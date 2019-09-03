这款V8发动机是跃马品牌迄今最为强劲的动力表现，能在实现零涡轮迟滞的同时，依然保留品牌著称于世的澎湃声浪。

转速8,000 rpm时最大功率可达670 cv，动力输出达到172 cv/l，对法拉利公路跑车而言，这无疑是一项崭新的记录。

第七档峰值扭矩达760Nm，第三档2,000rpm转速下，油门响应时间仅需0.8秒。



