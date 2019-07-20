为了让更多跃马车主轻松体验法拉利F8 Tributo车型卓尔不凡的性能表现，法拉利工程师除了优化车型的发动机表现和空气动力学性能外，还为其配备了最新车辆动态控制系统。另外，车辆侧滑控制系统（SSC）得到进一步升级，可在极限驾驶过程中增强驾驶员对车辆的控制，打造更加酣畅淋漓的驾驶体验。升级版系统（SSC 6.1）集成了可在RACE模式下激活的法拉利动态强化系统升级版(FDE+)。

