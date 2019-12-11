    The 360 Spider is Ferrari’s 20th road-going convertible and is a record breaker in two quite different ways.

    Ferrari 360 Spider

    360 Spider是法拉利第20款公路型敞篷跑车，在两个截然不同的领域都创造了新的记录。毫无疑问，无论是工程、外观还是性能，它都是马拉内罗生产的顶级敞篷跑车。

    • V8
      发动机
    • 3586.20 cc
      最大功率
    • 294 kW
      最大功率
    • >290 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型纵向后置90度夹角V8发动机
    • 缸径/冲程85 x 79mm
    • 单缸排量448.29cc
    • 总排量3586.20cc
    • 压缩比11 : 1
    • 最大功率在8500 rpm的转速下为294 kW (400 hp)
    • 升功率112hp/l
    • 最大扭矩在4750 rpm的转速下为373 Nm (38 kgm)
    • 气门驱动每侧缸组双顶置凸轮轴，每缸五气门
    • 燃油供给博世Motronic ME7.3电子喷射
    • 点火博世Motronic ME7.3静态电子喷射，每缸单火花塞
    • 润滑干式油底壳
    • 离合器单片
    底盘
    • 车架全铝框架结构
    • 前悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 后悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 制动器制动盘
    • 变速器手动或电动液压F1 6个前进挡 + 倒车档
    • 转向齿轮齿条
    • 油箱容量95升
    • 前轮胎215/45 ZR 18
    • 后轮胎275/40 ZR 18
    车身
    • 类型双座Spider
    • 4477mm
    • 1922mm
    • 1235mm
    • 轴距2600mm
    • 前轮距1669mm
    • 后轮距1617mm
    • 重量1350 kg（干重）
    性能
    • 最高车速超过290km/h
    • 加速0-100 km/h4.6秒
    • 0-400 m12.7秒
    • 0-1000 m23.1秒
    消耗和排放
    • 城市排放循环测试 ECE (版本"Euro 3")30,2/100km
    • 城市额外排放循环测试 EUDC (版本"Euro 3")12,9 l/100km
    • ECE+EUDC油耗 (版本"Euro 3")19,3 l/100km
    • 二氧化碳排放组合 (版本"Euro 3")440g/km
      • 历史
      • 技术规格
      • 媒体库