法
拉
利
1
2
C
I
L
I
N
D
R
I
个
性
化
定
制
项
目
一场跨越亚洲、欧洲和北美，礼赞韩国艺术造诣与法拉利卓越性能的独特庆典。
专为韩国市场打造。
灵
感
源
于
传
统
，
驱
动
来
自
创
新
这场横跨三大洲的多领域对话，孕育出独一无二的杰作。
韩国的精湛技艺与法拉利设计中心的专业造诣、COOL HUNTING®的文化视野交相辉映。历时近两年的创意开发，将韩国蓬勃的艺术能量注入法拉利最具创新性的个性化定制车型，树立了汽车个性化定制的新标杆。
皎月之韵涂装（YOONSEUL）
灵感源自韩国青瓷与首尔的霓虹能量，这款变幻的漆面营造出虹彩效果，从青绿渐变至紫罗兰，并带有蓝色高光，这款独特的车漆名为
Yoonseul
，意为“阳光洒落水面般熠熠生辉”。
空灵进化
法拉利车队盾徽、轮毂盖、长形 F 标识及跃马徽章均采用半透明亚克力材质——这是法拉利标志性外观徽章首次以通透质感全新演绎。
书法献礼
车身的手工制作铭牌以传统韩文书法题写项目名称，将地道的韩国艺术融入车内空间，见证这场非凡合作。
艺术家
动
态
艺
术
四位富有远见的艺术家重新诠释了法拉利的精湛工艺，各自运用革命性技术打造出独一无二的汽车杰作：法拉利 12Cilindri 个性化定制车型。
声音可视化
电子音乐艺术家 GRAYCODE 和 jiiiiin 将法拉利 V12 引擎的声浪概念化为视觉形态。他们对发动机声学的诠释激发了图形艺术创作，并由法拉利造型中心将其呈现于整体车身之上。马拉内罗的工匠们使用深色调的皎月之韵 Yoonseul 漆料来实现这一视觉化处理，通过为此项目专门研发的技术创造出深邃层次感。
半透明饰面
当代艺术家 Hyunhee Kim 重新诠释韩国传统，将关键外观元素焕然一新。其设计的半透明饰面点缀于法拉利车队盾型徽标、轮毂盖及跃马徽章之上——这是 Tailor Made 定制服务首次实现此等程度的个性化定制。Kim 对内饰的改造涵盖中央通道部件，而其定制的行李箱则将艺术语言延伸至驾驶体验之外。
编织光影
罗意威（Loewe）基金会工艺大奖得主 Daehye Jeong 将传统的马尾编织工艺融入法拉利的世界。Jeong 的图案通过创新的 3D 织物在内饰表面呈现，而经认证的蒙古马毛则打造出与仪表盘浑然一体的艺术品。玻璃车顶饰有 Jeong 的丝网印刷设计，在座舱内投射出错综复杂的光影纹理。
韩式传动，法家匠心
韩国传统漆艺艺术家 TaeHyun Lee 与法拉利设计中心携手合作，将古老的工艺智慧融入现代工程。其复杂的白色漆艺技法启发了法拉利量产车型首款原厂白色制动卡钳的诞生，并搭配同色系换挡拨片。法拉利的工匠们将他的传统技艺转化为汽车制造的卓越典范。
性能
G
T
纯
血
传
承
12Cilindri 致敬法拉利 20 世纪 50 和 60 年代传奇的 GT 血统，践行前置 V12 引擎使命：毫不妥协的优雅与多功能性。6.5 升自然吸气 V12 发动机带来线性动力输出与法拉利标志性声浪，为现代 GT 性能树立全新标杆
340+
公里/小时
最高车速
3,0
秒
0-100 km/H
9,500
rpm
峰值发动机转速
819
cv
最大功率输出
个
性
化
定
制
项
目
