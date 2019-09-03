每当法拉利决定研发一款全新车型时，首先需要面临的挑战便是如何不断超越自身已取得的成就。
而在设计这款全新的12缸发动机时，这项挑战变得越发艰难。1947年，也就是70年前，正是一款全新的12缸发动机开启了跃马的辉煌传奇。
812 Superfast的诞生汇聚了法拉利顶尖工程设计与对赛道基因的精准把控。该车型旨在为驾驶员提供全方位的极致性能，以及最引人注目、创造无限可能的驾驶体验。
12 Superfast最大输出功率达800 cv，相较于F12berlinetta高出60 cv，是有史以来性能最强、速度最快的公路版法拉利车型（搭载后置发动机的限量版12缸车型除外）。继F12berlinetta与F12tdf所创造的辉煌传奇，812 Superfast再次开启了法拉利12缸跑车的新纪元。
为充分展现跑车的完美性能，以及完美的车身重量配比，工程设计师们采用了一种创新型变速器工艺，在前置发动机上搭载了一款后置变速器。
与此同时，它也是配备了电动助力转向系统（EPS）的首款法拉利车型。
备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
在研发初期，法拉利的工程师们立志要打造一款超越F12berlinetta的超级跑车。
法拉利812 Superfast空气动力学设计遵从法拉利致力于不断改善每一代车型性能的承诺，无论是速度还是汽车动力学的增强改进，旨在为客户提供更具激情的驾驶体验。
812 Superfast是首款配备EPS电动助力转向系统（Electric Power Steering）的法拉利车型。EPS在遵循跃马品牌追求完美工程设计理念的同时，通过与电动汽车动力学控制系统的完美结合，充分挖掘了该跑车的潜在性能。
全新的座舱设计极具动感。内部结构精致而紧凑，使得座舱内的每一个区域都能得到清晰呈现。
极简的内饰及合理的空间分配，呈现出了悬浮式的主视觉元素。新车将纯正热血的赛车基因与精致优雅的美学设计完美融合。