在意大利敞篷跑车历史中，这部于1966年正式亮相日内瓦车展的车型无疑是最令人印象深刻的。Pininfarina将技术成熟的4.4升V12发动机与极具美感的车身完美结合，使其成为高性能奢华运动跑车类的基准。

该车的高昂售价和独特造型意味着注定只供市场中的精英阶层独享，只生产了14辆车。