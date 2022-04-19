法拉利296 GTS在设计方面进行了一系列调整，旨在将法拉利296 GTB简洁精致的线条感以更加鲜明的方式呈现出来。在敞篷开启时，新车展现出跃马敞篷跑车无与伦比的优雅美感。法拉利296 GTS搭载史无前例的敞篷跑车架构，由此揭开跃马品牌的崭新篇章。

设计师希望保留法拉利296 GTB的主要特征，但要实现这一目标，必须针对技术零部件的尺寸开展细致的分析。显而易见，新车的设计重点在于将优化升级对整体外观的影响降至最低，并赋予跑车一望即识的鲜明特征，简化设计的同时将其转化为出色的流线造型。

