Logo

    Ferrari California

    The Ferrari California satisfies even the most demanding of owners in term of its superb vehicle dynamics and driving pleasure.

    运动、设计和 创新

    即使在卓越车辆动力和驾驶乐趣方面要求苛刻的车主，新款 Ferrari California 也可轻松满足。

    折叠式硬顶与众不同之处在于：数个动作同时进行，而非顺序进行，从而优化了完成整个打开/关闭周期所需的时间长度。事实上，在整个数秒钟的周期内，盖罩和折叠车顶同时运动。 两个部分整齐折叠到彼此凹面，留给行李厢更多空间，实际上总共 240 升。 存储系统十分高效，即使车顶放下，行李厢仍可容纳两件行李。
    Ferrari California - RHT
    在制造 CALIFORNIA 底盘时，斯卡列蒂卓越中心应用尖端铝加工技术和结构技术，让整车重量减轻 30 KG，而结构刚度或性能不受丝毫影响。
    Ferrari California 30 - Chassis
    Ferrari California 30 - Chassis


    • V8
      发动机
    • 4297 cc
      总排量
    • 460 CV
      最大功率 @ 7750
    • 310 km/h
      最高时速
    尺寸与重量
    • 总长4563mm
    • 总宽1902mm
    • 1308mm
    • 轴距2670mm
    • 前轮距1630mm
    • 后轮距1605mm
    • 干重1630kg
    • 整备重量1735kg
    • 重量分布47% 前 - 53% 后
    • 油箱容量78 l
    • 行李箱（后备箱）容积340 l - 240 （车顶关闭）
    发动机
    • 类型90度夹角V8发动机，燃油直接喷射
    • 缸径与行程94 x 77,4cc
    • 总排量4297cc
    • 压缩比12,2:1
    • 最大功率**在7750 rpm的转速下为338 kW (460 CV)**
    • 最大扭矩在5000 rpm的转速下为485 Nm (49kgm)**
    性能
    • 最高时速310km/h
    • 0-100 km/h4.0 秒
    • 0-400 m12.2 秒
    • 0-1.000 m22.1 秒
    Ccm brakes
    • 前轮390 x 34mm
    • 后轮360 x 32mm
    电子控制
    • 带 F1-Trac 系统的CST牵引力和稳定性控制 (CST)
    • TPTMS轮胎压力和温度监测系统
    悬挂系统
    • 前轮双叉臂
    • 后轮:多连杆式
    燃油消耗量
    • 混合工况 (ECE+EUDC)*13.1 l/100km
    C02 排放
    • 混合工况ECE+EUDC305.6g/km
    备注
    • *欧洲标准
    轮胎
    • 245/40 ZR19"
    • 285/40 ZR19"
    • 前(可选)245/35 ZR20"
    • 后 (可选)285/35 ZR20"
      • 设计
      • 发动机
      • 车辆动态
      • 底盘与车体
      • 内饰
      • 技术规格
      • 媒体库