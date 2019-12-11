Ferrari
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    Ferrari 275 GTB Competizione: At least two prototypes of this model were built in 1965.

    Ferrari 275 GTB Competizione

    1965年至少制造了两个这一车型的原型车。据说，此款车的车身（通常由Pininfarina制造的）原本是用于新款berlinetta车的。然而，恩佐•法拉利搁置了这一方案，已经制造完成的车最初被放进了仓库。后来按照赛车的标准，将这些车重新打造并减轻了车重，并于1965年参加了Targa Florio比赛、在纽博格林（Nürburgring）举行的千公里赛和勒芒（Le Mans）的24小时耐力赛。

    勒芒24小时耐力赛是一项相当艰苦的比赛，由Willy Mairesse和“Beurlys”（百万富翁Jean Blaton的代号）驾驶的Ecurie Francorchamps车位列第三名，仅落后于2辆250 LM车，并且在GT类别的车中排名第一。在1966年，为客户专门生产了一小系列的该款车，与成品车的车身完全相同。

    • V12
      发动机
    • 3285.72 cc
      总排量
    • 221 kW
      最大功率 @ 7600 rpm
    • 282 km/h
      最高时速
    发动机
    • 类型纵向前置60度夹角V12发动机
    • 缸径/冲程77 x 58.8mm
    • 单缸排量273.81cc
    • 总排量3285.72cc
    • 压缩比9.5 : 1
    • 最大功率在7600 rpm的转速下为221 kW（300 hp）
    • 升功率91hp/l
    • 最大扭矩-
    • 气门驱动每侧缸组单顶置凸轮轴，每缸两气门
    • 燃油供给六个Weber 40 DCN/2式化油器
    • 点火每缸单火花塞，两个线圈
    • 润滑干式油底壳
    • 离合器单片
    底盘
    • 车架钢管
    • 前悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧，伸缩式减震器，防倾杆
    • 后悬挂独立不等长叉臂，螺旋弹簧，伸缩式减震器，防倾杆
    • 制动器制动盘
    • 变速器5个前进档+ 倒车档
    • 转向蜗杆和滚轮
    • 油箱容量140升
    • 前轮胎5.50或6.00 x 15
    • 后轮胎6.50或7.00 x 15
    车身
    • 类型双座Berlinetta
    • 4300mm
    • 1700mm
    • 1160mm
    • 轴距2400mm
    • 前轮距1377mm
    • 后轮距1426mm
    • 重量980 kg（干燥）
    性能
    • 最高车速282km/h
    • 加速0-100 km/h-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-

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