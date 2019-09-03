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    法拉利第50款敞篷跑车

    新车也为法拉利品牌旗下的量产敞篷跑车树立了全新的性能标杆

    跃马旗下敞篷跑车的性能新标杆

    作为跃马第50款敞篷跑车，新车也为法拉利品牌旗下的量产敞篷跑车树立了全新的性能标杆，重量功率比达1.92 KG/CV，跃马史上最佳。

    法拉利488 Pista Spider融合竞速专属的技术解决方案以及随心释放的敞篷驾驶乐趣，带来激情澎湃的操控体验。

      • CO2 排放
      • Low: 439 g/km
      • Mid: 267 g/km
      • High: 248 g/km
      • Extra High: 281 g/km
      • Combined: 289 g/km
      • Fuel consumption
      • Low: 19,4 l/100 km
      • Mid: 11,8 l/100 km
      • High: 11 l/100 km
      • Extra High: 12,4 l/100 km
      • Combined: 12,8 l/100 km

    对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

    油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆

    法拉利 488 Pista Spider的车辆动力学研发，致力于打造一台在圈速、静止起步等机械特性方面拥有超凡性能的超跑，且让非专业车手也能享受到专业级别的驾控乐趣和体验。

    无论是具体规格还是性能表现，法拉利488 Pista Spider所搭载的发动机均为新一代涡轮增压发动机以及包括自然吸气发动机在内的所有类型发动机树立了全新标杆。

    • V8
      Engine
    • 2,8 sec
      0-100 KM/H
    • 185 cv/l
      功率系数
    • 720 cv
      最大功率

    在2016、2017和2018年连续三年斩获“国际年度引擎大奖”。此外，这是法拉利公路跑车所搭载的史上最为强劲的V8发动机，无论是综合功率输出还是功率系数均再攀巅峰。法拉利488 Pista Spider基于488 Spider打造，实现了法拉利最大幅度的一次功率提升。

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    无论是具体规格还是性能表现，法拉利488 Pista Spider所搭载的发动机均为新一代涡轮增压发动机以及包括自然吸气发动机在内的所有类型发动机树立了全新标杆。这也是它能够在201620172018年连续三年斩获国际年度引擎大奖的重要原因。此外，这是法拉利公路跑车所搭载的史上最为强劲的V8发动机，无论是综合功率输出还是功率系数均再攀巅峰。法拉利488 Pista Spider基于488 Spider打造，实现了法拉利最大幅度的一次功率提升。

    法拉利488 Pista Spider内饰设计简约，散发出与众不同的竞速之感。随处可见的碳纤维和Alcantara等轻量化、独家技术材料与精湛细致的制造工艺相得益彰，充分彰显了法拉利驾驶舱所特有的精致迷人风范。

    • V8
      发动机
    • 2,8 sec
      0-100 km/h
    • 185 cv/l
      功率系数
    • 720 cv
      最大功率
    发动机
    • 类型V8 - 90°双涡轮增压 – 干式油底壳
    • 总排量3902cc
    • 最大输出功率*530 kW (720 cv) @ 8000转/分
    • 峰值扭矩*770 Nm @ 3000转/分，第七档
    • 功率系数185cv/l
    • 最大转速8000rpm
    • 压缩比9,6:1
    尺寸和重量
    • 车身长度4605mm
    • 车身宽度1975mm
    • 车身高度1206mm
    • 轴距2650mm
    • 前轮轮距1679mm
    • 后轮轮距1649mm
    • 整备质量1485kg
    • 干重**1380kg
    • 干重/功率比1,92kg/cv
    • 重量分配41.5% front – 58.5% rear
    • 行李箱容量170l
    • 油箱容量78l
    轮胎
    • 245/35 ZR 20 J9,0
    • 305/30 ZR 20 J11.0
    制动系统
    • 398 x 223 x 38mm
    • 360 x 233 x 32mm
    变速器/变速箱
    • 7速F1双离合变速箱
    电子控制装置
    • E-Diff3、F1-Trac、配备法拉利Pre-Fill的高性能ABS/EBD、FrS SCM-E、FDE、SSC 6.0
    性能
    • 0-100 km/h2,85
    • 0-200 km/h8,0
    • 100-0 km/h29,5m
    • 200-0 km/h116m
    • 最高时速340km/h
    • 费奥拉诺赛道圈速1’21,5”
    燃油消耗
    • Low19,4l/100km
    • Mid11,8l/100km
    • High11l/100km
    • Extra High12,4l/100km
    • Combined12,8
    • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
    Co2 排放量
    • Low439g/km
    • Mid267g/km
    • High248g/km
    • Extra High281g/km
    • Combined289g/km
    • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
    备注
    • *98号 辛烷汽油
    • **带可选轻量化配件
      Partners
      • Apple
      • Fontana
      • Magneti Marelli
      • Getrag
      • Valeo
      • Bridgestone
      • Pirelli
      • Webasto
      • Lear
      • Michelin
      • Aptiv
      • Shell
      • Brembo
      • Bwi
      • Trw
      • Omr
      • Mahle
      • Robert Bosch Gmbh
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