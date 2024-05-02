全新人机交互界面

法拉利 12Cilindri Spider引入了由三个显示屏构成的全新人机交互界面（HMI），将法拉利V12 Berlinetta车型的驾乘体验提升至全新高度。10.25英寸的中央电容触摸屏位于驾驶者与乘客触手可及的位置，能够控制人机交互界面的所有核心功能。

此外，15.6英寸驾驶者显示屏可实时呈现驾驶和车辆动态信息，而8.8英寸乘客显示屏则让乘客深入感受到非凡的驾乘体验。