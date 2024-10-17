法拉利F80：跃马全新超级跑车
开启技术革新的崭新时代
法拉利F80：兼顾极致性能与驾驶舒适
法拉利携手布雷博（Brembo）共同研发CCM-R Plus制动技术，并首次将其应用于公路跑车。全新CCM-R Plus制动盘采用更长的碳纤维材料，因此与上一代解决方案相比，机械强度（+100%）与导热性能（+300%）均显著提高。制动盘表面覆有碳化硅（SiC）涂层，保证耐磨性的同时还有效缩短了磨合时间。
法拉利F80搭载的电动机，是法拉利首次在马拉内罗实现全自主研发、测试及制造的突破性成果。电动机的设计灵感源自法拉利在赛道上积累的丰富经验。具体而言，齿线圈定子、海尔贝克阵列（Halbach Array Configuration）转子以及碳纤维磁保持系统等解决方案，均从F1赛车中汲取灵感并加以应用。
由碳纤维制成的前盖上设计了一个S-Duct空气动力学通道，该通道借助自身的固定部件，将两个前翼完美衔接。通道内部，两片襟翼沿主体轮廓精心布局，共同形成了三翼面前翼设计，其弧度与气流槽的设计灵感显然汲取自法拉利499P赛车。
法拉利F80凭借1,200 cv的强劲动力，成为品牌旗下迄今为止性能最强劲的公路跑车。1,050公斤的最大下压力，确保车辆在行驶时紧贴地面。
法拉利F80搭载3.0升120° V6 F163CF发动机，最大输出功率达900 cv，功率系数为300 cv/l。此外，新车的混合动力系统配备了电动前轴（电动四轮驱动技术）与后置电动机（动能马达发电机单元），为新车额外增添了300 cv的动力。法拉利F80的发动机汲取了赛车运动的技术精髓，其架构及众多部件沿袭法拉利499P赛车的动力系统，法拉利499P也在2023年与2024年24小时耐力赛中蝉联桂冠。
法拉利F80的尾翼，作为主动式空气动力学系统的核心组件，使新车能够根据不同动态驾驶场景自动调整车辆配置。车辆控制系统实时捕捉并分析车辆的加速度、车速及转向角信息，同时结合驾驶者的驾驶风格，计算出下压力、空气动力学平衡与风阻之间的最佳组合，并据此调控主动悬挂系统的位置、启动主动式反向格尼襟翼以及实时调整尾翼角度。新车可在两种下压力模式间灵活转换：在制动及过弯时，主动式尾翼可调节至高档下压力（HD）模式，而在低风阻（LD）模式下，尾翼有助于降低风阻，从而提升车辆在直道上的速度。[video id="3acab5b4-1fe6-4037-b2b6-1798c41de2c5"]
散热布局经过悉心设计，旨在确保空气动力学系统能够充分产生垂直下压力。优化后的散热器布局，能最大限度地引入新鲜气流，并减少对热气流的干扰，从而确保热交换过程实现最佳效能。车身侧面整合了多种不同功能，同时保持了设计层面的和谐统一。车门上部与车身自然衔接，形成了一条流畅连贯的通道。进气口上方则配置了两个相对的鳍片设计，其造型借鉴了 “NACA ”航空进气口，利用涡旋将气流引导并锁定在通道内部。
法拉利工程师在打造3D空气动力学底板时，采取了大胆且创新的策略。为实现底盘的中央高龙骨设计，新车引入了赛车式驾驶位。同时，驾驶者脚下的布局优化为安装三对挡风板提供了空间，这些挡风板能够产生强大且集中的涡流，增强前轮后方的外流气流，不仅提升了三翼面前翼的性能表现，还减轻了车轮尾流对于流向车尾的气流造成的干扰。
法拉利F80配备了一个长达180厘米的扩散器，而为了最大限度地增加扩散器的扩展容积，发动机与变速箱在Z轴上以1.3°倾角排列。极致的造型布局能够在车身下方引入大量气流，进而在车尾形成一个庞大的低压区域，产生垂直下压力。新车还引入了一条捕捉车身侧面气流的通道，该通道可将气流引导至位于扩散器外围与轮胎间的车轮拱罩内，有效地在轮胎周围形成空气动力学密封效果，进一步提升了车辆性能。
法拉利F80在秉承品牌基因的同时，采用了突破性的全新设计语言，将性能需求与前沿技术完美融合。
借鉴了航空航天元素，法拉利F80的外观设计呈现出极具未来感的视觉冲击。整体架构以二面角横截面为基础，两个底角紧贴车轮，营造出坚实稳固的视觉效果。从侧面看，车尾线条流畅且富有雕塑感，进一步强化了尾翼所展现的力量感。新车前部则更多地融入了建筑美学的精髓，车轮拱罩末端的垂直面板相对于车门巧妙地向外延伸，这一设计细节意在向法拉利F40的设计语言致敬。
法拉利F80还配备了专为其量身打造的全新方向盘，这款方向盘也将亮相于未来的跃马公路车型。相较于上代产品，全新方向盘在尺寸上进行了适度缩减，上下缘设计更加扁平，连接座区域也更为紧凑，从而在拓宽驾驶视野的同时，增强车辆在行驶过程中的运动体验。方向盘外缘的侧面区域经过优化升级，为驾驶者提供获得更好的抓握体验。此外，方向盘左右两侧的辐条上重新引入了更易于识别、操作更直观简便的实体按钮。
法拉利F80的座舱设计灵感源自单座赛车驾驶舱，比例极为紧凑，营造出媲美F1赛车封闭式座舱的视觉体验。“1+”座舱架构理念也由此诞生，该创新方案确立了驾驶者在座舱中的核心地位。驾驶舱的设计完全以驾驶者为中心，极具包裹性，整体造型向控制装置与仪表盘区域延伸汇聚，营造出如同置身于蚕茧般的空间氛围。而副驾座椅则与座舱内饰融为一体，仿佛隐匿其中。鉴于两个座椅在纵向上的错位布局，副驾座椅可配置于驾驶座后方，从而在不影响人体工程学设计和舒适度的前提下，进一步收窄内部空间。
从0到1——法拉利F80的底盘采用全新设计，筑就极致性能
法拉利F80底盘的壳体构造与其它部件采用了混合材质方案，针对每个部件甄选最为合适的材料。单体壳与车顶由碳纤维及其它复合材料制成，前后副车架则选用铝材打造，并通过钛合金螺钉固定在底盘壳体上。此外，法拉利F80在尾部特别设计了一个铝制副车架，通过螺钉固定于主后副车架，专用于支撑电池组。
在法拉利F80所采用的众多动力学技术亮点中，最为引人注目的无疑是法拉利主动悬挂系统。该系统在法拉利Purosangue的基础上，针对新车进行了量身重塑，旨在充分匹配并彰显新款超级跑车的性能精髓。
法拉利F80引入的另一项重大革新是车辆侧滑角控制系统9.0（Side Slip Control, SSC），该系统如今整合了法拉利集成车辆预估（Ferrari Integrated Vehicle Estimator, FIVE）功能。而全新的估算装置运用数字孪生技术，构建了一个数学模型，能够根据新车安装的传感器实时收集的数据参数，虚拟再现新车在实际驾驶环境中的动态表现。