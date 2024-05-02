电容方向盘

新车搭载了已应用于多款最新跃马跑车的电容方向盘，凹入式按钮使操控更为简易流畅，令驾驶者在行驶过程中能够精确、即时且直观地启动所需功能。

此外，法拉利12Cilindri标配了基于Apple CarPlay®与Android Auto®的移动互联系统，而驾驶者能够通过全新的中央显示屏进行便捷操控。

同时，中控区域还标配有无线充电垫，为手机充电提供了更为快捷的解决方案。

