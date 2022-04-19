法拉利296 GTS是跃马旗下采用中后置发动机布局的双座Berlinetta敞篷跑车的革新力作。
新车搭载全新120° V6发动机与一台可外接充电式混合动力电动机，这套动力系统首次应用于法拉利296 GTB，综合输出功率高达830 cv。
这款跑车重新定义驾驶乐趣，无论极限驾驶或是日常驾控均可带来纯粹的驾趣激情。
法拉利通过五大指标来衡量驾驶乐趣，而这些指标也为设定研发目标提供了依据。第一个指标是横向加速度，它决定了对方向盘的响应速度、后轴对方向盘信号的迅速反应，及其带来的轻松操控表现。而纵向加速度则决定了油门踏板的瞬时反应及平稳性。第三个指标是换挡：即换挡时间，并且每次换挡都能感受到齿轮更进一步，驾驶酣畅淋漓。第四个指标是制动性能：制动踏板的行程和响应速度。最后一个指标则是随着转速的提高，座舱的声浪水平和质量，以及发动机声音能否循序渐进。
法拉利296 GTS在设计方面进行了一系列调整，旨在将法拉利296 GTB简洁精致的线条感以更加鲜明的方式呈现出来。在敞篷开启时，新车展现出跃马敞篷跑车无与伦比的优雅美感。法拉利296 GTS搭载史无前例的敞篷跑车架构，由此揭开跃马品牌的崭新篇章。
设计师希望保留法拉利296 GTB的主要特征，但要实现这一目标，必须针对技术零部件的尺寸开展细致的分析。显而易见，新车的设计重点在于将优化升级对整体外观的影响降至最低，并赋予跑车一望即识的鲜明特征，简化设计的同时将其转化为出色的流线造型。