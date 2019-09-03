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SHIFT TO THE 12TH DIMENSION

有史以来速度最快、动力最强的法拉利车型

每当法拉利决定研发一款全新车型时，首先需要面临的挑战便是如何不断超越自身已取得的成就。

而在设计这款全新的12缸发动机时，这项挑战变得越发艰难。1947年，也就是70年前，正是一款全新的12缸发动机开启了跃马的辉煌传奇。


812 Superfast的诞生汇聚了法拉利顶尖工程设计与对赛道基因的精准把控。该车型旨在为驾驶员提供全方位的极致性能，以及最引人注目、创造无限可能的驾驶体验。


12 Superfast最大输出功率达800 cv，相较于F12berlinetta高出60 cv，是有史以来性能最强、速度最快的公路版法拉利车型（搭载后置发动机的限量版12缸车型除外）。继F12berlinetta与F12tdf所创造的辉煌传奇，812 Superfast再次开启了法拉利12缸跑车的新纪元。


为充分展现跑车的完美性能，以及完美的车身重量配比，工程设计师们采用了一种创新型变速器工艺，在前置发动机上搭载了一款后置变速器。


与此同时，它也是配备了电动助力转向系统（EPS）的首款法拉利车型。

    • CO2 排放量:
    • Low: 573 g/km
    • Mid: 345 g/km
    • High: 320 g/km
    • Extra high: 340 g/km
    • Combined: 366 g/km
    • 燃油消耗:
    • LOW: 25,2 l/100km
    • MID: 15,2 l/100km
    • HIGH: 14,1 l/100km
    • EXTRA HIGH: 15 l/100km
    • COMBINED: 16,1 l/100km

备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。

油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆

在研发初期，法拉利的工程师们立志要打造一款超越F12berlinetta的超级跑车。


  • V12
    发动机
  • 2,9
    0-100 KM/H
  • 123 cv/l
    功率系数
  • 800 cv
    最大功率

法拉利812 Superfast空气动力学设计遵从法拉利致力于不断改善每一代车型性能的承诺，无论是速度还是汽车动力学的增强改进，旨在为客户提供更具激情的驾驶体验。

812 Superfast是首款配备EPS电动助力转向系统（Electric Power Steering）的法拉利车型。EPS在遵循跃马品牌追求完美工程设计理念的同时，通过与电动汽车动力学控制系统的完美结合，充分挖掘了该跑车的潜在性能。

全新的座舱设计极具动感。内部结构精致而紧凑，使得座舱内的每一个区域都能得到清晰呈现。


极简的内饰及合理的空间分配，呈现出了悬浮式的主视觉元素。新车将纯正热血的赛车基因与精致优雅的美学设计完美融合。

  • V12
    发动机
  • 2,9
    0-100 KM/H
  • 123 cv/l
    功率系数
  • 800 cv
    最大功率
发动机
  • 类型V12 - 65度夹角
  • 总排量6496cc
  • 缸径和冲程94x78mm
  • 最大输出功率*588 kW (800 cv) at 8,500 rpm
  • 峰值扭矩*718 Nm at 7,000 rpm
  • 最大转速（每分钟）8900rpm
  • 压缩比13,6:1
尺寸和重量
  • 车身长度4,657mm
  • 车身宽度1,971mm
  • 车身高度1,276mm
  • 轴距2,720mm
  • 前轮距1,672mm
  • 后轮距1,645mm
  • 总重**1,630kg
  • 干重**1,525kg
  • 重量分布47% front - 53% rear
  • 油箱容积92l
轮胎和制动器
  • 前轮胎275/35 ZR20; 10” J x 20”
  • 后轮胎315/35 ZR20; 11.5” J x 20”
制动器
  • 前制动398x38mm
  • 后制动360x32mm
变速器与变速箱
  • 7速F1 双离合器 / E-DIFF
电子控制装置
  • SSC5/CST with F1-Trac, ESP 9.1 Premium with High-performance ABS/EBD, dual-coil SCM-E
性能
  • 最高时速340km/h
  • 0-100 km/h2.9
  • 0-200 km/h7.9
  • 100-0 km/h32
  • 干重/功率1.9 kg/cv
消耗和排放
  • Low25,2l/100 km
  • Mid15,2l/100 km
  • High14,1l/100 km
  • Extra High15l/100 km
  • Combined16,1l/100 km
  • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
C02 排放
  • Low573g/km
  • Mid345g/km
  • High320g/km
  • Extra high340g/km
  • Combined366g/km
  • 备注: 对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
备注
  • *根据国际单位体系（SI）规定，发动机功率的单位为 kW，与cv换算 （1KW = 1.3596216 cv）。
  • **配有可选设备
    Partners
    • Apple
    • Fontana
    • Magneti Marelli
    • Getrag
    • Valeo
    • Bridgestone
    • Pirelli
    • Webasto
    • Lear
    • Michelin
    • Aptiv
    • Shell
    • Brembo
    • Bwi
    • Trw
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