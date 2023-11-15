法拉利SF90 XX Stradale于菲奥拉诺赛道创下1分17.309秒公路跑车圈速纪录

法拉利宣布法拉利SF90 XX Stradale在菲奥拉诺赛道成功创下了公路跑车最快圈速纪录。这款最大输出功率达1030 cv的全新特别版限量车型以法拉利SF90 Stradale为蓝本打造，凭借1分17.309秒的成绩树立了跃马公路跑车的全新圈速标杆。法拉利全球驾驶开发测试负责人Raffaele de Simone驾驶配备轻量化碳纤维轮毂和米其林Cup2R轮胎的法拉利SF90 XX Stradale完成了这项非凡壮举。与之前搭载同款轮胎并配备了Assetto Fiorano套件的法拉利SF90 Stradale车型相比，新车创下的全新圈速纪录提升了1.4秒。
2023年10月16日，跃马品牌在面向全球知名媒体举办的法拉利SF90 XX Stradale试驾活动中开展了本次测试。活动中，媒体朋友们与法拉利SF90 XX Stradale的研发工程师深入交流，同时参观了工厂内的性能测试准备流程。值得一提的是，此次测试的圈速用时及遥测数据均由专业的第三方赛车运动机构进行独立测量与认证。
自12月15日起，法拉利SF90 XX Stradale将在马拉内罗的法拉利博物馆（Ferrari Museum）展出。届时，博物馆内还将设立展览专区，提供关于这台超级跑车及其圈速纪录的详细信息。
法拉利SF90 XX Stradale – 技术规格
动力系统
类型 90度V8双涡轮增压发动机
总体排量 3990 cc
缸径和冲程 88毫米 x 82毫米
最大输出功率* 586 kW（797 cv）@7900转/分
峰值扭矩 804牛•米 @6250转/分
发动机最大转速** 8000转/分
压缩比 9.54:1
功率系数 200 cv/l
混合动力系统
电动机最大功率 171 kW（233 cv）
电池容量 7.9 kWh
电力驱动的最大续航里程 25 公里
尺寸与重量
车身长度 4850毫米
车身宽度 2014毫米
车身高度 1225毫米
轴距 2650毫米
前轮距 1683毫米
后轮距 1674毫米
干重*** 1560公斤
干重功率比 1.51 kg/cv
重量分配 前44% - 后56%
油箱容量 68升
轮毂和轮胎
前轮 255/35 ZR F20
后轮 315/30 ZR F20
制动系统
前 CCM碳陶刹车盘，398 x 223 x 38毫米
后 CCM碳陶刹车盘，390 x 263 x 32毫米
变速箱
8速F1双离合变速箱
电子控制装置
电子侧滑角控制系统（eSSC）1.0；四轮驱动技术；SCM；FDE 2.0；EPS；ABS EVO
性能表现
最高时速 320公里/时
0-100公里/小时 2.3秒
0-200公里/小时 6.5秒
菲奥拉诺赛道圈速 1分17.309秒
油耗与二氧化碳排放量
认证中