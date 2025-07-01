可移动尾翼与车尾造型和谐相融，浑然一体

尾翼堪称新车在主动式空气动力学系统方面的一大亮点，可自动实现三种不同高度调节：低风阻（LD）模式、中档下压力（MD）模式和高档下压力（HD）模式。尾翼在高档下压力模式下，当新车的时速达250公里时可额外增加110公斤的下压力。