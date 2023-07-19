法拉利每年都会为其客户赛车部门 (Corse Clienti) 的活动参与者们提供一次独一无二的机会：驾驶自己的赛车，在 AttivitàSportive GT 的引领下，成为赛道上的主角。敬请体验肾上腺素飙升所带来的无限满足感。
作为 1993 年以来最负盛名的单一品牌赛事，在全球最令人惊叹的一些赛道上，汇集了众多梦幻之车以及声望卓著的客户们。
自 1993 年创办以来，法拉利挑战赛一直是世界上最负盛名、持续时间最长的单一品牌锦标赛。如今，该项赛事又被细分为在各个大陆举办的系列赛：欧洲、北美和亚太地区、以及英国和日本挑战赛。
参与活动
每场法拉利挑战赛的系列赛分为四个主要类别：Trofeo Pirelli、Trofeo Pirelli Am、Coppa Shell 和 Coppa Shell Am。每场比赛有四名获胜者，分属四个类别。
欧洲
激动人心的比赛和追求卓越：法拉利欧洲挑战赛作为一项顶级赛车盛事创造了历史，吸引着世界各地的观众。
北美
法拉利北美挑战赛将传奇赛道的魅力淋漓尽致地展现在车迷面前。围场内的出色团队精神令人难以置信。
英国
法拉利英国挑战赛专为英国车手而设，是继这一单一品牌系列赛早期的意大利锦标赛之后的第一个全国性系列赛。令公认的赛车之乡重现辉煌。
日本
在 2022 年 Finali Mondiali 年终总决赛期间，正式宣布了举办法拉利日本挑战赛的计划。这届在“日出之国”举办的全国性锦标赛共分为五个赛段。
参赛车手超过 1000 名，比赛场次高达数百场，各种精彩的超车场面、令人震撼的王者对决、以及趣味十足的娱乐活动，绝对不容错过。欢迎来到自 1993 年以来一直为世界上最美赛道带来众多梦幻赛车的锦标赛。
自 2003 年以来，跃马为一小部分车迷提供了在赛道上驾驶一级方程式单座赛车的机会。Scuderia Ferrari (法拉利车队) 已凭借这种赛车取得非凡成就。
少数人享有的特权：购买并在赛道上驾驶一级方程式单座赛车的机会，这些赛车在过去几个赛季曾与 Scuderia Ferrari (法拉利车队) 一起征战赛场。
揭幕战
您的全新一级方程式单座赛车正等待着您的首次赛道测试。根据要求，也可选择菲奥拉诺赛道。
参与活动
在赛程之前、期间和之后，均可体验无可挑剔的组织安排、不可思议的教练指导、出类拔萃的技术支持和后勤辅助。
按需服务
客户可以选择在他们喜欢的赛道上申请个性化活动，在那里他们可以尽情享受法拉利卓越的全方位技术和机械支持。
赛道之外的活动
F1 Clienti 部门的热情已经延伸到了赛道以外，专门为热心的参与者们组织了一系列专享活动。 除了测试日，F1 Clienti 的参与者们还可以参加与其他跃马计划相吻合的活动，例如法拉利挑战赛的 Trofeo Pirelli 赛。
F1 Clienti 大师级课程
专为要求最苛刻的驾驶者提供的理念与实践相结合的良机：为期一天的全沉浸式活动，重点是单座赛车的进阶级学习。
Finali Mondiali 是法拉利客户和爱好者们热切期待的赛事。
它标志着法拉利赛车季的最高潮，吸引了数百名车主和数千名粉丝来到最具标志性的全球著名赛道。
法拉利以客户为中心的理念完美地体现在 XX Programme 之中，从而将消费者置于与制造商间特殊互动的中心。
登上令人难以置信的赛车，探索代表最高科研水平的成果，在此，法拉利工程师们将最纯粹和最先进的创新成果展示给我们最特别的客户。
参与活动
完美无缺的组织安排、不可思议的教练团队、以及在赛道课程期间和之后所提供的出色技术支持和物流辅助。准备就绪，马上开启一次无与伦比的体验。
按需服务
除了建议的国际日历日期外，客户们还可以自主要求在他们最喜欢的赛道上举办特别活动，享受法拉利卓越的所有技术支持和机械辅助
赛道之外的活动
准备好在您的日历上标记这些难忘的日期吧。凭借为 XX Programme 参与者们组织的专属活动，激动人心的震撼之感从赛道延伸到了各个活动场地。
活动形式
为了进一步增强追求速度的刺激感受，XX Programme 的参与者们还可以同时参加其他项目，例如法拉利挑战赛的 Trofeo Pirelli 赛等。
XX 专享体验
专享幕后活动：XX 专享体验展示了活动赛车起源的秘辛，从设计到技术，应有尽有。
Finali Mondiali 年终总决赛是所有法拉利客户或粉丝都非常期待的赛事。XX Programme 在该项赛事中占有着重要地位，为参与者们提供了一系列紧张而刺激的节目，其中包括赛道内外令人难忘的精彩活动。
旨在使过去 30 年里最令人惊艳的部分 Ferrari 赛车重返赛道。本次活动向俱乐部会员敞开了几扇久负盛名的赛道的大门，一流的接待和舒适的专属服务令客户们的整体赛道体验锦上添花。