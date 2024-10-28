一次认证

多项好处

真品证书 - 适用于 20 年以上的公路版车型、特别版系列车型、跑车和法拉利 F1 车型，可追溯车辆的历史，验证其是否符合最初设计和每个部件的来源。它不仅保留了汽车的历史地位，并有可能在出售时使其增值，而且车主还能受益于长期提供的备件，并有机会参加一些著名的活动。