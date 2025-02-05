周冠宇和安东尼奥·吉奥维纳兹（Antonio Giovinazzi）成为法拉利F1车队储备车手

中国车手周冠宇重返马拉内罗，此前他曾在法拉利车手学院度过了四个赛季。与此同时，意大利车手吉奥维纳兹则继续担任车队的储备车手

周冠宇正式加入法拉利F1车队，与安东尼奥·吉奥维纳兹一同担任车队的储备车手。对于这位中国车手而言，这是一次意义非凡的“回归”—— 2015年至2018年间，他曾在法拉利车手学院度过了四年时光。作为中国首位F1车手，周冠宇在2022及2023赛季代表Alfa Romeo车队征战赛场，并在2024赛季继续为该车队（更名为Kick Sauber）效力。他在三个赛季内共参加了68场大奖赛，获得了16个积分，并两次创下比赛的最快圈速。

职业生涯： 周冠宇，1999年5月30日出生于上海，自2015年结束卡丁车生涯后，便加入了法拉利车手学院，并在此期间，参与了F4和F3赛事。2018年底，周冠宇暂别法拉利车队，随后在F2赛场上首次亮相。在接下来的三个F2赛季中，他总计赢得了五场分站赛，并二十次荣登领奖台，最终凭借出色的成绩，成功进入了F1赛事。

关于队友： 周冠宇与安东尼奥·吉奥维纳兹将共同担任法拉利F1车队的储备车手。吉奥维纳兹自2017年起便与法拉利车队并肩作战。这位意大利车手曾驾驶51号法拉利499P赛车，与队友共同摘得了2023年勒芒24小时耐力赛的桂冠，而今年，他也将继续驾驶这台赛车，征战世界耐力锦标赛。