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    Ferrari 458 Speciale

    As with all Ferrari special series, the 458 Speciale boasts an array of advanced technical solutions that make it a completely unique model

    极端技术契合特别的激情

    458 Speciale拥有一套先进的技术解决方案，这些解决方案让它成为与以往完全不同的独特车型，专门为追求极致驾驶激情、渴望更专注于运动跑车的车主量身打造。

    • V8
      发动机
    • 4497 cc
      总排量
    • 605 CV
      最大功率 @ 9000 rpm
    • >325 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型V8 - 90° - 直喷 – 干式油底壳
    • 缸径与冲程 94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in)
    • 总排量 4497 cc
    • 压缩比 14:1
    • 最大功率** 445 kW (605 cv) 9000转时
    • 功率系数 135 cv/l
    • 最大扭矩 540 Nm 6000转时
    • 最大转速 9000 rpm
    尺寸和重量
    • 长度4571 mm
    • 宽度 1951 mm
    • 高度1203 mm
    • 轴距 2650 mm
    • 前轮距 1679 mm
    • 后轮距 1632 mm
    • 干重* 1290 kg
    • 整备质量* 1395 kg
    • 重量分配前42% , 后58%
    • 重量/功率比 2.13 kg/cv
    • 油箱容积 86 l
    车轮与轮胎
    • 前轮 245/35 ZR20 J9.0
    • 后轮 305/30 ZR 20 J11.0
    碳陶瓷(ccm3)制动系统
    • 前轮 398x223x36 mm
    • 后轮 360x233x32 mm
    电子控制系统
    • ESC, 高性能ABS/EBD, F1-Trac, E-diff, SCC, Frd SCM-E
    变速箱
    • 7速F1双离合变速箱
    性能
    • 最高车速>325 km/h
    • 0-100 km/h 3.0 秒
    • 0-200 km/h 9.1 秒
    • 0-400 m 10.7 秒
    • 0-1000 m 19.4 秒
    • 重量/功率比2.13 kg/cv
    • 费奥拉诺赛道单圈时间 1'23''5
    油耗与排放(ece+eudc联合工况)
    • 油耗11.8 l/100 km
    • 二氧化碳排放275 gr/km
    备注
    • *提供可选设备
    • **含3.7 kW的冲压效应
      • 发动机
      • 空气动力
      • 车辆 动态
      • 设计
      • 内饰
      • 技术规格
      • 媒体库