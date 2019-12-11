CALIFORNIA T的结构极为紧凑，在改善操纵动力的同时，依旧保留了宽敞舒适的驾驶室空间。它的驱动桥结构促成了完美的重量分布，并按照法拉利的传统使重心稍稍偏向车尾（前侧47%，后侧53%）。

此外，引擎在底盘上的位置更低（比之前的California低40毫米），跑车的重心也因此得以改进，进一步提升了操作性能。

底盘和车架完全由铝制成。这是一种轻盈的解决方案，有出色的扭转刚性，对敞篷跑车来说这也是一个特别重要的因素，可以实现更好的性能和安全性。