保修范围

法拉利制造商保修为每辆新车提供标准的三年保修，在英国则延长至四年。此保修使车主可以无忧无虑地享受法拉利驾驶体验。该保修期限可延长至汽车使用寿命的第 8 年，并保持与标准保修相同的保护水平。

期限

标准保修期为三年（英国为四年）。延长服务可以一次性购买 12 个月或 24 个月，并可选择从车辆使用寿命的第 4 年到第 8 年每年或每两年续订一次。

要求

您可以在购买汽车时、整个标准保修有效期内或保修到期前 30 天内申请延长制造商保修。