作为本次活动的试驾车型，法拉利Purosangue是一款具有革新意义的摩登四门GT车型，在汽车行业里树立了全新标杆。众多备受追捧的跃马车型都有着同样的特点——兼具标杆级的性能与一流的驾乘舒适性，而法拉利Purosangue则将这种优势提升至全新境界。这款跑车搭载了中前置布局的V12发动机，动力输出高达725 cv，真正地将驾驶激情、舒适以及卓越的操控集于一身。其中，宽绰的四座布局和豪华内饰赋予了跑车无与伦比的驾乘体验，而全球首创的主动悬挂系统与精益求精的驱动桥结构则确保了跑车出众的操控表现。

旅途中，50名国际媒体记者亲身体验了法拉利Purosangue的卓越性能。从奥克兰及周边的高速公路到南阿尔卑斯山脉（Southern Alps）峻峭壮美的山路，他们分几波轮流驾驶这款四门跑车，穿越了新西兰北岛和南岛多样化的路况。

奥克兰不仅是新西兰的金融中心，同时也是该国的第一大城市，拥有超过150万居民。在驶离奥克兰后，车队首先前往怀希海滩（Waihi Beach），欣赏闪烁着金色光芒的沙滩美景，随后前往陶朗加（Tuaranga），探索当地的著名地标——毛奥火山（Mount Mauao）。这座死火山巍然屹立于丰盛湾（Bay of Plenty）绵长的海岸线上，也是毛利人心中的一大圣地。

次日，车队抵达了罗托鲁瓦（Rotorua），这里是世界上最活跃的地热区之一，拥有丰富的地热景观。在罗托鲁瓦，媒体嘉宾们不仅深入了解到浓厚的毛利文化，还见识了当地种类繁多的野生动物群，包括新西兰的国鸟——奇异鸟（Kiwi）。随后，一行人继续向风景秀丽的陶波镇（Taupo）进发，这里青山环绕，同名的陶波湖景色壮美，湖光山色的美景令人赞叹不已。

第三天，车队继续驶往下一个目的地——海滨小镇哈斯丁（Hastings）。在当天的游览中，嘉宾们参观了法卡雷瓦雷瓦红木森林公园（Whakarewarewa Forest Park），沉浸式欣赏高耸壮观的树木。随后他们还在滂沱大雨中穿越了著名的Gentle Annie，这条蜿蜒崎岖的公路穿过新西兰北岛（North Island）广袤的内陆山丘。面对这条极具挑战性的线路，法拉利Purosangue也是从容应对。

之后，车队便驱车前往新西兰的首都惠灵顿（Wellington），开启了旅途的第四站，途经了新西兰久负盛名的葡萄酒产区——马丁堡（Martinborough），被迷人的葡萄园景致深深吸引。新西兰群岛因其独特的自然景观而成为了众多知名电影的取景地，媒体朋友们也在此次的惠灵顿之行中参观了一家曾为知名科幻电影制作布景和服装的工作室，借此一睹电影大片背后的制作过程与创意灵感。

随后，车队通过渡轮抵达新西兰南岛，并从布兰尼姆（Blenheim）小镇再次启程，驱车前往世界最富盛名的葡萄酒产区之一——马尔堡（Marlborough）。在抵达秀美的滨海小镇凯库拉（Kaikoura）后，众人从空中俯瞰了南太平洋（South Pacific Ocean）奇妙的海洋生物，鲸鱼和海豚在海中自由游弋，构成了一幅生动的画卷。夜晚，嘉宾们还惊喜邂逅了制造于1948年的法拉利史上第四台公路跑车——法拉利166 Inter，为当天的行程画上完美的句号。同时，这场活动也有力印证了法拉利在过去76余年时间里始终致力于为跃马拥趸营造归属感并建立紧密的情感纽带。