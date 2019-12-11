    Ferrari 355 F1 Spider: This was the first ever road car to be equipped with the innovative F1-style gearbox management system, available on all three versions: berlinetta, GTS and spider.

    Ferrari 355 F1 Spider

    这是首款装备有创新的F1风格变速箱管理系统的公路版车型，该系统用于全部三个版本：berlinetta、GTS和spider。

    • V8
      发动机
    • 3495.50 cc
      总排量
    • 279 kW
      最大功率 @ 8250 rpm
    • 295 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型纵向后置90度夹角V8发动机
    • 缸径/冲程85 x 77mm
    • 单缸排量436.94cc
    • 总排量3495.50cc
    • 压缩比11 : 1
    • 最大功率在8250 rpm的转速下为279 kW (380 hp)
    • 升功率109hp/l
    • 最大扭矩在6000 rpm的转速下为363 Nm (37 kgm)
    • 气门驱动每侧缸组双顶置凸轮轴，每缸五气门
    • 燃油供给博世Motronic M5.2电子喷射
    • 点火博世Motronic M5.2电子静态喷射，每缸单火花塞
    • 润滑干式油底壳
    • 离合器单片
    底盘
    • 车架带管状钢制后副架的钢制承载式车身
    • 前悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在充气伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 后悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧在充气伸缩式减震器之上，防倾杆
    • 制动器制动盘
    • 变速器电动液压F1 6个前进挡 + 倒车档
    • 转向齿轮齿条
    • 油箱容量82升
    • 前轮胎225/40 ZR 18
    • 后轮胎265/40 ZR 18
    车身
    • 类型双座Spider
    • 4250mm
    • 1900mm
    • 1170mm
    • 轴距2450mm
    • 前轮距1514mm
    • 后轮距1615mm
    • 重量1350 kg（干重）
    性能
    • 最高车速295km/h
    • 加速0-100 km/h4.7秒
    • 0-400 m12.9秒
    • 0-1000 m23.7秒
      • 历史
      • 技术规格
      • 媒体库