    The Ferrari 360 Modena is a clean-sheet design which anticipates trends for future Ferrari road cars. These include lower weight combined with greater chassis rigidity – seemingly contrasting objectives that have been achieved by employing innovative construction technology.

    Ferrari 360 Modena

    360 Modena是一款全新设计的汽车，引领法拉利公路版汽车未来发展的潮流。车身重量更轻，底盘刚度更强大，通过利用创新的结构技术，和谐地统一了两个似乎对立的因素。

    • V8
      发动机
    • 3586.20 cc
      总排量
    • 294 kW
      最大功率 @ 8500 rpm
    • over 295 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型纵向后置90度夹角V8发动机
    • 缸径/冲程85 x 79mm
    • 单缸排量448.29cc
    • 总排量3586.20cc
    • 压缩比11 : 1
    • 最大功率在8500 rpm的转速下为294 kW (400 hp)
    • 升功率112hp/l
    • 最大扭矩在4750 rpm的转速下为373 Nm (38 kgm)
    • 气门驱动每侧缸组双顶置凸轮轴，每缸五气门
    • 燃油供给博世Motronic ME7.3电子喷射
    • 点火博世Motronic ME7.3静态电子喷射，每缸单火花塞
    • 润滑干式油底壳
    • 离合器单片
    底盘
    • 车架全铝框架结构
    • 前悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 后悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 制动器制动盘
    • 变速器手动或电动液压F1 6个前进挡 + 倒车档
    • 转向齿轮齿条
    • 油箱容量95升
    • 前轮胎215/45 ZR 18
    • 后轮胎275/40 ZR 18
    车身
    • 类型双座Berlinetta
    • 4477mm
    • 1922mm
    • 1214mm
    • 轴距2600mm
    • 前轮距1669mm
    • 后轮距1617mm
    • 重量1290 kg（干重）
    性能
    • 最高车速超过295km/h
    • 加速0-100 km/h4.5秒
    • 0-400 m12.6秒
    • 0-1000 m22.9秒
    消耗和排放
    • 城市排放循环测试 ECE (版本"Euro 2")28,0 l/100km
    • 城市额外排放循环测试 EUDC (版本"Euro 2")12,0 l/100km
    • ECE+EUDC油耗 (版本"Euro 2")17,9 l/100km
    • 二氧化碳排放组合 (版本"Euro 2")415g/km
      • 历史
      • 设计
      • 发动机
      • 技术规格
      • 媒体库