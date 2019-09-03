全新敞篷跑车488 SPIDER，凝聚了马拉内罗的至臻工艺和源于赛道的澎湃激情。
The Ferrari 488 Spider is the latest chapter in Maranello's ongoing history of open-top v8 sports cars, a stoy that started with the targa-top version of the 308 GTB - the immortal 308 GTS - and which ultimately resulted in the full convertible spider architecture.
对于型式认证期间的适用车型，所示的燃油消耗和二氧化碳排放参数值依据欧盟条例(EC) 715/2007 确定。
油耗与二氧化碳排放值，为WLTP循环的车辆
空气动力柱（Aero Pillar）负责掌控迎面而来的强大气流，将其向车头平面的纵向与横向分流。
488 Spider的横空出世，满足了世人之于驾驶和使用敞篷跑车的极致追求。法拉利488 Spider对舒适体验的追求没有丝毫妥协，其较以往Spider车型提升了9%的动力表现足以轻松驾驭最具挑战的道路，也充分提升了在极限驾驶过程中的舒适感。
无论是车型定位还是其所肩负的使命，每一款法拉利的核心都来自发动机，一脉相承地传递经典的法拉利动力品质：激情澎湃的动力表现与高转速、瞬间响应性、各速档的强力加速，以及激动人心的引擎轰鸣融于一体。
这款V8发动机是跃马品牌迄今最为强劲的动力表现，能在实现零涡轮迟滞的同时，依然保留品牌著称于世的澎湃声浪。
转速8,000 rpm时最大功率可达670 cv，动力输出达到172 cv/l，对法拉利公路跑车而言，这无疑是一项崭新的记录。
第七档峰值扭矩达760Nm，第三档2,000rpm转速下，油门响应时间仅需0.8秒。
每一台法拉利都拥有与众不同的独特声浪，488 Spider也无一例外。这款全新的V8声浪即便在低速、音量增大及转速上升时也尽显饱满而强劲的撩人魅力，与发动机超凡的油门响应、扭矩及动力的惊艳表现相得益彰。得益于加长的等长排气集管和平面曲轴的运用，即便在敞篷状态，发动机声浪依然引人入胜，却丝毫不具侵略性。通过发动机不同速度时音调和韵律的深入研究，声浪得到了进一步的提升，这也是法拉利一直以来的精湛所在。
法拉利 488 Spider的座舱设计在凸显源自法拉利F1极致运动气息的同时，完美兼顾驾驶者的舒适体验。座舱为驾驶者量身打造，除方向盘外，所有按钮与控制装置都设置在中控台周围以驾驶者为中心的控制面板上。更新、更轻、更具光泽的仪表盘在更兼容，搭配极致运动的通气孔，为座舱平添非凡气质。