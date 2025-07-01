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配置
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完美融合现代优雅风范与卓越性能表现
法拉利 Amalfi重新诠释了现代跑车的运动风范。
法拉利 Amalfi: 纯粹又兼具运动气息
优雅风范、卓越性能与出色响应之间的完美平衡
全新设计语言
法拉利 Amalfi的外观设计灵感源自Speedform项目车型浑然一体的流线造型，赋予整车蓄势待发的动感姿态。新车秉持纯粹至简的设计理念，呈现富有雕塑美感的精致车身。
外观设计
法拉利 Amalfi为驾驶者与乘客打造沉浸式座舱空间
简约且现代感十足的座舱空间，显著提升了驾驶体验。新车配备全新10.25英寸中央触摸屏，搭配15.6英寸仪表盘与8英寸乘客显示屏。
内饰
澎湃动力邂逅精准操控
兼具纯粹运动风范与卓越性能表现
法拉利双涡轮增压V8发动机，性能更加强劲
得益于全新发动机控制单元、先进的涡轮增压管理系统和新型压力传感器，双涡轮增压V8发动机能够迸发出高达640 cv的最大输出功率。0-100公里/小时加速仅需3.3秒。
探索详情
可移动尾翼与车尾造型和谐相融，浑然一体
尾翼堪称新车在主动式空气动力学系统方面的一大亮点，可自动实现三种不同高度调节：低风阻（LD）模式、中档下压力（MD）模式和高档下压力（HD）模式。尾翼在高档下压力模式下，当新车的时速达250公里时可额外增加110公斤的下压力。
空气动力学
精准控制与出色响应相得益彰
车随心动，人车合一
融合驾驶乐趣和多功能性
法拉利 Amalfi带来精准、灵敏且愉悦的驾驶体验。先进的制动系统配备了新型电动助力转向系统（EPS）校准功能，在20英寸轮毂的加持下，抓地力预估速度提升了10%。
Vehicle dynamics
外观设计
Verde Costiera
探索配置
技术规格
技术规格