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法拉利F80：跃马全新超级跑车 

开启技术革新的崭新时代

主动悬挂系统
任何行驶条件下均能实现毫米级精准控制
“1+”座舱布局
以驾驶者为中心
120° V6发动机，动能马达发电机单元，热能马达发电机单元以及电动前轴
前所未有的扭矩与动力表现
将主动空气动力学技术发挥至极致
一如既往地呈现跃马完美的空气动力学平衡

法拉利F80：兼顾极致性能与驾驶舒适

CCM-R Plus制动系统

法拉利携手布雷博（Brembo）共同研发CCM-R Plus制动技术，并首次将其应用于公路跑车。全新CCM-R Plus制动盘采用更长的碳纤维材料，因此与上一代解决方案相比，机械强度（+100%）与导热性能（+300%）均显著提高。制动盘表面覆有碳化硅（SiC）涂层，保证耐磨性的同时还有效缩短了磨合时间。

电动机（动能马达发电机单元）

法拉利F80搭载的电动机，是法拉利首次在马拉内罗实现全自主研发、测试及制造的突破性成果。电动机的设计灵感源自法拉利在赛道上积累的丰富经验。具体而言，齿线圈定子、海尔贝克阵列（Halbach Array Configuration）转子以及碳纤维磁保持系统等解决方案，均从F1赛车中汲取灵感并加以应用。

S-Duct空气动力学通道

由碳纤维制成的前盖上设计了一个S-Duct空气动力学通道，该通道借助自身的固定部件，将两个前翼完美衔接。通道内部，两片襟翼沿主体轮廓精心布局，共同形成了三翼面前翼设计，其弧度与气流槽的设计灵感显然汲取自法拉利499P赛车。

法拉利F80凭借1,200 cv的强劲动力，成为品牌旗下迄今为止性能最强劲的公路跑车。1,050公斤的最大下压力，确保车辆在行驶时紧贴地面。

  • V6
    性能
  • 5.75
    0-200 公里/小时
  • 300 cv/l
    功率系数
  • 1200
    马力
动力系统

法拉利F80搭载3.0升120° V6 F163CF发动机，最大输出功率达900 cv，功率系数为300 cv/l。此外，新车的混合动力系统配备了电动前轴（电动四轮驱动技术）与后置电动机（动能马达发电机单元），为新车额外增添了300 cv的动力。法拉利F80的发动机汲取了赛车运动的技术精髓，其架构及众多部件沿袭法拉利499P赛车的动力系统，法拉利499P也在2023年与2024年24小时耐力赛中蝉联桂冠。

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S-DUCT空气动力学通道
由碳纤维制成的前盖上设计了一个S-Duct空气动力学通道，该通道借助自身的固定部件，将两个前翼完美衔接。通道内部，两片襟翼沿主体轮廓精心布局，共同形成了三翼面前翼设计，其弧度与气流槽的设计灵感显然汲取自法拉利499P赛车。
Ferrari F80 - Aerodynamics
主动式尾翼

法拉利F80的尾翼，作为主动式空气动力学系统的核心组件，使新车能够根据不同动态驾驶场景自动调整车辆配置。车辆控制系统实时捕捉并分析车辆的加速度、车速及转向角信息，同时结合驾驶者的驾驶风格，计算出下压力、空气动力学平衡与风阻之间的最佳组合，并据此调控主动悬挂系统的位置、启动主动式反向格尼襟翼以及实时调整尾翼角度。新车可在两种下压力模式间灵活转换：在制动及过弯时，主动式尾翼可调节至高档下压力（HD）模式，而在低风阻（LD）模式下，尾翼有助于降低风阻，从而提升车辆在直道上的速度。

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Ferrari F80 - Aerodynamics
先进的冷却系统

散热布局经过悉心设计，旨在确保空气动力学系统能够充分产生垂直下压力。优化后的散热器布局，能最大限度地引入新鲜气流，并减少对热气流的干扰，从而确保热交换过程实现最佳效能。车身侧面整合了多种不同功能，同时保持了设计层面的和谐统一。车门上部与车身自然衔接，形成了一条流畅连贯的通道。进气口上方则配置了两个相对的鳍片设计，其造型借鉴了 “NACA ”航空进气口，利用涡旋将气流引导并锁定在通道内部。

