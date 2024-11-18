保修范围
法拉利制造商保修为每辆新车提供标准的三年保修，在英国则延长至四年。此保修使车主可以无忧无虑地享受法拉利驾驶体验。该保修期限可延长至汽车使用寿命的第 8 年，并保持与标准保修相同的保护水平。
期限
标准保修期为三年（英国为四年）。延长服务可以一次性购买 12 个月或 24 个月，并可选择从车辆使用寿命的第 4 年到第 8 年每年或每两年续订一次。
要求
您可以在购买汽车时、整个标准保修有效期内或保修到期前 30 天内申请延长制造商保修。
保修范围
7 年标准原厂维护计划可确保您的法拉利在使用寿命的前七年内保持最佳性能。提供定期的定期维护、原装备件和检查，并由在马拉内罗法拉利培训中心接受过培训的专业技术人员精心执行。每次维修后，法拉利数据库中都会更新维护历史记录，并可以选择获取数字记录的打印副本。该服务适用于整个法拉利系列，包括新车和在官方经销商处购买的易手法拉利。
期限
该计划提供两种维护选项，以适应不同的驾驶要求：每 20,000 公里或每年一次，不受里程限制。这种灵活性使得法拉利的临时驾驶员和常用驾驶员都可以享受到个性化服务。
要求
全球所有市场和官方经销商网络的所有经销商均提供此项服务。保持完整、最新的维护历史可最大限度地提高汽车的声誉和价值。这些条件可能不适用于限量版车型。
保修范围
法拉利制造商保修为每辆新车提供标准的三年保修，在英国则延长至四年。此保修使车主可以无忧无虑地享受法拉利驾驶体验。该保修期限可延长至汽车使用寿命的第 8 年，并保持与标准保修相同的保护水平。
期限
标准保修期为三年（英国为四年）。延长服务可以一次性购买 12 个月或 24 个月，并可选择从车辆使用寿命的第 4 年到第 8 年每年或每两年续订一次。
要求
您可以在购买汽车时、整个标准保修有效期内或保修到期前 30 天内申请延长制造商保修。
保修范围
7 年标准原厂维护计划可确保您的法拉利在使用寿命的前七年内保持最佳性能。提供定期的定期维护、原装备件和检查，并由在马拉内罗法拉利培训中心接受过培训的专业技术人员精心执行。每次维修后，法拉利数据库中都会更新维护历史记录，并可以选择获取数字记录的打印副本。该服务适用于整个法拉利系列，包括新车和在官方经销商处购买的易手法拉利。
期限
该计划提供两种维护选项，以适应不同的驾驶要求：每 20,000 公里或每年一次，不受里程限制。这种灵活性使得法拉利的临时驾驶员和常用驾驶员都可以享受到个性化服务。
要求
全球所有市场和官方经销商网络的所有经销商均提供此项服务。保持完整、最新的维护历史可最大限度地提高汽车的声誉和价值。这些条件可能不适用于限量版车型。
保修范围
法拉利混合动力部件的保修期为标准 60 个月，从汽车首次交付给最终客户之日起计算。该保修专门涵盖混合动力系统及其部件，包括电池管理系统 (BMS 和 CSC)、逆变器模块、高压电池 (HVB)、电力管理模块和电动机。它还可以让车主通过受保护的混合动力系统安心地享受法拉利的驾驶体验。
期限
混合动力部件的保修期从汽车交付给最终客户之日起为 60 个月。
要求
该计划适用于所有法拉利插电式混合动力汽车 (PHEV)，包括 SF90 Stradale、SF90 Spider、SF90 XX Stradale、SF90 XX Spider、296 GTB 和 296 GTS。
该计划也可在超出工厂保修期的车辆上激活，但需经过法拉利人员的技术检查。
为了保持混合动力部件保修的有效性，必须遵循特定“充电电缆设备”中指示的程序：法拉利提供的“用户手册”小册子，其中包含有关使用随车提供的特定电池调节器的信息。
保修范围
法拉利制造商保修为每辆新车提供标准的三年保修，在英国则延长至四年。此保修使车主可以无忧无虑地享受法拉利驾驶体验。该保修期限可延长至汽车使用寿命的第 12 年，并保持与标准保修相同的保护水平。
