在意大利敞篷跑车历史中，这部于1966年正式亮相日内瓦车展的车型无疑是最令人印象深刻的。Pininfarina将技术成熟的4.4升V12发动机与极具美感的车身完美结合，使其成为高性能奢华运动跑车类的基准。
该车的高昂售价和独特造型意味着注定只供市场中的精英阶层独享，只生产了14辆车。
发动机为每侧气缸单顶置凸轮轴4.4升V12发动机，出厂参考号为217B，单缸总排气量为4390cc，缸径和冲程是81mm x 71mm，V形缸体外置火花塞布局，安装有一组三个双阻风门Weber 40 DFI/4化油器，具有双线圈和安装在发动机后部的分电器点火系统，输出功率据称可达到320bhp。
发动机连接至五速全同步器变速箱，通过一个传动轴连接到刚性后轴。此发动机基于原Colombo“短”缸设计，随后进行了升级并用于365 GTC/S和365 GT 2+2车型。
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