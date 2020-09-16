澎湃性能、独一无二的优雅设计以及卓尔不凡的驾乘舒适性完美融合

澎湃性能、独一无二的优雅设计以及卓尔不凡的驾乘舒适性完美融合

全新法拉利Portofino以意大利利古里亚海岸最美丽的小镇命名，其独一无二的优雅设计与小镇散发的迷人、动感魅力相得益彰。

这台将奢华感与舒适性敛藏一身的GT敞篷车型不仅为崇尚速度与激情的法拉利客户带来一如既往的驾驶乐趣，在设计、技术和性能等方面的突破成就使得全新Portofino既能满足日常驾乘之需，同时无论是商务谈判、日常通勤，还是友人聚会、短途郊游，均成为尊贵客户出席任何场合的完美之选。