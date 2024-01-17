叶一飞与Robert Shwartzman将搭档驾驶83 号法拉利 499P 赛车征战2024赛季国际汽联世界耐力锦标赛

拉内罗，2024年1月15日——法拉利官方车手叶一飞、Robert Shwartzman以及Robert Kubica将代表AF Corse车队，共同驾驶83号法拉利499P赛车征战2024赛季国际汽联世界耐力锦标赛。

83号赛车将作为第三台法拉利499P赛车，加入2024赛季世界耐力锦标赛Hypercar组别的竞逐。同时，来自AF Corse车队的六位车手Fuoco、Molina、Nielsen及Pier Guidi、Calado、Giovinazzi将分别驾驶50号和51号赛车，共同为法拉利争夺制造商总冠军头衔。

两位法拉利官方车手将代表 AF Corse 车队一同驰骋赛道：23岁的叶一飞即将迎来加盟法拉利的首个赛季，同时也是其征战世界耐力锦标赛最高组别的第二个赛季。24 岁的Robert Shwartzman则在2023年参与了GT世界挑战赛欧洲杯（GT World Challenge Europe）的角逐，并于11月驾驶法拉利 499P赛车在巴林新秀测试中创下最快单圈的记录。2024 赛季，他将首次出征原型车最高组别，同时也将继续担任法拉利 F1 车队的储备车手。

2024季前测试将于2月24日至25日在卡塔尔展开，而新赛季揭幕战也将紧随其后于3月2日在同一赛道举办。随后，各分站赛事将在不同赛道精彩上演，具体赛程安排如下：伊莫拉（意大利；4 月 21 日）、斯帕-弗朗科尔尚（比利时；5 月 11 日）、勒芒（法国；6 月 15-16 日）、圣保罗（巴西；7 月 14 日）、美洲（美国；9 月 1 日）、富士（日本；9 月 15 日）及巴林（11 月 2 日）。

法拉利全球耐力赛和客户赛车部门主管 Antonello Coletta 表示：“我们很高兴能够见证法拉利官方车手们驾驶83号法拉利499P赛车，代表AF Corse车队出战2024国际汽联世界耐力锦标赛。在近几个赛季，一飞凭借出色表现摘得了两个耐力赛冠军头衔，一举成名。如今，他将驾驶法拉利Hypercar赛车征战世界耐力锦标赛的顶级组别，再次展现个人实力。而车手Robert Shwartzman在2023赛季驾驶法拉利296 GT3赛车成功夺得了巴塞罗那比赛的冠军，并且在巴林的新秀测试中完美展现了其对法拉利499P赛车的驾驭能力。接下来，他将继续迎接挑战，开启赛车生涯的崭新篇章。”

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