法拉利 296 GTB

296 GTB，是法拉利中后置发动机Berlinetta双座跑车概念的华丽进阶，诠释了法拉利马拉内罗又一场颠覆性的革新。296 GTB是一台搭载了全新120°，V6发动机的插电式混合动力跑车（PHEV），动力输出可高达830 hp。该款车型重新定义了“驾驶乐趣”这一理念，不仅确保了超凡的性能，且丝毫不影响日常驾驶时的纯粹乐趣。