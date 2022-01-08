法拉利亚太挑战赛——Brunsborg，Ziemian和Matera在首场比赛中获胜

阿布扎比亚斯码头赛道三场比赛的比赛周末，迎来了一个极为精彩的开局。作为法拉利亚太挑战赛的第二站，也是“冬季系列赛”两站比赛中的首站，该项赛事也向跃马家族其他系列赛的车手们开放。本场比赛带来了诸多精彩的轮对轮较量，加之赛道本身蜿蜒多弯的特性极具挑战。

在倍耐力AM组别中，来自Formula Racing车队的Christian Brunsborg在排位赛中完成了极为出色的单圈赢下杆位，比赛中他带来了大师般的稳定表现，从容地应对来自队友Claus Zibrantsen的挑战，最终领先14秒率先冲线，并创造了本场比赛的全场最快单圈。

壳牌组别中则呈现了激烈的较量，Al Tayer Motors车队的Roman Ziemian、FMK车队的 Jay Park 和Andrew Moon所驾驶的三台赛车，彼此之间的差距都在30秒以内。最终，Ziemian赢得了胜利，为本土经销商赢得了主场战役。

壳牌AM组别的比赛则更为接近，两位领跑车手分别是Scuderia Praha车队的Rene Matera和来自Blackbird Concessionaries 的Kirk Baerwaldt，他们的排位赛单圈差距不到1秒，Matera在最后时刻抢占了起步的领先位置。在整场比赛的激烈缠斗之中，两位车手始终首尾相接，最终令人震惊地保持起步顺位完赛，冲线时刻如同真正的图片冲线展示，肉眼难辨先后。最终，Matera阻挡住了Baerwaldt的猛烈挑战，赢得了比赛胜利。

日程

第二场比赛和第三场比赛将分别在当地时间上午8:30和下午4:00进行。