法拉利Purosangue及法拉利设计中心问鼎2023“汽车设计大奖”

• 近日，法拉利于2023“汽车设计大奖”评选中斩获两项殊荣

• 国际评审团授予法拉利Purosangue 2023“最佳量产车”（Best Production Car）奖项

• 法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）荣膺“最佳品牌设计语言”（Best Brand Design Language）大奖

米兰，2023年4月18日——在久负盛名的“汽车设计大奖”（Car Design Award）评选中，法拉利Purosangue在量产车类别成功夺魁。1984年，意大利杂志《汽车与设计》（Auto&Design）发起“汽车设计大奖”评选活动。作为米兰设计周（Milan Design Week）的一部分，该奖项的颁奖盛典于昨日在ADI设计博物馆（ADI Design Museum）隆重举行。



享誉全球的“汽车设计大奖”，旨在嘉奖有突出贡献的汽车设计项目。今年，包括《汽车与设计》杂志等多家国际顶尖汽车媒体的11位专业记者组成专家评审团，共同推选出最终获奖者。对于法拉利Purosangue在量产车类别中的胜出，评审团表示：“法拉利Purosangue拥有迷人的车身比例，使整车看上去更加紧凑。跑车采用精致美观的对开式车门设计，带来同级领先的易用性、乘坐空间及驾乘舒适性。这是一台极具辨识度的法拉利车型，成功在相近尺寸的高端车型中脱颖而出。”



此外，由Flavio Manzoni领导的法拉利设计中心则斩获2023“汽车设计大奖”的“最佳品牌设计语言”（Brand Design Language）大奖。这一殊荣是对法拉利设计师们的褒奖，肯定了这支团队以一致的品牌设计语言打造各款跃马车型的非凡造诣。

法拉利全球首席设计师Flavio Manzoni表示 “今天，法拉利设计中心有幸荣获这项全球重量级大奖，这将激励我们永不止步，持续探寻点燃每位团队成员设计激情的创意灵感。”.





法拉利 PUROSANGUE

法拉利Purosangue的问世，标志着跃马品牌踏入此前从未涉猎的领域，开辟出一个全新的细分市场。得益于采用的现代架构，法拉利Purosangue具有出色的多功能性，这使其实现了超凡驾乘舒适性与法拉利标志性驾驶激情的有机融合。“Purosangue”（意大利语：纯血）这一命名完美诠释了该跑车的架构特点。其采用线条流畅且极具运动感的外观，呈现出与市场上其他四门四座车型截然不同的造型风格，并且与舒适豪华的宽敞座舱和谐搭配。法拉利Purosangue不仅迅捷灵敏，更是首台拥有宽绰空间的法拉利四座车型，确保能为所有驾乘者带来颇为舒适的驾乘体验。