外观号码 #1
传奇的诞生
125 S是由恩佐•法拉利和其团队在1947年正式打造的第一台赛车。该车型于5月11日在皮亚琴察赛道首度登场，其拥有前卫的红色外观和优雅的轮廓，成为了法拉利的传奇车型。
法拉利California T 以其超凡出众的优雅、动感，功能齐全和独特气质区别于自从上世纪50年代以来的每一款California车型。
CALIFORNIA T的结构极为紧凑，在改善操纵动力的同时，依旧保留了宽敞舒适的驾驶室空间。它的驱动桥结构促成了完美的重量分布，并按照法拉利的传统使重心稍稍偏向车尾（前侧47%，后侧53%）。
此外，引擎在底盘上的位置更低（比之前的California低40毫米），跑车的重心也因此得以改进，进一步提升了操作性能。
底盘和车架完全由铝制成。这是一种轻盈的解决方案，有出色的扭转刚性，对敞篷跑车来说这也是一个特别重要的因素，可以实现更好的性能和安全性。
CALIFORNIA T从精致的双门跑车变身为时髦、性感的超速跑车只需要仅仅14秒，这全靠它的折叠式硬顶（RHT）设计。
铝制面板覆盖在同样铝制的承重结构构件上，由此创造出的RHT大大减轻了California T的车身总重量。打开（或关闭）时发动机罩与车顶同时移动，让California T在极短的时间内便能由一种结构转换为另一种。凹面重叠实现了车顶封装的最佳化，意味着California T的行李舱即使在车顶放下时依然有充足的空间，这就保证了驾驶室内的宽敞舒适。