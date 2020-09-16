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    独具卓越运动性能GT跑车

    澎湃性能、独一无二的优雅设计以及卓尔不凡的驾乘舒适性完美融合

    全新法拉利Portofino以意大利利古里亚海岸最美丽的小镇命名，其独一无二的优雅设计与小镇散发的迷人、动感魅力相得益彰。

    这台将奢华感与舒适性敛藏一身的GT敞篷车型不仅为崇尚速度与激情的法拉利客户带来一如既往的驾驶乐趣，在设计、技术和性能等方面的突破成就使得全新Portofino既能满足日常驾乘之需，同时无论是商务谈判、日常通勤，还是友人聚会、短途郊游，均成为尊贵客户出席任何场合的完美之选。

      • 二氧化碳排放量:
      • 低: 436 g/km
      • 中: 258 g/km
      • 高: 230 g/km
      • 超高: 241 g/km
      • 混合: 267 g/km
      • 燃油消耗：
      • 低: 19,2 l/100km
      • 中: 11,3 l/100km
      • 高: 10,1 l/100km
      • 超高: 10,6 l/100km
      • 混合: 11,7 l/100km

    备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。适用于在型式认可时适用的版本。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆确定。

    • V8
      发动机
    • 3.5
      0-100 km/h
    • 10.8
      0-200 km/h
    • 600 cv
      最大输出功率

    法拉利Portofino其最大功率达到600cv，可谓同级最佳，200公里加速仅为10.8秒。与此同时，搭配可折叠的硬顶敞篷（RHT）、宽敞的后备箱空间和后排座位使得这台GT跑车在拥有无可比拟的动力性能、人性化的多功能设计的同时，拥有无与伦比的舒适驾驶体验，十分适合短途旅行。

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    全新Portofino传承法拉利对于每一台发动机标志性声效的追求，拥有令人心动轰鸣声。不仅如此，全新Portofino采用最新排气系统，并首度使用电子旁通阀，以加强其作用于发动机的速度和精确度，确保车辆在不同使用情况的不同声音体验。


    采用可折叠硬顶设计的法拉利Portofino，从成熟稳重的硬顶跑车转变为时尚个性的敞篷跑车仅需14秒，即便是低速驾驶时也可轻松实现。这台将奢华感与舒适性敛藏一身的GT敞篷车型不仅为崇尚速度与激情的法拉利客户带来一如既往的驾驶乐趣，在设计、技术和性能等方面的突破成就使得全新Portofino既能满足日常驾乘之需。
    • V8
      发动机
    • 3.5
      0-100 km/h
    • 3855 cc
      总排量
    • 600 cv
      最大输出功率
    发动机
    • 类型V8 - 90°
    • 总排量3855 cc
    • 缸径和冲程86.5 mm x 82 mm
    • 最大输出功率*441 kW (600 cv) at 7500 rpm
    • 峰值扭矩 *760 Nm from 3000 to 5250 rpm
    • 最大转速（每分钟）7500 rpm
    • 压缩比9.45:1
    尺寸和重量
    • 车身长度4586 mm
    • 车身宽度1938 mm
    • 车身高度1318 mm
    • 轴距2670 mm
    • 前轮距1633 mm
    • 后轮距1635 mm
    • 总重**1664 kg
    • 干重**1545 kg
    • 干重/功率比1.78kg/cv
    • 重量分布46-54% 前/后
    • 行李箱容量292 l
    • 油箱容量80 l
    轮胎
    • 前轮245/35 ZR20; 8J x 20”
    • 后轮285/35 ZR20; 10J x 20”
    制动器
    • 前轮390 mm x 34 mm
    • 后轮360 mm x 32 mm
    变速器与变速箱
    • 7速F1 双离合器 / E-DIFF
    电子控制装置
    • ESP, ESC, with F1-Trac, E-Diff 3, SCM-E with twin solenoid
    性能
    • 最高时速>320 km/h
    • 0-100 km/h3.5
    • 0-200 km/h10.8
    • 100-0 km/h34 m
    燃油消耗
    • 19,2l/100km
    • 11,3l/100km
    • 10,1l/100km
    • 超高10,6l/100km
    • 混合11,7l/100km
    • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
    二氧化碳排放量
    • 436g/km
    • 258g/km
    • 230g/km
    • 超高241g/km
    • 混合267g/km
    • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
    备注
    • *第七档
    • **配备任选设备
    • 发动机
    • 车辆动力学
    • 造型风格与空气动力学
    • Interior
    • Tech Specific
    • 媒体库