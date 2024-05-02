法拉利 12Cilindri Spider引入了由三个显示屏构成的全新人机交互界面（HMI），将法拉利V12 Berlinetta车型的驾乘体验提升至全新高度。10.25英寸的中央电容触摸屏位于驾驶者与乘客触手可及的位置，能够控制人机交互界面的所有核心功能。
此外，15.6英寸驾驶者显示屏可实时呈现驾驶和车辆动态信息，而8.8英寸乘客显示屏则让乘客深入感受到非凡的驾乘体验。
新车搭载了已应用于多款最新跃马跑车的电容方向盘，凹入式按钮使操控更为简易流畅，令驾驶者在行驶过程中能够精确、即时且直观地启动所需功能。
此外，法拉利12Cilindri标配了基于Apple CarPlay®与Android Auto®的移动互联系统，而驾驶者能够通过全新的中央显示屏进行便捷操控。同时，中控区域还标配有无线充电垫，为手机充电提供了更为快捷的解决方案。
新车的内饰风格从跃马品牌的经典双座舱架构中汲取灵感，其座舱设计将驾驶者与乘客空间划分为近乎对称的两大模块，带来令人赞叹的舒适性和极具乐趣的驾乘体验。
上部区域配置了专属于驾驶者与乘客的两个独立仪表盘，并设有空调出风口。巧妙而雅致的色彩及材料运用，将视线自然引向仪表盘主体分隔出的两个空间。
这一设计赋予了仪表盘悬浮的视觉效果，为其增添了轻盈灵动的质感。
法拉利 12Cilindri Spider尾部设有可产生空气动力学负载的襟翼，提供低风阻（LD）模式和高档下压力（HD）模式两种不同设置。在低风阻模式下，襟翼与车身保持齐平，气流因此可以顺畅地从车身上方流过，完全不受襟翼的影响。
这种模式适用于时速不超过60公里或时速高于300公里的情况。在这种情况下，扰流板的位置会根据跑车的纵向和横向加速度进行相应的调整。
而在高性能驾驶或制动情况下，襟翼将调整至高档下压力模式，从而生成最大下压力。
车身底部中央开口处的百叶窗，造型轮廓别具巧思，最大限度降低了较弱热气流所带来的影响。车身底部前侧的下压力由三对涡流发生器产生，这些涡流发生器在风洞中经过了细致的优化。
车身底部前侧的设计旨在冷却制动系统，而车身底部后侧则设置了一对涡流发生器，用于产生有效的下压力，并将气流导向排气扇。
法拉利致力将赛车的创新技术成果应用于公路跑车，跃马工程师秉承这一理念，在后导流板外缘附近设置了一个进气口，为消音器电子元件提供良好的通风条件。
为了满足发动机及其附件的冷却要求，新车的整个冷却系统经过全面革新，优化了车身底部前侧的排气效率。
另一个设计的亮点是底盘纵向元件之间的发动机冷却液散热器和空调系统回路冷凝器，而机油散热器则由前轮前方的两个部件构成。