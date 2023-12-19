叶一飞：“加盟法拉利车队，我迎来了梦想成真的时刻”

叶一飞，当你得知自己将成为法拉利官方车手时，有什么样的感受？ “我的心情非常激动，心跳特别快。这是我梦寐以求的时刻！说实话，当我第一次看到菲奥拉诺赛道入口处的跃马品牌标识时，我才真切地感受到自己已经是法拉利大家庭的一员了。” 你认为能够代表中国这样一个大国参加国际赛车比赛意味着什么？ “首先，我感到非常荣幸，因为我相信自己可以激励更多来自中国乃至亚洲的年轻车手们。我希望成为他们的榜样，让他们充满信心，在国际比赛中闪耀，取得更好的成绩，在顶级赛事中也能有一席之地。” 在你成长过程中最欣赏或崇拜的人是谁？ “我有很多偶像，不同时代的伟大车手们都让我心生崇拜。他们征战赛场的影像和照片，让我深受启发与激励，比如当年Ayrton Senna和Alain Prost在F1赛场上争夺年度冠军的时候。而说起21世纪初那些惊心动魄的赛道对决，我记忆最深刻的还是Michael Schumacher和Fernando Alonso两位冠军车手之间的较量。” 你未来的梦想是什么？ “成为法拉利官方车手对我职业生涯而言具有重大意义，也是一个新的起点。我的目标是能成为在勒芒24小时耐力赛（24 Hours of Le Mans）中夺冠的首位中国车手，以及首位在世界耐力锦标赛中获得总冠军的中国车手。”