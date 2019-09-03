每当法拉利决定研发一款全新车型时，首先需要面临的挑战便是如何不断超越自身已取得的成就。

而在设计这款全新的12缸发动机时，这项挑战变得越发艰难。1947年，也就是70年前，正是一款全新的12缸发动机开启了跃马的辉煌传奇。





812 Superfast的诞生汇聚了法拉利顶尖工程设计与对赛道基因的精准把控。该车型旨在为驾驶员提供全方位的极致性能，以及最引人注目、创造无限可能的驾驶体验。





12 Superfast最大输出功率达800 cv，相较于F12berlinetta高出60 cv，是有史以来性能最强、速度最快的公路版法拉利车型（搭载后置发动机的限量版12缸车型除外）。继F12berlinetta与F12tdf所创造的辉煌传奇，812 Superfast再次开启了法拉利12缸跑车的新纪元。





为充分展现跑车的完美性能，以及完美的车身重量配比，工程设计师们采用了一种创新型变速器工艺，在前置发动机上搭载了一款后置变速器。





与此同时，它也是配备了电动助力转向系统（EPS）的首款法拉利车型。