: 11 l/100 km
高: 9.9 l/100 km
超高: 10.1 l/100 km
混合: 11.3 l/100 km
对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
1
发动机
性能的提升
00:00
00:00
V8
发动机
3.45
秒
0-100 km/h
3855
cc
总排量
620
cv
最大功率
法拉利Portofino M搭载的发动机是跃马V8涡轮增压发动机家族的一员，该系列发动机已连续四年（2016-2019）斩获“国际年度引擎大奖”。得益于全新凸轮轮廓设计，以及引进了用于测量涡轮转速的速度传感器的涡轮增压器总成，新车可提供620 cv的最大输出功率，相较法拉利Portofino高出20 cv。排气系统还安装了汽油颗粒过滤器（GPF），可确保跑车在满足最严苛的欧洲6D污染控制排放标准（Euro-6D）的同时，带来毫不妥协的驾驶乐趣。
2
车辆动态
无与伦比的驾驶乐趣
3
设计
魅力与个性的演变
探索设计
Combined Shape
4
内饰
奢华再升级
5
技术规格
性能的提升
6
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