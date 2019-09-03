作为跃马第50款敞篷跑车，新车也为法拉利品牌旗下的量产敞篷跑车树立了全新的性能标杆，重量功率比达1.92 KG/CV，跃马史上最佳。

法拉利488 Pista Spider融合竞速专属的技术解决方案以及随心释放的敞篷驾驶乐趣，带来激情澎湃的操控体验。