强化地面效应

法拉利工程师在打造3D空气动力学底板时，采取了大胆且创新的策略。为实现底盘的中央高龙骨设计，新车引入了赛车式驾驶位。同时，驾驶者脚下的布局优化为安装三对挡风板提供了空间，这些挡风板能够产生强大且集中的涡流，增强前轮后方的外流气流，不仅提升了三翼面前翼的性能表现，还减轻了车轮尾流对于流向车尾的气流造成的干扰。

法拉利F80配备了一个长达180厘米的扩散器，而为了最大限度地增加扩散器的扩展容积，发动机与变速箱在Z轴上以1.3°倾角排列。极致的造型布局能够在车身下方引入大量气流，进而在车尾形成一个庞大的低压区域，产生垂直下压力。新车还引入了一条捕捉车身侧面气流的通道，该通道可将气流引导至位于扩散器外围与轮胎间的车轮拱罩内，有效地在轮胎周围形成空气动力学密封效果，进一步提升了车辆性能。