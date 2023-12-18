中国车手叶一飞正式加盟法拉利车队 燃擎开启全新征程

今日，法拉利宣布叶一飞将于2024赛季起正式成为法拉利官方车手，这位23岁的中国车手将代表跃马品牌征战赛道。有关叶一飞的具体参赛计划，也将于近期公布。

叶一飞出生于西安，他在单座赛车领域历经磨炼，屡次斩获优异佳绩。在最近的三个赛季中，叶一飞也驾驶原型车参加了多项国际耐力赛事。2023年，他驾驶一台LMDh原型车首次征战国际汽联世界耐力锦标赛（FIA WEC）的最高组别，在五场分站赛事中展现了出色的个人实力。除此之外，这位年轻车手还先后于2021年，2022年和2023年参加了勒芒24小时耐力赛（24 Hours of Le Mans）。

值得一提的是，在叶一飞的辉煌战绩中，曾四次问鼎不同组别的冠军。2016年，他摘得了法国F4锦标赛的桂冠，在当年的23场比赛中斩获了14场胜利。随后，在2020年欧洲方程式公开锦标赛（Euroformula Open）中叶一飞再创佳绩，共赢得11场比赛胜利。2021年，他还驾驶LMP2原型车参与了欧洲勒芒系列赛（European Le Mans Series）与亚洲勒芒系列赛（Asian Le Mans Series）的角逐，并最终夺得两大系列赛的年度总冠军，他也是第一位在一年内取得双冠荣誉的车手。

谈及与跃马的合作，这位年轻的车手兴奋地表示：“当得知自己即将成为法拉利车手时，我感到十分激动。这是我梦寐以求的时刻，我终于能如愿与法拉利合作，开启全新的赛事篇章，这也对我的职业生涯而言具有重大意义。”

法拉利全球耐力赛和客户赛车部门主管Antonello Coletta表示道：“我们非常荣幸能迎来一飞的加入。这位车手虽然年轻，但已成为了世界耐力锦标赛场上速度最快的车手之一，他的出色实力与巨大潜力不容小觑。一飞在耐力赛事中的亮眼表现让我们对未来充满了信心，他的加盟必将进一步提升车队的整体实力。我们衷心期待与一飞在未来的比赛中携手斩获更多胜利。”