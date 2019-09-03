新车也为法拉利品牌旗下的量产敞篷跑车树立了全新的性能标杆
作为跃马第50款敞篷跑车，新车也为法拉利品牌旗下的量产敞篷跑车树立了全新的性能标杆，重量功率比达1.92 KG/CV，跃马史上最佳。
法拉利488 Pista Spider融合竞速专属的技术解决方案以及随心释放的敞篷驾驶乐趣，带来激情澎湃的操控体验。
对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
法拉利 488 Pista Spider的车辆动力学研发，致力于打造一台在圈速、静止起步等机械特性方面拥有超凡性能的超跑，且让非专业车手也能享受到专业级别的驾控乐趣和体验。
无论是具体规格还是性能表现，法拉利488 Pista Spider所搭载的发动机均为新一代涡轮增压发动机以及包括自然吸气发动机在内的所有类型发动机树立了全新标杆。
在2016、2017和2018年连续三年斩获“国际年度引擎大奖”。此外，这是法拉利公路跑车所搭载的史上最为强劲的V8发动机，无论是综合功率输出还是功率系数均再攀巅峰。法拉利488 Pista Spider基于488 Spider打造，实现了法拉利最大幅度的一次功率提升。
无论是具体规格还是性能表现，法拉利488 Pista Spider所搭载的发动机均为新一代涡轮增压发动机以及包括自然吸气发动机在内的所有类型发动机树立了全新标杆。这也是它能够在2016、2017和2018年连续三年斩获“国际年度引擎大奖”的重要原因。此外，这是法拉利公路跑车所搭载的史上最为强劲的V8发动机，无论是综合功率输出还是功率系数均再攀巅峰。法拉利488 Pista Spider基于488 Spider打造，实现了法拉利最大幅度的一次功率提升。
法拉利488 Pista Spider内饰设计简约，散发出与众不同的竞速之感。随处可见的碳纤维和Alcantara等轻量化、独家技术材料与精湛细致的制造工艺相得益彰，充分彰显了法拉利驾驶舱所特有的精致迷人风范。