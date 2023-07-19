自 1993 年创办以来，法拉利挑战赛一直是世界上最负盛名、持续时间最长的单一品牌锦标赛。如今，该项赛事又被细分为在各个大陆举办的系列赛：欧洲、北美和亚太地区、以及英国和日本挑战赛。





参与活动



每场法拉利挑战赛的系列赛分为四个主要类别：Trofeo Pirelli、Trofeo Pirelli Am、Coppa Shell 和 Coppa Shell Am。每场比赛有四名获胜者，分属四个类别。