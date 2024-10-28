真品证书 - 适用于 20 年以上的公路版车型、特别版系列车型、跑车和法拉利 F1 车型，可追溯车辆的历史，验证其是否符合最初设计和每个部件的来源。它不仅保留了汽车的历史地位，并有可能在出售时使其增值，而且车主还能受益于长期提供的备件，并有机会参加一些著名的活动。
法拉利经典车认证是一个系统化的过程，可以保证那些古董车的真实性。该过程可在授权经销商或法拉利公司启动，分为四个不同步骤，以确保进行详细和彻底的评估。
您的法拉利经典车可以由法拉利经典车部门或授权经销商进行检查。通过拍照、进行测量和采集技术数据，收集所有必要的信息，以进行分析。在经过全面检查后，汽车将归还给车主，然后进行下一步。
首先，验证底盘是否为原装，这是认证的基本要求。检查车体和内饰，并与原始规格进行比较。然后，继续深入检查车辆的所有机械和电气系统。
认证报告总结检查和分析步骤的结果，并提交认证委员会。该委员会为第三方机构，可能接受或拒绝报告。如果有不能豁免的问题，则暂停该过程，直到更换受损部件。
车辆获得批准后，将提供一份文件，其中包括照片和技术证据。文件随真品证书提供。证书由皮耶罗·法拉利 (Piero Ferrari) 签名，颁发给车主，用以证明法拉利经典车的真实性。