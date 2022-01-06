法拉利亚太挑战赛——冬季系列赛在亚斯码头赛道揭幕

法拉利亚太挑战赛来到阿拉伯联合酋长国，迎来系列赛第二及第三站的极速较量。本周末，阿拉伯标志性的亚斯码头赛道即将迎来系列赛中的前两场比赛，此前F1阿布扎比大奖赛也在这里举办。而在后续两场比赛中，跃马家族的V8赛车将来到迪拜赛道，加入周末迪拜24小时比赛的较量。

静待重启. 本周末在亚斯码头赛道的比赛，集结了颇受欢迎的车手阵容，马拉内罗团队所有区域挑战系列赛的车手们聚集于此。亚太挑战赛的冬季系列赛中，壳牌组别和壳牌AM组别都于11月在穆杰罗完成了赛季首站比赛，Jay Park和Kirk Baerwaldt分别在揭幕战中获胜。在赢得胜利的道路上，他们即将面对极具竞争力的法拉利欧洲挑战赛车手们：在壳牌组别的比赛中，Ernst Kirchmayr在最近的挑战赛世界总决赛中为Baron Racing车队赢得了胜利，他们渴望延续胜利的步伐，还有代表本地经销商Al Tayer Motors 车队出赛的Roman Ziemian。

同时，北美挑战赛的车手，代表Ferrari of Houston车队出赛的Brett Jacobson，也将加入这场激烈角逐，应战者则包括主场作战的Scuderia Praha车队车手Rene Matera，以及三位来自阿联酋的主场车手们：Mohamed Al Quamzi、Andrew Gilbert和Abdulrahman Addas，他们均从本土的俱乐部挑战赛中脱颖而出。本土的俱乐部挑战赛项目由法拉利中东运营，旨在让跃马最具速度热情的车主客户体验赛道驾驶的极致速度感。

倍耐力AM组别的车手们，将逐鹿整个赛事的胜利，他们也将竞逐创造亚斯码头赛道的最快单圈。这将是一场欧洲车手们的较量，来自SF Cote D’Azur Cannes车队的法国车手Ange Barde、来自Formula Racing车队的丹麦车手Christian Brunsborg 和Claus Zibrandsten。

标志性赛道. 举世闻名的亚斯码头赛道，自2009年开始就是F1阿布扎比大奖赛的举办赛道。这条赛道由Hermann Tilke设计，结合了高速竞争、最高水准的安全性和便利性以及综合多样化的赛道特性，环绕着世界级的赛道设施，以及横跨赛道的阿布扎比亚斯码头W酒店，极为吸睛。

这条赛道最近举办了海湾12小时和阿布扎比4小时耐力赛，以及GP2等国际赛事。在海湾12小时耐力赛中，法拉利GT车手包揽了2014年至2018年每一年的胜利，458 Italia GT3赛车在2014年和2015年获得第一，而488 GT3赛车则在2016年、2017年和2018年取得连胜。

日程. 测试阶段在周三和周四进行，车手们有每天3个小时的赛道时间。周末的正式比赛将在周五进行两场排位赛，日落之后开始第一场比赛，第二场比赛和第三场比赛将在周六进行。

