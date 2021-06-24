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驾驶乐趣
法拉利
296
GTB
296 GTB，是法拉利中后置发动机Berlinetta双座跑车概念的华丽进阶，诠释了法拉利马拉内罗又一场颠覆性的革新。296 GTB是一台搭载了全新120°，V6发动机的插电式混合动力跑车（PHEV），动力输出可高达830 hp。该款车型重新定义了“驾驶乐趣”这一理念，不仅确保了超凡的性能，且丝毫不影响日常驾驶时的纯粹乐趣。
1
动力系统
欢迎来到V6时代
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V6 120°
发动机
830
cv
最大混合动力功率
221
cv/l
功率比输出
Play video
296 GTB 是法拉利首款搭载了120°，6缸涡轮发动机的公路跑车。发动机结构意味着可将涡轮增压器安装在“V”形结构内：不仅提升了紧凑性，还降低了重心和整体重量，并助力实现超凡功率输出（663 hp）。全新法拉利V6在量产车型中又创下了一个新的记录，特定扭力输出可达221 hp/l。
2
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3
空气动力学
动力创新
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Combined Shape
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8
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