全新法拉利Portofino以意大利利古里亚海岸最美丽的小镇命名，其独一无二的优雅设计与小镇散发的迷人、动感魅力相得益彰。
这台将奢华感与舒适性敛藏一身的GT敞篷车型不仅为崇尚速度与激情的法拉利客户带来一如既往的驾驶乐趣，在设计、技术和性能等方面的突破成就使得全新Portofino既能满足日常驾乘之需，同时无论是商务谈判、日常通勤，还是友人聚会、短途郊游，均成为尊贵客户出席任何场合的完美之选。
备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。适用于在型式认可时适用的版本。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆确定。
法拉利Portofino其最大功率达到600cv，可谓同级最佳，200公里加速仅为10.8秒。与此同时，搭配可折叠的硬顶敞篷（RHT）、宽敞的后备箱空间和后排座位使得这台GT跑车在拥有无可比拟的动力性能、人性化的多功能设计的同时，拥有无与伦比的舒适驾驶体验，十分适合短途旅行。
全新Portofino传承法拉利对于每一台发动机标志性声效的追求，拥有令人心动的轰鸣声。不仅如此，全新Portofino采用最新排气系统，并首度使用电子旁通阀，以加强其作用于发动机的速度和精确度，确保车辆在不同使用情况的不同声音体验。