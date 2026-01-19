声音可视化 电子音乐艺术家 GRAYCODE 和 jiiiiin 将法拉利 V12 引擎的声浪概念化为视觉形态。他们对发动机声学的诠释激发了图形艺术创作，并由法拉利造型中心将其呈现于整体车身之上。马拉内罗的工匠们使用深色调的皎月之韵 Yoonseul 漆料来实现这一视觉化处理，通过为此项目专门研发的技术创造出深邃层次感。

半透明饰面 当代艺术家 Hyunhee Kim 重新诠释韩国传统，将关键外观元素焕然一新。其设计的半透明饰面点缀于法拉利车队盾型徽标、轮毂盖及跃马徽章之上——这是 Tailor Made 定制服务首次实现此等程度的个性化定制。Kim 对内饰的改造涵盖中央通道部件，而其定制的行李箱则将艺术语言延伸至驾驶体验之外。

编织光影 罗意威（Loewe）基金会工艺大奖得主 Daehye Jeong 将传统的马尾编织工艺融入法拉利的世界。Jeong 的图案通过创新的 3D 织物在内饰表面呈现，而经认证的蒙古马毛则打造出与仪表盘浑然一体的艺术品。玻璃车顶饰有 Jeong 的丝网印刷设计，在座舱内投射出错综复杂的光影纹理。