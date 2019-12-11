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    Ferrari 458 Spider

    Ferrari 458 Spider

    技术、设计和美学之间的绝佳联姻

    458 Spider是第一款将中后置引擎与可伸缩式硬顶设计相结合的跑车，当车门关闭后，可赋予驾驶员前所未有的舒适体验以及无与伦比的Spider性能。

    • V8
      发动机
    • 4497 cc
      总排量
    • 570 CV
      最大功率 @ 9000 RPM
    • 320 km/h
      最高时速
    尺寸和重量
    • 总长178.2in
    • 总宽76.3in
    • 高度47.7in
    • 轴距104.3in
    • 前轮距65.8in
    • 后轮距63.2in
    • 总重*3384 lbf
    • 干重*3153 lbf
    • 重量分配42% front - 58% rear
    • 行李箱容量8.12 cu ft
    • 后座容量2.05 cu ft
    • 邮箱容量22.7 US gallon (4.2 US gallon reserve)
    轮胎
    • 前轮235/35 20" x 8.5"
    • 后轮295/35 20" x 10.5"
    制动器
    • 15.7 x 8.8 x 1.4 in (isoF142)
    • 14.2 x 9.2 x 1.3 in (isoF142)
    发动机
    • 类型V8 - 90° - 直接喷射 - 干式油底壳
    • 缸径和冲程3.7 x 3.2in
    • 总排量274.4 cuin
    • 压缩比12.5:1
    • 最大功率419 kW** @ 9000 rpm
    • 最大扭矩398 lbf ft @ 6000 rpm
    • 比输出1.53 kW/cuin
    • 最大转速（每分钟）9000 rpm
    性能
    • 最大时速199 mph
    • 0-62 mph< 3.4s
    • 0-124 mph< 10.8s
    • 0-437 yd11.4s
    • 0-1093 yd20.5s
    • 62-0 mph107.6 ft
    • 124-0 mph421.6 ft
    • 净重量/功率比7.53 lbf/kW
    • Fiorano圈速85.5s
    消耗和排放
    • 耗油量***19.9 mpg (US)
    • CO2 排放 ***0.442 kgCO2/mile
    传动和变速箱
    • 双离合器，7档F1-
    电子控制
    • E-Diff3、F1-Trac、高性能ABS-
    备注
    • *配备有锻造轮圈与赛车座椅
    • **含3.7kw的冲压效应
    • **采用HELE系统的综合循环（ECE+EUDC）
      • 可伸缩硬顶
      • 发动机
      • 车身结构
      • 空气动力学
      • 车辆动态
      • 设计
      • 内饰
      • 技术规格
      • 媒体库