期限
标准保修期为三年（英国为四年）。延长保修可每次购买 24 个月，并可选择每两年续保一次，从汽车使用寿命的第 4 年到第 12 年。
要求
您可以在购买汽车时、整个标准保修有效期内或保修到期前 30 天内购买制造商保修延长服务。
延长保修适用于 LaFerrari 车型。
保修范围
法拉利混合动力部件的保修期为标准 60 个月，从汽车首次交付给最终客户之日起计算。该保修专门涵盖混合动力系统及其部件，包括电池管理系统 (BMS 和 CSC)、逆变器模块、高压电池 (HVB)、电力管理模块和电动机。它还可以让车主通过受保护的混合动力系统安心地享受法拉利的驾驶体验。
期限
混合动力部件的保修期从汽车交付给最终客户之日起为 60 个月。
要求
该计划适用于所有法拉利插电式混合动力汽车 (PHEV)，包括 SF90 Stradale、SF90 Spider、SF90 XX Stradale、SF90 XX Spider、296 GTB 和 296 GTS。
该计划也可在超出工厂保修期的车辆上激活，但需经过法拉利人员的技术检查。
为了保持混合动力部件保修的有效性，必须遵循特定“充电电缆设备”中指示的程序：法拉利提供的“用户手册”小册子，其中包含有关使用随车提供的特定电池调节器的信息。
保修范围
法拉利制造商保修为每辆新车提供标准的三年保修，在英国则延长至四年。此保修使车主可以无忧无虑地享受法拉利驾驶体验。该保修期限可延长至汽车使用寿命的第 12 年，并保持与标准保修相同的保护水平。
期限
标准保修期为三年（英国为四年）。延长保修可每次购买 24 个月，并可选择每两年续保一次，从汽车使用寿命的第 4 年到第 12 年。
要求
您可以在购买汽车时、整个标准保修有效期内或保修到期前 30 天内购买制造商保修延长服务。
延长保修适用于法拉利 Monza SP1 和 SP2 车型。
保修范围
Power16 计划保护法拉利的主要部件，包括发动机、变速器、悬架、转向和电气系统。此保险可确保车辆在第 9 年至第 16 年期间保持安全和性能标准，并且还包括道路救援服务（如有）。
期限
Power16 保修期为 12 个月，每年可续保，直至汽车使用寿命的第 16 年。
要求
要符合该计划的资格，汽车必须：由法拉利授权经销商进行检查，以证明符合法拉利规定的质量前提条件并验证维护历史的来源； 行驶里程不超过 12 万公里； 未曾发生过严重事故、被篡改或用于比赛； 未曾参与过追踪活动或者用于商业目的。
目前的法拉利阵容包括：法拉利 12Cilindri、法拉利 12Cilindri Spider、法拉利 Purosangue、法拉利 Roma、法拉利 Roma Spider。
以下插电式混合动力汽车也享受额外保修：SF90 Stradale、SF90 Spider、SF90 XX Stradale、SF90 XX Spider、296 GTB 和 296 GTS。
Ferrari Premium 适用于以下车型：
360 Modena (所有版本)； 599 GTB Fiorano； 575 Superamerica
F430 (所有版本)； 599 Superamerica； 612 Scaglietti；
456 GT / GTA； 599 GTO； 612 Scaglietti Sessanta；
550 Maranello； Ferrari Enzo； 575 Maranello；
550 Barchetta。
Power16 是一项付费保修，可保护法拉利的主要部件，包括发动机、变速器、悬架、转向和电气系统。此保修可确保车辆在第 9 年至第 16 年期间保持其安全性和性能标准，并且还包括道路救援服务（如有）。
Ferrari Premium 计划包括为特定车型设计的额外维护活动，针对随时间推移而磨损的部件，使用技术先进的原装备件来保持车辆的高性能。完成这些活动后，将会颁发“Ferrari Premium 证书”文件。