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458
Spider
技术、设计和美学之间的绝佳联姻
458 Spider是第一款将中后置引擎与可伸缩式硬顶设计相结合的跑车，当车门关闭后，可赋予驾驶员前所未有的舒适体验以及无与伦比的Spider性能。
1
可伸缩硬顶
融合舒适性、轻质结构、功能性和性能的整个概念
2
发动机
荣获2012
年度国际发动机
3
车身结构
提供卓越的操控性、安全性和轻质性
4
空气动力学
空气动力效率与下压力
5
车辆动态
较大的纵向灵活性
6
设计
外观风格与空气动力学
7
内饰
驾驶室是舒适与优雅
的完美结合
8
技术规格
V8
发动机
4497
cc
总排量
570
CV
最大功率 @ 9000 RPM
320
km/h
最高时速
尺寸和重量
总长
178.2
in
总宽
76.3
in
高度
47.7
in
轴距
104.3
in
前轮距
65.8
in
后轮距
63.2
in
总重*
3384 lbf
干重*
3153 lbf
重量分配
42% front - 58% rear
行李箱容量
8.12 cu ft
后座容量
2.05 cu ft
邮箱容量
22.7 US gallon (4.2 US gallon reserve)
轮胎
前轮
235/35 20" x 8.5"
后轮
295/35 20" x 10.5"
制动器
前
15.7 x 8.8 x 1.4 in (isoF142)
后
14.2 x 9.2 x 1.3 in (isoF142)
发动机
类型
V8 - 90° - 直接喷射 - 干式油底壳
缸径和冲程
3.7 x 3.2
in
总排量
274.4 cu
in
压缩比
12.5:1
最大功率
419 kW** @ 9000 rpm
最大扭矩
398 lbf ft @ 6000 rpm
比输出
1.53 kW/cu
in
最大转速（每分钟）
9000 rpm
性能
最大时速
199 mph
0-62 mph
< 3.4
s
0-124 mph
< 10.8
s
0-437 yd
11.4
s
0-1093 yd
20.5
s
62-0 mph
107.6 ft
124-0 mph
421.6 ft
净重量/功率比
7.53 lbf/kW
Fiorano圈速
85.5
s
消耗和排放
耗油量***
19.9 mpg (US)
CO2 排放 ***
0.442 kgCO2/mile
传动和变速箱
双离合器，7档F1
-
电子控制
E-Diff3、F1-Trac、高性能ABS
-
备注
*
配备有锻造轮圈与赛车座椅
**
含3.7kw的冲压效应
**
采用HELE系统的综合循环（ECE+EUDC）
9
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