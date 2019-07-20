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致敬卓越

法拉利F8 Tributo车型作为跃马品牌经典双座Berlinetta车型卓越性能的巅峰之作，其采用中后置发动机布局，别具一格。一如其名，致敬法拉利史上最强劲的 V8发动机。

    • CO2 排放量:
    • Low: 490 g/km
    • Mid: 276 g/km
    • High: 246 g/km
    • Extra High: 267 g/km
    • Combined: 292 g/km
    • 燃油消耗
    • Low: 21,5 l/100km
    • Mid: 12,2 l/100km
    • High: 10,8 l/100km
    • Extra High: 11,8 l/100km
    • Combined: 12,9 l/100km

备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆。

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  • V8双涡轮增压
    发动机
  • 720 cv
    最大输出功率

法拉利F8 Tributo车型采用了先进的空气动力学设计，沿袭了跃马品牌在GT赛事和法拉利挑战赛中所积累的丰富经验，并采用了法拉利为这些赛事特别开发的创新技术。得益于先进的空气动力学解决方案，这款采用中后置发动机布局的量产Berlinetta车型实现了前所未有的巅峰性能。

为了让更多跃马车主轻松体验法拉利F8 Tributo车型卓尔不凡的性能表现，法拉利工程师除了优化车型的发动机表现和空气动力学性能外，还为其配备了最新车辆动态控制系统。另外，车辆侧滑控制系统（SSC）得到进一步升级，可在极限驾驶过程中增强驾驶员对车辆的控制，打造更加酣畅淋漓的驾驶体验。升级版系统（SSC 6.1）集成了可在RACE模式下激活的法拉利动态强化系统升级版(FDE+)。

在高压力条件下性能出色

座舱设计以驾驶者为中心，Berlinetta经典的中后置发动机布局得以保留。仪表盘、门板以及通道的各类元素也进行了重新设计。全新F8 Tributo还配备新一代方向盘和方向盘控件，以及全新设计的标配座椅样式。

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