法拉利SF90 XX Stradale于菲奥拉诺赛道创下1分17.309秒公路跑车圈速纪录

跃马品牌的特别版限量车型法拉利SF90 XX Stradale在菲奥拉诺（Fiorano）赛道上一举刷新公路跑车圈速纪录



该圈速经专业公司计时并认证，相较此前配备了Assetto Fiorano套件的法拉利SF90 Stradale车型创下的圈速纪录提升了1.4秒



在10月16日的法拉利SF90 XX Stradale海外媒体试驾活动中，全球知名汽车媒体一同见证了该纪录的诞生



参与测试的法拉利SF90 XX Stradale配备了碳纤维轮毂与米其林Cup2R轮胎







法拉利宣布法拉利SF90 XX Stradale在菲奥拉诺赛道成功创下了公路跑车最快圈速纪录。这款最大输出功率达1030 cv的全新特别版限量车型以法拉利SF90 Stradale为蓝本打造，凭借1分17.309秒的成绩树立了跃马公路跑车的全新圈速标杆。法拉利全球驾驶开发测试负责人Raffaele de Simone驾驶配备轻量化碳纤维轮毂和米其林Cup2R轮胎的法拉利SF90 XX Stradale完成了这项非凡壮举。与之前搭载同款轮胎并配备了Assetto Fiorano套件的法拉利SF90 Stradale车型相比，新车创下的全新圈速纪录提升了1.4秒。

2023年10月16日，跃马品牌在面向全球知名媒体举办的法拉利SF90 XX Stradale试驾活动中开展了本次测试。活动中，媒体朋友们与法拉利SF90 XX Stradale的研发工程师深入交流，同时参观了工厂内的性能测试准备流程。值得一提的是，此次测试的圈速用时及遥测数据均由专业的第三方赛车运动机构进行独立测量与认证。

自12月15日起，法拉利SF90 XX Stradale将在马拉内罗的法拉利博物馆（Ferrari Museum）展出。届时，博物馆内还将设立展览专区，提供关于这台超级跑车及其圈速纪录的详细信息。





法拉利SF90 XX Stradale – 技术规格







动力系统



类型 90度V8双涡轮增压发动机

总体排量 3990 cc

缸径和冲程 88毫米 x 82毫米

最大输出功率* 586 kW（797 cv）@7900转/分

峰值扭矩 804牛•米 @6250转/分

发动机最大转速** 8000转/分

压缩比 9.54:1

功率系数 200 cv/l

混合动力系统



电动机最大功率 171 kW（233 cv）

电池容量 7.9 kWh

电力驱动的最大续航里程 25 公里





尺寸与重量



车身长度 4850毫米

车身宽度 2014毫米

车身高度 1225毫米

轴距 2650毫米

前轮距 1683毫米

后轮距 1674毫米

干重*** 1560公斤

干重功率比 1.51 kg/cv

重量分配 前44% - 后56%

油箱容量 68升





轮毂和轮胎



前轮 255/35 ZR F20

后轮 315/30 ZR F20









制动系统



前 CCM碳陶刹车盘，398 x 223 x 38毫米

后 CCM碳陶刹车盘，390 x 263 x 32毫米





变速箱



8速F1双离合变速箱





电子控制装置



电子侧滑角控制系统（eSSC）1.0；四轮驱动技术；SCM；FDE 2.0；EPS；ABS EVO







性能表现



最高时速 320公里/时

0-100公里/小时 2.3秒

0-200公里/小时 6.5秒

菲奥拉诺赛道圈速 1分17.309秒







油耗与二氧化碳排放量



认证中





*根据国际单位制（SI），发动机功率以kW及cv表示。使用98号辛烷汽油、带5cv动态冲压效应

**最大超调量8300转/分

***使用选配的组件