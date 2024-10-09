法拉利Roma Spider个性化定制车型：精湛工艺邂逅创意设计 奏响优雅风尚新“跃”章

跃马品牌推出一台由个性化定制部门精心打造的法拉利Roma Spider跑车。自即日起，该跑车将在意大利摩德纳的恩佐·法拉利博物馆展出，成为 “法拉利：独一无二” 展览的重要展品之一。此次展览旨在向公众呈现法拉利马拉内罗工厂个性化定制服务的专属魅力。
值得一提的是，新车的顶篷罩和后地板选用了无铬Nappa皮革，以及可控来源的木材，而中控台上的一些特殊砂制部件则是由马拉内罗铸造车间的铸件中清理并回收而来。
以法拉利Roma Spider个性化定制车型项目为契机，法拉利携手万宝龙（Montblanc）开启了一场意义重大的合作，倾力打造了一款特别版Meisterstück大班系列书写工具。这款标志性的书写工具采用了法拉利马拉内罗设计中心专为法拉利Roma Spider个性化定制车型甄选的Oro Mida配色。该匠心杰作还配备了手工精制的Au750纯金笔咀，笔咀上饰有镀铂金的特殊罗盘图案，笔帽和笔杆均镀以铂金。
此款书写工具还配有一本日志簿，用于呼应贯穿整个项目的“旅行”主题。日志封面采用再生皮革，皮革颜色与法拉利Roma Spider内饰配色一致：Rosso Bologna和Pelle Metalizzata Oro Mida。此外，日志封面和内页皆印有马拉内罗的地理坐标。这一设计元素让人不禁联想到发动机罩上镌刻的罗盘玫瑰图案，充分凸显出这款书写工具与法拉利Roma Spider个性化定制车型之间的紧密关联。
法拉利Roma Spider – 技术规格
发动机
类型 90度V8双涡轮增压发动机
总体排量 3855 cc
缸径和冲程 86.5 x 82 毫米
最大功率输出* 456 kW (620 cv) @ 5750–7500 转/分
峰值扭矩 760牛·米@3000-5750转/分
发动机最大转速 7500 rpm
压缩比 9.45:1
功率系数 161 cv/l
尺寸与重量
车身长度 4656毫米
车身宽度 1974毫米
车身高度 1306毫米
轴距 2670毫米
前轮距 1652毫米
后轮距 1679毫米
干重** 1556公斤
干重功率比 2.5 kg/cv
重量分配 前48%/后52%
油箱容量 80升
行李箱容量 255升
轮毂和轮胎
前轮 245/35 ZR 20 J8.0
后轮 285/35 ZR 20 J10.0
制动系统
前 390 x 34毫米
后 360 x 32毫米
变速箱
8速F1双离合变速箱
电子控制装置
EPS、VDC、带EBD的ABS、 F1-TCS、E-Diff3、SSC 6.0、FDE、SCM-E Frs
性能表现
最高时速 > 320 公里/小时
0-100公里/小时 3.4秒
0–200公里/小时 9.7秒
100-0公里/小时 32米
200-0公里/小时 130米
油耗
11.4升/100公里 - WLTC循环综合工况测试结果
二氧化碳排放量
258克/公里 - WLTC循环综合工况测试结果
*使用98号辛烷汽油
**使用选配的轻质组件