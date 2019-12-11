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    Ferrari California T

    The California T is a brilliant expression of Ferrari’s sporty DNA, while its retractable hard top (RHT) and 2+ configuration, amongst other features, make it supremely versatile.

    动感，优雅，科技

    法拉利California T 以其超凡出众的优雅、动感，功能齐全和独特气质区别于自从上世纪50年代以来的每一款California车型。

    Ferrari California T - Architecture

    CALIFORNIA T的结构极为紧凑，在改善操纵动力的同时，依旧保留了宽敞舒适的驾驶室空间。它的驱动桥结构促成了完美的重量分布，并按照法拉利的传统使重心稍稍偏向车尾（前侧47%，后侧53%）。

    此外，引擎在底盘上的位置更低（比之前的California低40毫米），跑车的重心也因此得以改进，进一步提升了操作性能。

    底盘和车架完全由铝制成。这是一种轻盈的解决方案，有出色的扭转刚性，对敞篷跑车来说这也是一个特别重要的因素，可以实现更好的性能和安全性。

    Ferrari California T - HRT

    CALIFORNIA T从精致的双门跑车变身为时髦、性感的超速跑车只需要仅仅14秒，这全靠它的折叠式硬顶（RHT）设计。

    铝制面板覆盖在同样铝制的承重结构构件上，由此创造出的RHT大大减轻了California T的车身总重量。打开（或关闭）时发动机罩与车顶同时移动，让California T在极短的时间内便能由一种结构转换为另一种。凹面重叠实现了车顶封装的最佳化，意味着California T的行李舱即使在车顶放下时依然有充足的空间，这就保证了驾驶室内的宽敞舒适。

    • V8
      发动机
    • 235.25 cu in
      总排量
    • 560 CV
      最大功率 @ 7500 rpm
    • 196 mph
      最高时速
    发动机
    • 类型V8 - 90° - 直喷 – 干式油底壳
    • 缸径与冲程 3.41 in x 3.23 in
    • 单缸排量29.4 cu in
    • 总排量235.25 cu in
    • 压缩比9.4:1
    • 最大功率* 412 kW (560 cv) @ 7500 rpm
    • 最大扭矩* 755 Nm (557 lbft) @ 4750 rpm in VII gear
    尺寸和重量
    • 长度 179.9 in
    • 宽度 75.2 in
    • 高度52.0 in
    • 轴距 105.1 in
    • 前轮轮距64.2 in
    • 后轮轮距 63.2 in
    • 干重** 3582 lb
    • 车辆自重** 3813 lb
    • 重量分配 前47% - 后53%
    • 油箱容量20.6 US gal / 17.3 UK gal
    • 行李箱（后备箱）容量12 cu ft, 8.5 cu ft (roof closed)
    性能
    • 最高车速196 mph
    • 0-100 km/h (0-62 mph) 3.6 秒
    • 0-200 km/h (0-124 mph) 11.2 秒
    • 重量/功率比8.69 lb/kw
    轮胎与车轮
    • 245/40 ZR 19"
    • 285/40 ZR 19"
    • 前（优化）245/35 ZR 20"
    • 后（优化）285/35 ZR 20"
    碳陶瓷制动系统
    • 390 x 34 mm
    • 360 x 32 mm
    电子控制系统
    • CST与F1 TRAC系统（稳定性和牵引力控制）
    变速箱
    • 类型 F1，双离合器 7档+倒档
    悬架
    • 双叉臂
    • 多连杆
    油耗与排放（ece+eudc联合工况）
    • 油耗*** 10.5 l/100 km
    • 二氧化碳排放*** 250 g/km
    备注
    • *配98RON燃料
    • **内容可选
    • ***联合工况，配备HELE系统 (ECE+EUDC)
      Ferrari California T - Pre-owned
      • 发动机
      • 动态系统
      • 设计
      • 内饰
      • 70 Style Icons
      • 技术规格
      • 媒体库