法拉利Roma Spider个性化定制车型：精湛工艺邂逅创意设计 奏响优雅风尚新“跃”章

法拉利推出个性化定制Roma Spider跑车

法拉利Roma Spider个性化定制跑车将亮相恩佐·法拉利博物馆（Enzo Ferrari Museum）举办的 “法拉利：独一无二” （Ferrari One of a Kind）展览

沉浸式探索法拉利个性化定制，项目体验再度升级



跃马品牌推出一台由个性化定制部门精心打造的法拉利Roma Spider跑车。自即日起，该跑车将在意大利摩德纳的恩佐·法拉利博物馆展出，成为 “法拉利：独一无二” 展览的重要展品之一。此次展览旨在向公众呈现法拉利马拉内罗工厂个性化定制服务的专属魅力。

此款法拉利Roma Spider个性化定制车型独具特色，诸多部件选用特殊材质并运用创新工艺精心制成。其中，最瞩目的当属座椅中央面板的织物，采用了内饰同款皮革以及从回收轮胎中提取的线材手工缝制而成。



在打造这台跑车时，法拉利将用于铝制车身部件的激光工艺应用到了前翼子板的盾形徽标。同时，新车的发动机罩经过个性化定制设计，饰有罗盘图案和马拉内罗的地理坐标。此外，法拉利对铸造车间在生产过程中产生的铝废料进行回收，将其用于制造双涡轮增压V8发动机的部分部件，从而尽可能减少废弃物的产生。

值得一提的是，新车的顶篷罩和后地板选用了无铬Nappa皮革，以及可控来源的木材，而中控台上的一些特殊砂制部件则是由马拉内罗铸造车间的铸件中清理并回收而来。

以法拉利Roma Spider个性化定制车型项目为契机，法拉利携手万宝龙（Montblanc）开启了一场意义重大的合作，倾力打造了一款特别版Meisterstück大班系列书写工具。这款标志性的书写工具采用了法拉利马拉内罗设计中心专为法拉利Roma Spider个性化定制车型甄选的Oro Mida配色。该匠心杰作还配备了手工精制的Au750纯金笔咀，笔咀上饰有镀铂金的特殊罗盘图案，笔帽和笔杆均镀以铂金。

此款书写工具还配有一本日志簿，用于呼应贯穿整个项目的“旅行”主题。日志封面采用再生皮革，皮革颜色与法拉利Roma Spider内饰配色一致：Rosso Bologna和Pelle Metalizzata Oro Mida。此外，日志封面和内页皆印有马拉内罗的地理坐标。这一设计元素让人不禁联想到发动机罩上镌刻的罗盘玫瑰图案，充分凸显出这款书写工具与法拉利Roma Spider个性化定制车型之间的紧密关联。

法拉利Roma Spider个性化定制车型的诞生，意味着法拉利个性化定制部门在材质与工艺研发方面取得了全新突破，进一步丰富了个性化定制的可能性。因此，这台匠心独运的跑车成为了摩德纳恩佐·法拉利博物馆举办的“法拉利：独一无二”展览的重要展品之一。参观者们在此能够沉浸式体验法拉利个性化定制项目的魅力：通过互动墙，亲手触摸、感受法拉利设计中心为客户提供的材料、织物、颜色以及丰富的定制选项。本次展览还特别呈现了为法拉利Roma Spider个性化定制车型精心挑选的独特材质，为展览增添了更多亮点。该跑车将在摩德纳的恩佐·法拉利博物馆持续展出至2025年2月。





法拉利Roma Spider 法拉利Roma Spider兼具隽永优雅与超卓性能，以当代风范诠释20世纪50和60年代优雅无羁的意式生活理念。其尤为引人瞩目的亮点当属可折叠式软顶敞篷，这是品牌推出法拉利365 GTS4车型后，时隔54年再次将这种敞篷设计方案应用于前置发动机布局的跃马车型。法拉利Roma Spider搭载一台最大功率输出达620 cv的双涡轮增压V8发动机，这一系列发动机连续四年摘得“国际年度引擎大奖”殊荣。该发动机与一款8速双离合变速箱协同配合，确保法拉利Roma Spider拥有傲视同侪的强大性能。

法拉利个性化定制项目 法拉利个性化定制项目专为尊贵的跃马车主提供细致入微的定制服务，致力于打造完美契合车主个性和品味的梦想座驾。由专属设计师领衔的团队与跃马客户紧密合作，在严格遵循法拉利品牌美学理念的前提下，全力满足车主的个性化定制愿望。法拉利个性化定制项目涵盖Classica、Inedita和Scuderia三大系列，提供多种选装配置，让车主在兼具优雅风范与卓越品质的专属定制世界中自由探索。

“法拉利：独一无二”展览 2024年2月18日，一场名为“法拉利：独一无二”（Ferrari One of a Kind）的展览在摩德纳的恩佐·法拉利博物馆盛大启幕，面向公众开放。此次展览汇聚了由位于马拉内罗、纽约和上海的法拉利个性化定制中心精心打造的多台跃马杰作，淋漓尽致地展现出法拉利跑车与众不同的魅力。参观者漫步其中，能够近距离欣赏这些展现法拉利车主个性、品味与期待的跃马杰作，领略其独特的风采。这场在恩佐·法拉利博物馆举办的展览将持续至2025年2月17日。





法拉利Roma Spider – 技术规格



发动机



类型 90度V8双涡轮增压发动机

总体排量 3855 cc

缸径和冲程 86.5 x 82 毫米

最大功率输出* 456 kW (620 cv) @ 5750–7500 转/分

峰值扭矩 760牛·米@3000-5750转/分

发动机最大转速 7500 rpm

压缩比 9.45:1

功率系数 161 cv/l

尺寸与重量



车身长度 4656毫米

车身宽度 1974毫米

车身高度 1306毫米

轴距 2670毫米

前轮距 1652毫米

后轮距 1679毫米

干重** 1556公斤

干重功率比 2.5 kg/cv

重量分配 前48%/后52%

油箱容量 80升

行李箱容量 255升

轮毂和轮胎



前轮 245/35 ZR 20 J8.0

后轮 285/35 ZR 20 J10.0

制动系统



前 390 x 34毫米

后 360 x 32毫米

变速箱



8速F1双离合变速箱

电子控制装置



EPS、VDC、带EBD的ABS、 F1-TCS、E-Diff3、SSC 6.0、FDE、SCM-E Frs

性能表现



最高时速 > 320 公里/小时

0-100公里/小时 3.4秒

0–200公里/小时 9.7秒

100-0公里/小时 32米

200-0公里/小时 130米

油耗



11.4升/100公里 - WLTC循环综合工况测试结果

二氧化碳排放量



258克/公里 - WLTC循环综合工况测试结果

*使用98号辛烷汽油

**使用选配的轻质组件