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Ferrari
355
F1
Spider
这是首款装备有创新的F1风格变速箱管理系统的公路版车型，该系统用于全部三个版本：berlinetta、GTS和spider。
1
历史
电动液压系统
2
技术规格
V8
发动机
3495.50
cc
总排量
279
kW
最大功率 @ 8250 rpm
295
km/h
最高时速
发动机
类型
纵向后置90度夹角V8发动机
缸径/冲程
85 x 77
mm
单缸排量
436.94
cc
总排量
3495.50
cc
压缩比
11 : 1
最大功率
在8250 rpm的转速下为279 kW (380 hp)
升功率
109
hp/l
最大扭矩
在6000 rpm的转速下为363 Nm (37 kgm)
气门驱动
每侧缸组双顶置凸轮轴，每缸五气门
燃油供给
博世Motronic M5.2电子喷射
点火
博世Motronic M5.2电子静态喷射，每缸单火花塞
润滑
干式油底壳
离合器
单片
底盘
车架
带管状钢制后副架的钢制承载式车身
前悬挂
独立不等长叉臂，螺旋弹簧在充气伸缩式减震器之上，防倾杆
后悬挂
独立不等长叉臂，螺旋弹簧在充气伸缩式减震器之上，防倾杆
制动器
制动盘
变速器
电动液压F1 6个前进挡 + 倒车档
转向
齿轮齿条
油箱
容量82升
前轮胎
225/40 ZR 18
后轮胎
265/40 ZR 18
车身
类型
双座Spider
长
4250
mm
宽
1900
mm
高
1170
mm
轴距
2450
mm
前轮距
1514
mm
后轮距
1615
mm
重量
1350 kg（干重）
性能
最高车速
295
km/h
加速0-100 km/h
4.7秒
0-400 m
12.9秒
0-1000 m
23.7秒
3
媒体库
历史
技术规格
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