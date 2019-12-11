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360
Spider
360 Spider是法拉利第20款公路型敞篷跑车，在两个截然不同的领域都创造了新的记录。毫无疑问，无论是工程、外观还是性能，它都是马拉内罗生产的顶级敞篷跑车。
1
历史
法拉利生产的第
20
款公路版敞篷车
2
技术规格
V8
发动机
3586.20
cc
最大功率
294
kW
最大功率
>290
km/h
最高时速
发动机
类型
纵向后置90度夹角V8发动机
缸径/冲程
85 x 79
mm
单缸排量
448.29
cc
总排量
3586.20
cc
压缩比
11 : 1
最大功率
在8500 rpm的转速下为294 kW (400 hp)
升功率
112
hp/l
最大扭矩
在4750 rpm的转速下为373 Nm (38 kgm)
气门驱动
每侧缸组双顶置凸轮轴，每缸五气门
燃油供给
博世Motronic ME7.3电子喷射
点火
博世Motronic ME7.3静态电子喷射，每缸单火花塞
润滑
干式油底壳
离合器
单片
底盘
车架
全铝框架结构
前悬挂
独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
后悬挂
独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
制动器
制动盘
变速器
手动或电动液压F1 6个前进挡 + 倒车档
转向
齿轮齿条
油箱
容量95升
前轮胎
215/45 ZR 18
后轮胎
275/40 ZR 18
车身
类型
双座Spider
长
4477
mm
宽
1922
mm
高
1235
mm
轴距
2600
mm
前轮距
1669
mm
后轮距
1617
mm
重量
1350 kg（干重）
性能
最高车速
超过290
km/h
加速0-100 km/h
4.6秒
0-400 m
12.7秒
0-1000 m
23.1秒
消耗和排放
城市排放循环测试 ECE (版本"Euro 3")
30,2/100
km
城市额外排放循环测试 EUDC (版本"Euro 3")
12,9 l/100
km
ECE+EUDC油耗 (版本"Euro 3")
19,3 l/100
km
二氧化碳排放组合 (版本"Euro 3")
440
g/km
3
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技术规格
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