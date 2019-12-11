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Ferrari
California
运动、设计和
创新
即使在卓越车辆动力和驾驶乐趣方面要求苛刻的车主，新款 Ferrari California 也可轻松满足。
1
设计
基于原创
2+
理念
折叠式硬顶
折叠式硬顶与众不同之处在于：数个动作同时进行，而非顺序进行，从而优化了完成整个打开/关闭周期所需的时间长度。事实上，在整个数秒钟的周期内，盖罩和折叠车顶同时运动。 两个部分整齐折叠到彼此凹面，留给行李厢更多空间，实际上总共 240 升。 存储系统十分高效，即使车顶放下，行李厢仍可容纳两件行李。
2
发动机
Ferrari
首款前置
V8
发动机的车辆
3
车辆动态
多年来在赛车领域积累的经验
4
底盘与车体
底盘与车体
在制造 CALIFORNIA 底盘时，斯卡列蒂卓越中心应用尖端铝加工技术和结构技术，让整车重量减轻 30 KG，而结构刚度或性能不受丝毫影响。
5
内饰
极致舒适
6
技术规格
V8
发动机
4297
cc
总排量
460
CV
最大功率 @ 7750
310
km/h
最高时速
尺寸与重量
总长
4563
mm
总宽
1902
mm
高
1308
mm
轴距
2670
mm
前轮距
1630
mm
后轮距
1605
mm
干重
1630
kg
整备重量
1735
kg
重量分布
47% 前 - 53% 后
油箱容量
78 l
行李箱（后备箱）容积
340 l - 240 （车顶关闭）
发动机
类型
90度夹角V8发动机，燃油直接喷射
缸径与行程
94 x 77,4
cc
总排量
4297
cc
压缩比
12,2:1
最大功率**
在7750 rpm的转速下为338 kW (460 CV)**
最大扭矩
在5000 rpm的转速下为485 Nm (49kgm)**
性能
最高时速
310
km/h
0-100 km/h
4.0 秒
0-400 m
12.2 秒
0-1.000 m
22.1 秒
Ccm brakes
前轮
390 x 34
mm
后轮
360 x 32
mm
电子控制
带 F1-Trac 系统的CST
牵引力和稳定性控制 (CST)
TPTMS
轮胎压力和温度监测系统
悬挂系统
前轮
双叉臂
后轮:
多连杆式
燃油消耗量
混合工况 (ECE+EUDC)*
13.1 l/100
km
C02 排放
混合工况ECE+EUDC
305.6
g/km
备注
*
欧洲标准
轮胎
前
245/40 ZR19"
后
285/40 ZR19"
前(可选)
245/35 ZR20"
后 (可选)
285/35 ZR20"
7
媒体库
设计
发动机
车辆动态
底盘与车体
内饰
技术规格
媒体库