折叠式硬顶

折叠式硬顶与众不同之处在于：数个动作同时进行，而非顺序进行，从而优化了完成整个打开/关闭周期所需的时间长度。事实上，在整个数秒钟的周期内，盖罩和折叠车顶同时运动。 两个部分整齐折叠到彼此凹面，留给行李厢更多空间，实际上总共 240 升。 存储系统十分高效，即使车顶放下，行李厢仍可容纳两件行李。