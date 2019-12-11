1965年至少制造了两个这一车型的原型车。据说，此款车的车身（通常由Pininfarina制造的）原本是用于新款berlinetta车的。然而，恩佐•法拉利搁置了这一方案，已经制造完成的车最初被放进了仓库。后来按照赛车的标准，将这些车重新打造并减轻了车重，并于1965年参加了Targa Florio比赛、在纽博格林（Nürburgring）举行的千公里赛和勒芒（Le Mans）的24小时耐力赛。

勒芒24小时耐力赛是一项相当艰苦的比赛，由Willy Mairesse和“Beurlys”（百万富翁Jean Blaton的代号）驾驶的Ecurie Francorchamps车位列第三名，仅落后于2辆250 LM车，并且在GT类别的车中排名第一。在1966年，为客户专门生产了一小系列的该款车，与成品车的车身完全相同。