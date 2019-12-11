Ferrari
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    Ferrari 365 California: Presented at the 1966 Geneva Motor Show

    Ferrari 365 California

    在意大利敞篷跑车历史中，这部于1966年正式亮相日内瓦车展的车型无疑是最令人印象深刻的。Pininfarina将技术成熟的4.4升V12发动机与极具美感的车身完美结合，使其成为高性能奢华运动跑车类的基准。

    该车的高昂售价和独特造型意味着注定只供市场中的精英阶层独享，只生产了14辆车。

    Ferrari 365 California-engine

    发动机为每侧气缸单顶置凸轮轴4.4升V12发动机，出厂参考号为217B，单缸总排气量为4390cc，缸径和冲程是81mm x 71mm，V形缸体外置火花塞布局，安装有一组三个双阻风门Weber 40 DFI/4化油器，具有双线圈和安装在发动机后部的分电器点火系统，输出功率据称可达到320bhp。

    发动机连接至五速全同步器变速箱，通过一个传动轴连接到刚性后轴。此发动机基于原Colombo“短”缸设计，随后进行了升级并用于365 GTC/S和365 GT 2+2车型。

    • V12
      发动机
    • 4390.35 cc
      总排量
    • 235 kW
      最大功率 @ 6600 rpm
    • 245 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型纵向前置60度夹角V12发动机
    • 缸径/冲程81 x 71mm
    • 单缸排量365.86cc
    • 总排量4390.35cc
    • 压缩比8.8 : 1
    • 最大功率在6600 rpm的转速下为235 kW (320 hp)
    • 升功率73hp/l
    • 最大扭矩-
    • 气门驱动每侧气缸单顶置凸轮轴，每缸2气门
    • 燃油供给三个双腔Weber 40 DFI/5化油器
    • 点火每缸单火花塞，两个线圈
    • 润滑湿式油底壳
    • 离合器单片
    底盘
    • 车架钢管
    • 前悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧，伸缩式减震器，防倾杆
    • 后悬挂主动轴，半径臂，弓形钢板弹簧，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上
    • 制动器制动盘
    • 变速器5个前进档+ 倒车档
    • 转向伺服辅助循环球
    • 油箱容量100升
    • 前轮胎205 x 15
    • 后轮胎205 x 15
    车身
    • 类型双座Spider
    • 4900mm
    • 1780mm
    • 1330mm
    • 轴距2650mm
    • 前轮距1405mm
    • 后轮距1397mm
    • 重量1320 kg（干重）
    性能
    • 最高车速245km/h
    • 加速0-100 km/h-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-
    • 历史
    • 车体设计
    • V12发动机
    • 技术规格

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