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法拉利Purosangue荣膺2024年度金圆规奖（Compasso D’oro）

The Ferrari Purosangue has been awarded the prestigious Compasso d’Oro, one of the most coveted accolades in the field of industrial design.

米兰 20 giugno 2024

  • 法拉利首款四门跑车一举斩获备受瞩目的金圆规设计大奖
  • 法拉利 Purosangue 汇聚先进技术，巧妙地将舒适性、卓越性能与创新设计融为一体
  • 在意大利工业设计协会（ADI）金圆规奖的辉煌历程中，法拉利Purosangue傲然成为第四款获此殊荣的跃马车型


享有盛誉的金圆规奖（Compasso d’Oro）颁奖典礼在米兰盛大举行，法拉利Purosangue成功摘得这项备受推崇的工业设计大奖。法拉利全球首席设计师Flavio Manzoni代表跃马品牌出席了此次盛典。

金圆规奖由意大利工业设计协会（ADI）于1954年设立，每两年颁发一次。该奖项的预选环节由ADI常设设计观察站（Permanent Design Observatory）负责，该观察站汇集了行业专家、设计师、评论家、历史学家以及资深记者。在金圆规奖的历史上，迄今已有四款法拉利车型获此殊荣，分别是2014年的法拉利F12berlinetta、2016年的法拉利FXX K、2020年的法拉利Monza SP1，以及本次获奖的法拉利Purosangue。

经过意大利工业设计协会专家评审团的严格评选，法拉利Purosangue脱颖而出，荣获金圆规奖。“这款车型凭借先进的技术与独具匠心的设计创新，成功打破了传统Gran Turismo细分市场的界限，不仅充分印证了法拉利在全球汽车行业竞争中的卓越实力，更展现了跃马品牌在成熟细分市场中的创新与突破。”



法拉利 PUROSANGUE

法拉利Purosangue的问世，标志着跃马品牌踏入此前从未涉猎的领域，开辟出一个全新的细分市场。得益于采用的现代架构，法拉利Purosangue具有出色的多功能性，集超凡的驾乘舒适性、法拉利标志性的强悍性能与驾驶乐趣于一身。“Purosangue”（意大利语：纯血）这一命名完美诠释了该跑车的架构特点。其采用线条流畅且极具运动感的外观，呈现出与市场上其他四门四座车型截然不同的造型风格，并且与舒适豪华的宽敞座舱和谐搭配。作为一款四座车型，法拉利Purosangue不仅迅捷灵敏，更拥有宽绰空间，确保能为所有驾乘者带来颇为舒适的驾乘体验。