Ferrari F80 - Aerodynamics
强化地面效应

法拉利工程师在打造3D空气动力学底板时，采取了大胆且创新的策略。为实现底盘的中央高龙骨设计，新车引入了赛车式驾驶位。同时，驾驶者脚下的布局优化为安装三对挡风板提供了空间，这些挡风板能够产生强大且集中的涡流，增强前轮后方的外流气流，不仅提升了三翼面前翼的性能表现，还减轻了车轮尾流对于流向车尾的气流造成的干扰。

法拉利F80配备了一个长达180厘米的扩散器，而为了最大限度地增加扩散器的扩展容积，发动机与变速箱在Z轴上以1.3°倾角排列。极致的造型布局能够在车身下方引入大量气流，进而在车尾形成一个庞大的低压区域，产生垂直下压力。新车还引入了一条捕捉车身侧面气流的通道，该通道可将气流引导至位于扩散器外围与轮胎间的车轮拱罩内，有效地在轮胎周围形成空气动力学密封效果，进一步提升了车辆性能。

Ferrari F80 - Aerodynamics

法拉利F80在秉承品牌基因的同时，采用了突破性的全新设计语言，将性能需求与前沿技术完美融合。

外观设计

借鉴了航空航天元素，法拉利F80的外观设计呈现出极具未来感的视觉冲击。整体架构以二面角横截面为基础，两个底角紧贴车轮，营造出坚实稳固的视觉效果。从侧面看，车尾线条流畅且富有雕塑感，进一步强化了尾翼所展现的力量感。新车前部则更多地融入了建筑美学的精髓，车轮拱罩末端的垂直面板相对于车门巧妙地向外延伸，这一设计细节意在向法拉利F40的设计语言致敬。

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更符合人体工程学设计的全新方向盘

法拉利F80还配备了专为其量身打造的全新方向盘，这款方向盘也将亮相于未来的跃马公路车型。相较于上代产品，全新方向盘在尺寸上进行了适度缩减，上下缘设计更加扁平，连接座区域也更为紧凑，从而在拓宽驾驶视野的同时，增强车辆在行驶过程中的运动体验。方向盘外缘的侧面区域经过优化升级，为驾驶者提供获得更好的抓握体验。此外，方向盘左右两侧的辐条上重新引入了更易于识别、操作更直观简便的实体按钮。

Ferrari F80 - Interior
专为驾驶者研发的座舱

法拉利F80的座舱设计灵感源自单座赛车驾驶舱，比例极为紧凑，营造出媲美F1赛车封闭式座舱的视觉体验。“1+”座舱架构理念也由此诞生，该创新方案确立了驾驶者在座舱中的核心地位。驾驶舱的设计完全以驾驶者为中心，极具包裹性，整体造型向控制装置与仪表盘区域延伸汇聚，营造出如同置身于蚕茧般的空间氛围。而副驾座椅则与座舱内饰融为一体，仿佛隐匿其中。鉴于两个座椅在纵向上的错位布局，副驾座椅可配置于驾驶座后方，从而在不影响人体工程学设计和舒适度的前提下，进一步收窄内部空间。

容纳过夜行李箱的空间
法拉利首次在超级跑车的座椅后方预留了足以容纳过夜所需行李箱的空间，并配备了固定网与固定带。此外，乘客脚下的区域也配置了一个储物网，供物品存放。

从0到1——法拉利F80的底盘采用全新设计，筑就极致性能

底盘

法拉利F80底盘的壳体构造与其它部件采用了混合材质方案，针对每个部件甄选最为合适的材料。单体壳与车顶由碳纤维及其它复合材料制成，前后副车架则选用铝材打造，并通过钛合金螺钉固定在底盘壳体上。此外，法拉利F80在尾部特别设计了一个铝制副车架，通过螺钉固定于主后副车架，专用于支撑电池组。

悬挂系统

在法拉利F80所采用的众多动力学技术亮点中，最为引人注目的无疑是法拉利主动悬挂系统。该系统在法拉利Purosangue的基础上，针对新车进行了量身重塑，旨在充分匹配并彰显新款超级跑车的性能精髓。

动态控制系统

法拉利F80引入的另一项重大革新是车辆侧滑角控制系统9.0（Side Slip Control, SSC），该系统如今整合了法拉利集成车辆预估（Ferrari Integrated Vehicle Estimator, FIVE）功能。而全新的估算装置运用数字孪生技术，构建了一个数学模型，能够根据新车安装的传感器实时收集的数据参数，虚拟再现新车在实际驾驶环境中的动态表现。