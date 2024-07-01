法拉利推出混合动力延保计划与混合动力Power延保计划

全新延保计划针对法拉利可外接充电式混合动力车型



法拉利将率先在高压电池（HVB）使用年限的第8年和第16年提供更换服务

两项全新的延保计划进一步巩固了法拉利售后服务在行业中的地位-

马拉内罗，2024年7月1日 – 面向法拉利SF90 Stradale、法拉利SF90 Spider、法拉利SF90 XX Stradale、法拉利SF90 XX Spider、法拉利296 GTB及法拉利296 GTS的车主们，法拉利首次为可外接充电式混合动力车型（PHEV）推出两项全新的延保计划。

两项计划分别为混合动力延保计划 与混合动力Power延保计划，旨在长期保持跃马混合动力跑车的性能与品质。这两项服务可按套餐形式购买，延保期为2至4年不等，可在任何法拉利官方授权经销商处激活，并且不限车龄。即便车辆已经超出原厂保修期（通常涵盖跑车交付使用的前3年），在法拉利经销商工作人员开展相关技术检查后，仍可激活这些计划。

此前，法拉利已经为可外接充电式混合动力车型的车主们提供了5年的混合动力部件保修服务。如果这些车主购买混合动力延保计划 ，则将享受法拉利官方提供、涵盖整车范围的全面延保服务。不仅如此，若车主选择将保修期延长至第8年，法拉利还可提供高压电池组更换服务。

全新混合动力Power 延保计划 将原厂保修期从第8年延长至第16年，适用于包含混合动力部件在内的所有核心动力部件。此外，该计划还在混合动力车型使用年限的第16年提供高压电池组更换服务。

在两项计划的保障下，如若未来电池技术进一步发展，跃马车主亦可以通过更换全新且先进的电池组件，使跑车拥有历久弥新的卓越性能。

混合动力延保计划 与混合动力Power延保计划 ，均可根据所有权的变更转让给后续车主，这与法拉利推出的其他延保计划一致。

两项特色延保服务的推出，不仅彰显了法拉利为车主提供无忧用车体验的坚定承诺，更进一步巩固了其在售后服务领域的地位。



