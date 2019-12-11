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458
Speciale
极端技术契合特别的激情
458 Speciale拥有一套先进的技术解决方案，这些解决方案让它成为与以往完全不同的独特车型，专门为追求极致驾驶激情、渴望更专注于运动跑车的车主量身打造。
1
发动机
独特配乐
2
空气动力
非凡的效率
3
车辆 动态
转向响应时间
4
设计
极具赛车灵感的设计
5
内饰
赛车氛围
6
技术规格
V8
发动机
4497
cc
总排量
605
CV
最大功率 @ 9000 rpm
>325
km/h
最高时速
发动机
类型
V8 - 90° - 直喷 – 干式油底壳
缸径与冲程
94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in)
总排量
4497 cc
压缩比
14:1
最大功率**
445 kW (605 cv) 9000转时
功率系数
135 cv/l
最大扭矩
540 Nm 6000转时
最大转速
9000 rpm
尺寸和重量
长度
4571 mm
宽度
1951 mm
高度
1203 mm
轴距
2650 mm
前轮距
1679 mm
后轮距
1632 mm
干重*
1290 kg
整备质量*
1395 kg
重量分配
前42% , 后58%
重量/功率比
2.13 kg/cv
油箱容积
86 l
车轮与轮胎
前轮
245/35 ZR20 J9.0
后轮
305/30 ZR 20 J11.0
碳陶瓷(ccm3)制动系统
前轮
398x223x36 mm
后轮
360x233x32 mm
电子控制系统
ESC, 高性能ABS/EBD, F1-Trac, E-diff, SCC, Frd SCM-E
变速箱
7速F1双离合变速箱
性能
最高车速
>325 km/h
0-100 km/h
3.0 秒
0-200 km/h
9.1 秒
0-400 m
10.7 秒
0-1000 m
19.4 秒
重量/功率比
2.13 kg/cv
费奥拉诺赛道单圈时间
1'23''5
油耗与排放(ece+eudc联合工况)
油耗
11.8 l/100 km
二氧化碳排放
275 gr/km
备注
*
提供可选设备
**
含3.7 kW的冲压效应
7
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技术规格
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